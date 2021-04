Kuidas värvata ettevõttesse professionaalne turundaja vaid 1 päevaga?

Pildil Külalisjuht OÜ asutajad Liina Kähri ja Liina Kukk Foto: Daire Kaup

Ettevõtjana kasvab sinu tööülesannete hulk üle pea ja erinevate turundusvõimalustega tutvumine jääb tihti öötundide arvele? Samas täiskohaga turundusjuhti palgata ei soovi? Või seisab üüratu e-poe kliendibaas kasutult Excelis, aga meeskonnas ei ole inimest, kes sellega tegeleks? Need ja paljud teised turundusega seotud küsimused vaevavad täna paljude ettevõttete juhte, kes igapäevaselt oma organisatsioonides erinevaid ametikohti üksipäini täidavad.

Üheks võimalikuks lahenduseks on paindliku interim ehk külalisjuhtimise töövormi kasutuselevõtt. Külalisjuht OÜ on viimase 2 aasta jooksul töötanud paljude erinevate ettevõtetega ja näinud, kuidas külalisjuhtimine toob ettevõtete juhtidele justkui uue hingamise. Nad on saanud kiireid lahendusi olukordadele, mis aeglustavad firma arengut või kohati isegi päästnud sulgemisest.

Teenust telliv ettevõte saab kiiresti koos oma ala professionaalidega tööle asuda. Mõni klient on tahtnud koostööd alata lausa kohe peale esimest telefonikõnet, sest kiirus ja professionaalsus on antud teenuse puhul üks suurimaid eeliseid. Abikäsi võib tulla ettevõttesse lühikese etteteatamisajaga, talle seatakse konkreetsed eesmärgid, mille järgi koostatakse tööplaan ja mõõdetakse hiljem tema töö tulemusi.

Külalisturundusjuht võib päästa läbipõlemisest -Ultimate Beauty näitel

Eelmise aasta novembris pöördus Külalisjuht OÜ poole nutrikosmeetika eestvedaja ja maaletooja Eestis, UltimateBeauty OÜ. Nutrikosmeetika on Eestis uudne teema, mille näol on tegemist ühendatud ilu- ja toidutööstusega, et pakkuda toetust elutähtsate toitainete (sh. mineraalide, vitamiinide) näol. Ettevõte alustas Eestis tegevust 2 aastat tagasi, pakkudes tarbijatele innovatiivseid liposoomseid vitamiine ning teisi orgaanilisi kehale vaja minevaid mineraale. Ettevõtte tegevjuht täidab ettevõttes kõiki rolle alates müügist ja turundusest, lõpetades laohalduse, tellimuste täitmise, saatmise ja arvemajandusega. Lisaks oli toimekas tegevjuht isiklikus elus saanud värskelt emaks ning taoline topelt töökoormus ja stress ei saanud enam kaua kesta.

Kui kuuldi külalisturundusjuhi uudse töövormi kohta, sündis kiirelt otsus seda järgi proovida. Esimeste sammudena tehti Ultimate Beauty puhul selgeks, millise ettevõttega on tegu, mis on tema visioon ja eesmärgid, kuhupoole püüeldakse ning milliseid turundusteenuseid vajatakse. Olemasoleva olukorra kaardistamiseks koostati turundusaudit, mis sisaldas parandusettepanekuid ja välist vaadet, mille alusel pandi paika edasine turundusplaan koos eelarvete, ajakavade, turunduskanalite, vastutajate ja mõõdikutega. Kuna Ultimate Beauty e-pood oli ettevõtte üheks kindlaks müügistrateegiaks, siis e-poe turundustegevustele pöörati ka kõrgendatud tähelepanu.

Külalisturundusjuhi töö tulemused:

Peale 6 kuud külalisturundusjuhi kasutamist, on ettevõtte tulemustega väga rahul.

•E-poe külastajate arv on kasvanud poole aastaga 25%

•E-poe ostude arv on kasvanud poole aastaga 33%

•E-maili turundus, millele varasemalt väga suurt rõhku ei pööratud, toob hetkel ca 20-30% kogu e-poe kuu käibest.

•Lisaks saab külalisturundusjuhiga pidevalt uusi ideid ja mõtteid põrgatada ning oma ala professionaalidelt abi küsida.

„Külalisjuhi teenus on aidanud minu ettevõttesse tuua värskeid ideid ja lahendusi, kuidas jõuda paremini klientideni ja neid hoida pikemaajaliselt. Samuti on minu, kui alustava ettevõtte, jaoks oluline hoida püsikulud madalal - tarbida vajalikke teenuseid või siis kaasata abikäsi vastavalt vajadusele ja projektidele“, tunnustab Sandra Volkov, Ultimate Beauty OÜ asutaja ja tegevjuht.

