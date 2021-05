CSC Telecom omandab Levikomi IT-teenuste äri

OÜ CSC Telecom Estonia omandas 2020 aasta lõpus Levikom Eesti OÜ-le kuuluva IT-äri.

Selle ostu tulemusena on CSC Telecom omandanud täiendava kliendiportfelli, tugeva kompetentsuse äriklientidele IT-teenuste pakkumisel ning samuti kvalifitseeritud ja kogenud IT-meeskonna.

Levikomi klientide jaoks on see tehing suurepärane võimalus saada omale IT-partneriks 20-aastase kogemusega ettevõte, kes pakub telekommunikatsiooni- ja IT-teenuseid äriklientidele Eestis, Lätis ning Leedus.

IT- ja telekommunikatsiooniäri sünergia võimaldab CSC Telecomi klientidel saada ühelt tarnijalt kvaliteetseid ja kaasaegseid IT- ja telekommunikatsioonilahendusi, pühendades seeläbi rohkem aega oma põhitegevuse arendamisele. CSC Telecomi kontserni stabiilse finantsseisundi tõttu on klientidel võimalik saada mis tahes IT-seadmeid kasutusrendile või järelmaksuga.

CSC Telecom pakub telekommunikatsioonilahendusi Eestis juba enam kui 20 aastat. Ettevõtte kogemus ja tehnoloogiad võimaldavad luua klientide joaks kvaliteetseid ja kaasaegseid lahendusi telekommunikatsiooni ja äriprotsesside digitaliseerimise valdkonnas.