SMART+ WiFi nutivalgustid annavad kodule omapärase ilme

Foto: Ledvance OY

Valgusteid tootev ettevõte Ledvance toob turule uue nutikate valgustustoodete pere SMART+ WiFi. Toodete abil saab muuta koduvalgustust mitmekesisemaks ja need võimaldavad erinevaid valgustuslahendusi, kasutades pea kõigis kodudes kättesaadavat Wi-Fi tehnoloogiat.

Valgustus peaks põhinema eri valgustusvajadustel ja ruumikasutusel, mis on kellaajati ja päeviti erinevad. Õige valgustusega saab kujundada soovitud õhkkonda, tuua esile esemeid, olla aktiivne, toetada keskendumist ja suurendada ohutust. LEDVANCE'i SMART+ WiFi toodetes on atraktiivne disain ühendatud moodsate nutivalgustuse funktsioonidega erinevate sise- ja välisruumide jaoks.

Valgustus on midagi palju enamat kui lihtsalt sisse- või väljalülitamine. SMART+ WiFi valgusti võib seadistada selliselt, et see kajastab päevakava, reguleerib valgust magamajäämisel ja ülesärkamisel, keskendumise ja lõõgastumise ajal ning igapäevatoimetuste tegemisel. Automaatsed valgusjärjestused võimaldavad kasutada taimerit ja määrata täpne aeg, mil valgusti peaks põlema minema. Pole vahet, millist õhkkonda soovite luua või esile tuua – võimalused on lõputud ning sooja ja külma valge valguse vahele jääb 16 miljonit lummavat värvitooni.

SMART+ WiFi tooted võimaldavad teil igal ajal ja ükskõik kus kontrollida, hämardada ja isikupärastada oma valgusteid, kasutades tasuta LEDVANCE SMART+ rakendusega nutitelefoni. SMART+ valgusallikaid saab lihtsalt ja mugavalt juhtida Google Assistanti või Amazon Alexa abil. SMART+ WiFi lahenduste abil saate väga lihtsalt kujundada individuaalset valgustusõhkkonda ja tuua esile fantastilisi tahkusid ning seda mitte ainult siseruumides, vaid ka aias ja maja ümbruses.

Foto: Ledvance OY

Rohkem infot LEDVANCE energiasäästlike valgustite ja tarkade lahenduste kohta lugege: www.ledvance.ee