Liina Kukk, Külalisjuht OÜ üks asutajatest, julgustab Eesti ettevõtete juhte kasutama külalisturundusjuhi uudset ja paindlikku töövormi ning vabastama oma aega ettevõttes tegevustele, milles ise kõige rohkem teadmisi ja oskusi omatakse.

Kiire reageerimine, kui projekti edukuse võti - Garage48 näitel

Garage48 on spetsialiseerunud häkatonide korraldamistele üle maailma, mis sai alguse 2010. aasta aprillis edukate idufirmade taga olnud 6 aktiivse Eesti ettevõtja – Pipedrive, Fortumo, Weekdone, Mooncascade ja Bolt – algatusel. Tänaseks on korraldatud üle 200 häkatoni, 43 linnas, 26 riigis, genereeritud üle 1500 ägeda idee ning loodud ajurünnakute raames üle 800 erineva prototüübi.

Turunduslikust vaatenurgast on häkatoni stiilis üritusturundus väga spetsiifiline ning vajab tugevaid kommunikatsioonioskusi, et suhelda erinevate partneritega, loovust sihtrühmadeni jõudmisel ja põhjalikke digiturunduse- ning projektijuhtimisteadmisi, et häkatone reklaamida ja sinna sobilikke osalejaid leida.

Garage48 oli poole aasta jagu ette valmistanud Euroopa Komisjoni poolt tellitud suurt digitervise teemalist häkatoni, kui mõned nädalad enne plaanide ellu viimise faasi, lahkus tiimist ootamatult turundusjuht. Vaja oli kiiret alternatiivi ning tavapärane värbamisgraafik (töökuulutus, intervjuud, kandidaadi valik, 1 kuud etteteatamist ja siis tööle tulemine) poleks kuidagi ajaliselt välja vedanud, sest turundusjuhti oli vaja KOHE. Silmates külalisturundusjuhi reklaami Facebookis, tehti kiire Zoom-kõne, mille järel otsustati proovida uudset töövormi ka häkatonide korraldamisel.

Külalisturundajatena tuli kibekiirelt selgeks saada kogu projekt ja selle ulatus, kellega igapäevaselt kommunikatsiooni hoida ning nuputada välja, kuidas saada erinevatest Euroopa riikidest sobilikke osalejaid digitervise teemalisele suurhäkatonile.

Külalisturundusjuhi töö tulemused:

•Registreerimiste arvu eesmärk saavutatud

•Pidev kommunikatsioon erinevate sihtrühmadega tagatud

•Häkatoni tellija rahulolu tagatud

„Olen aastaid häkatone korraldanud, seega tunnen kõiki tagatoa tegevusi väga hästi ja suudan projektijuhi positsioonilt läbi viia ka turunduslikud tegevused. Olles aga mitmete projektidega samaaegselt seotud, ei leidunud ma antud projekti turundustegevuste ellu viimiseks vajalikku vaba aega. Nägin Külalisjuht OÜ reklaami täpselt õigel ajal ning peale esimest kohtumist olin kindel, et saan Liinasid usaldada. Pikaaegne turunduskogemus andis eelise, et ei pidanud turunduse ja kommunikatsiooni teemadel kaua juhendama ja Liinad haarasid koheselt teemast kinni“, kinnitas Mari Hanikat, Garage48 tegevjuht, laabunud koostööd.

Kust otsast alustada, kui oled turunduses ummikusse jooksnud?

Väga tihti küsivad ettevõtted, kust alustada, kui värsked ja innovatiivsed mõtted on otsas või kui tunned, et turundusraha kaob justkui musta auku, aga tulemusi ei too. Liina Kukk soovitab alati alustada TURUNDUSAUDITIST, mille näidispõhja jagavad Liinad lahkelt ka oma kodulehel ja täiesti tasuta.

Kui turundusaudit ja esmane kaardistus on ettevõtte poolt tehtud, tasub seada sammud konsultatsioonile, et ka välist pilku tehtud auditile saada. Olles iga päev ise samas teemas, ei nähta tihti suuremat pilti. Kui turundusaudit on läbi analüüsitud ja alustalad paigas, saab hakata strateegilist turundusplaani ning pikemat nägemust koostama, kuhu tahetakse turundustegevustega jõuda ja paika panna kanalid, vahendid ning mõõdikud, kuidas sinna jõua.

Kui sa Sina tunned, et olles oma ettevõttes mitmes rollis, on turunduse ja reklaamiga tegelemine kaootiline ning jääb pigem öötundide arvele, kaalu paindliku külalisturundusjuhi teenust ning vabasta oma aega ettevõtte kasvatamiseks.

Tutvu lähemalt külalisjuhi teenustega siin: https://kylalisjuht.ee/teenused/