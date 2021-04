Fassaadi valikul pööratakse lisaks välimusele aina enam tähelepanu materjali elueale

Trespa- Meteon kõrgsurvelaminaat Foto: Bestor Grupp AS

Iga aastaga on meie linnapildis aina rohkem näha suurte fassaadiplaatidega kaetud ärihooneid, kortermaju ja eramuid, sest Eesti inimesed armastavad ilusaid ning võimalikult kauakestvaid lahendusi. Bestor Grupi fassaadimaterjalide tootejuht Marju Noormets nendib, et tänase ehitusturu parim valik on tuulduvana paigaldatud fassaadiplaat, mis pikendab hoone eluiga, tekitab parema sisekliima ja on sisuliselt hooldusvaba.

„Fassaad on siiski see osa hoonest, mis kõige enam silma paistab ja majast ning selle elanikest-omanikest esmamulje tekitab. Seega võiks fassaad näha alati välja kaunis ja hoolitsetud. Eesti inimesed on sellest väga hästi aru saanud ning eelistavad tõepoolest iga aastaga aina enam silmailu pakkuvaid ja samas mugavaid fassaadilahendusi, mis vajaksid minimaalset hooldust. Enamik meie kliente ei soovi tegeleda pidevalt oma maja ülevärvimisega ehk võib öelda, et kes tahab puhkust rahulikult veeta, see soojustusele kaetud krohvitud fassaadi või puitfassaadi ei vali,” selgitab ta.

„On hea, kui kliendil on idee, millist fassaadi ta soovib. Aga kui tal pole ettekujutlust, aitame rõõmuga leida parima lahenduse,” ütleb Noormets.

Teine on lugu loomulikult miljööväärtuslike aladega, kus on fassaadimaterjalid rangelt reglementeeritud. Kindlasti tuleb Noormetsa sõnul järgida detailplaneeringusse ning projekti kirjutatud nõudeid, mis lisaks tulevase fassaadi välimusele ja materjalile panevad paika ka selle nõuded tuletundlikkusele.

Foto: Bestor Grupp AS

Rääkides aga fassaadimaterjalide trendidest, toob ta esile meie inimeste tagasihoidlikkuse: „Materjale on väga põnevates värvides, mustrilisi, eritasapinnalisi. Enamik kliente imetlevad huviga rõõmsaid värvitoone ja eridisaine, ent kui läheb oma maja fassaaditöödeks, jäädakse ikka kas hallide toonide, valge või musta juurde. Oleme tagasihoidlikud ja eelistame naturaalsust ning looduslikkust, kuigi tasapisi on see trend muutumas. Mina soovitan küll meelsasti klientidele julgemaid toone, et meie tänavate üldmulje oleks kirevam ja rõõmsam!”

Fassaadiplaat hoiab maja külma, tule, sademete ja liigniiskuse eest

Foto: Bestor Grupp AS

Fassaadimaterjale on väga erinevaid nii välimuse, omaduste kui ka paigalduse suhtes. Bestor Grupi tootevalikust leiab erinevate omaduste ja väljanägemisega fassaadiplaadid ventileeritava fassaadi ehituseks. Ventileeritava ehk tuulduva fassaadi puhul on fassaadiplaatide taga konstruktsiooni kuivamist soodustav õhuvahe. Bestor Grupi esindatavad fassaadiplaadid on täiesti ilmastikukindlad, vähese hooldusvajaduse, kõrge tulepüsivuse ja pika elueaga.

Noormetsa sõnul on täna moes pigem suuremõõdulised fassaadiplaadid. „Meie valikus on ka olemas kolme-neljameetrised fassaadiplaadid. Oluline on enne otsustamist aga teada, et paljudel toodetel on tellimisel miinimumkogused, millest tuleb lähtuda. See seab piirangud just eramajaklientidele. Kuna valik on lõputu, mõõte ja toone on palju, pole meil mõtet hoida liiga suurt laoseisu, vaid tellida kaupa projektipõhiselt. Seega on tark alati arvestada nii 2-6-nädalase tarneaja kui ka piisava materjalivaruga.”

Processed with VSCO with kk2 preset Foto: Bestor Grupp AS

Lisaks rõhutab ta fassaadiplaatide õigesti paigaldamise olulisust. „Alati tuleb järgida juhendeid! Näiteks kui vertikaalse roovi asemel panna roovitus horisontaalselt, ei saa tuulutus normaalselt töötada ning maja konstruktsiooni hakkab kogunema niiskus, mis võib muutuda fataalseks kogu hoonele. Anname oma klientidele alati juhendid, õpetussõnad ja näidisvideode lingid kaasa.”

Mis on mis ning millist fassaadilahendust eelistada?

Foto: Bestor Grupp AS

Alumiiniumkomposiitplaati ehk komposiitpaneeli kasutatakse enamasti suurhoonete kujundamisel. See koosneb kahest alumiiniumlehest, millel on polüetüleenist või mineraalne sisu. Tegemist on kuluefektiivse materjaliga, kuna selle paigaldusprotsess on kiire ning materjali hoolduskulud on väga madalad. Alumiiniumkomposiitplaate on saadaval erinevates värvitoonides ja suurustes.

Keraamiline plaat koosneb mineraalsetest komponentidest ja on loodusliku materjalina taaskasutatav. Plaat ei korrudeeru, ei reageeri kliimale ning seda loetakse mittesüttivaks materjaliks. Võimalik on valida erinevate pinnatekstuuride, plaatide, värvide ja mustrite vahel.

Kiudtsementplaat on lihtne tselluloosi, liiva, tsemendi ja vee segu, mille tulemus on ökoloogiline, vastupidav, vähese hooldusvajaduse, kõrge tulepüsivuse ja kauakestev lahendus ka põhjamaistes oludes. Materjal on töödeldud hüdrofoobseks ehk vetthülgavaks. Kiudtsementplaate on saadaval ka näiteks puiduimitatsiooniga, aga ka väikesmõõdulistena, millega saab luua moekaid, ühesuguse katuse- ja fassaadimaterjaliga hooneid.

Kõrgsurvelaminaat ehk HPL on üks vastupidavamaid dekoratiivmaterjale, mida on saadaval erinevate omadustega, sealhulgas kemikaalide, tule- ja kulumiskindlusega. Kõrgsurvelaminaat on reeglina valmistatud looduslikest kiududest ja erinevatest vaikudest, mis kõrge rõhu ja temperatuuri abil ühtseks ning stabiilseks paneeliks töödeldakse.

Kiudtsement fassaadi- ja katuseplaadid Cedral Foto: Bestor Grupp AS