RAMM Ehituse OÜ – 15 aastat edukat tegutsemist seljataga ja optimistlikult edasi!

Foto: Kaupo Kalda/RAMM Ehituse

Tänavu 15. tegutsemisaastat tähistav RAMM Ehituse OÜ on viimase 10 aastaga ehitanud kodu ligi tuhandele perele ning lisaks mitmeid koolimaju, büroo- ja kaubanduspindu, aga ka mitmeid põnevaid sotsiaalobjekte. Ettevõtte juhatuse liige Priit Raud nendib, et üheks edu võtmeks on see, et suhtluses koostööpartnerite ja töötajatega väärtustatakse võrdväärset suhtlust – ei mingit ülemuse-alluva suhet või tugevama-nõrgema hoiakut.

RAMM Ehitus on ehitustööde peatöövõtu ja elukondliku kinnivara arendusega tegelev Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis sündis 2006. aastal TREV-2 Ehituse nime all, TREV-2 Grupi tütarettevõttena. 2013. aasta sügisel ostis TREV-2 Ehituse juhtkond ettevõtte seniselt omanikult välja ning firma uueks nimeks sai RAMM Ehituse OÜ. „Märgilised sammud meie jaoks ongi olnud 10 aasta tagune veel toonaste omanike otsus ettevõtte kasvu panustada ning suurte kogemustega juhtimiskompetentsi toomine ettevõttesse. Sellel ajal ettevõttesse kaasatud väga head insenerid ja juhid on kõik tänaseni pardal. Samuti oli kaheksa aasta tagune eraldumine TREV-2 Grupist küll arvestatavate riskidega, aga kindlasti tänaseks ennast õigustanud otsus,” nendib Raud.

7 fotot Foto: Kaupo Kalda/RAMM Ehituse

Lisaks on ettevõtet märkimisväärselt arendanud ja tugevdanud tegevusalade hulka elukondliku kinnisvaraarenduse lisamine. 10 aasta jooksul on kerkinud muuhulgas 150 ridaelamu- ja paarismajaboksi ning ligi 800 korterit. Mainimist väärivad paljud koolimajad nagu Mustamäe Saksa Gümnaasium, Pääsküla Gümnaasium, Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium. Omanäolisemad objektid on olnud ka näiteks Tallinna Pääste- ja Häirekeskus, Kaitseliidu Jõgeva Maleva hoone, Spot of Tallinn ning Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus.

15 fotot Mustamäe Saksa Gümnaasium Foto: Kaupo Kalda/ RAMM Ehituse

„Meie saavutused poleks aga sugugi nii head, kui meil poleks nii hästi kokku töötavat tugevat meeskonda. Olen väga uhke meie 22-liikmelise tiimi üle,” tänab Raud oma töötajaid. Samuti toob ta RAMM Ehituse plussidena välja peatöövõtu ja kinnisvaraarenduse hea tasakaalu, avatuse kõigele uuele ning selle, et omanikud on aktiivselt tegevjuhtimisse kaasatud. Oleme teadlikult hoidnud juhtimisstruktuuri võimalikult õhukese ja horisontaalse. Ja loomulikult väärtustame vastastikku lugupidavat suhtumist, usalduslikku koostööd, ausat ning avatud suhtlust nii töötajate, tellijate kui ka partneritega.

Ehitus muutub aina keskkonnasõbralikumaks ning jätkusuutlikumaks

Korterite ja ridaelamute kavandamisel väärtustab RAMM Ehituse eelkõige praktilisust, kasutusmugavust, energiatõhusust ja läbimõeldud planeeringuid. „Aastatega on nii mõndagi muutunud, näiteks on ehitusfirmade jaoks muutnud dokumenteerimine digitaalseks ning toimub veebikeskkondades. Projekte koostame aina enam 3D mudelis, kasutame ja propageerime keskkonnasäästlikke ning jätkusuutlikke lahendusi,” loetleb Raud. Ta lisab, et kuna ehituses on protsessid kavandamisest kuni hoone valmimiseni väga pikaajalised, siis suunamuutused ei ole küll olnud väga järsud ning võtavad üsna pikalt aega.

14 fotot Käokella elurajoon Foto: Kaupo Kalda/RAMM Ehituse

„Tellijatele soovime jätkuvalt rõhutada ettevalmistava faasi ja kvaliteetse projekteerimistöö tähtsust. See ei ole paraku koht, kust raha kokku hoida! Vana talupojatarkus „üheksa korda mõõda ja üks kord lõika“ peab endiselt paika, aga kipub tihti ununema.”

Tulevikku vaatab RAMM Ehituse meeskond ikka optimistliku ja lootusrikka pilguga

Kodulahe arenduse osaks on päikesepaneelid Foto: Kaupo Kalda/RAMM Ehituse

„Energiatõhususe ja ehitustegevuse CO2 jalajälje temaatika muutub üha olulisemaks,” toob Raud välja. Ehitus- ja tootmistegevusest tingitud keskkonnamõjude vähendamiseks on RAMM Ehituse keskkonnajuhtimissüsteem sertifitseeritud ISO 14001 nõuetest lähtudes. Lisaks on tema sõnul suurenemas tehaselise elementehituse osakaal ning erinevate planeerimise ja ehituse tugiprotsesside digitaliseerimine. Samuti uute tehnoloogiate ja digilahenduste juurutamine tootlikkuse ja efektiivsuse parandamiseks.

9 fotot Kodulahe arendus Foto: Kaupo Kalda/RAMM Ehituse

RAMM Ehituse ettevõttena on tänaseks jõudnud stabiilsesse faasi, keskendudes pigem sisulisele arengule. Täna ei ole kindlasti enam eesmärgiks müügitulu kasvatamine ning iga tõusulainega ei üritata paisuda. Pigem on soov seda kokkutöötavat meeskonda suuta hoida ka keerulisematel aegadel, keskenduda rohkem huvitavate ja keerukamate objektide leidmisele ning pikaajalise koostöö ülesehitamisele tellijatega, kellega on sarnased väärtushinnangud.

Loomaaia loodushariduskeskus Foto: Kaupo Kalda/ RAMM Ehituse

RAMM Ehituse OÜ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Ehitusettevõtjate liidu ning Digitaalehituse Klastri liige. 2020. aastal kujunes ettevõtte müügituluks 17 miljonit eurot.

