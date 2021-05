Forus Halduse puhastusteenused - täidetakse kõik kliendi soovid

Foto: Kadri Purje

Forus Grupp on paar kuud tagasi moodustatud uus bränd, mis sündis USS Security Eesti AS, Securitas Eesti AS ja Ermeesia OÜ ühendamisel ühiste väärtuste ja kaubamärgi alla.

Heakorraosakonna juhi Marten Liiva sõnul pakub Forus kliendile puhastuse poole pealt kõike, mida klient küsib, alates hoolduskoristusest ehk puhastusteenindajast, kes regulaarselt kliendi juures käib, kuni selliste eritöödeni nagu põrandate süvapesu, vahatamine, akende pesu, fassaadipesu jne. “Pakume kortermajadele garaažipesu, peseme ka kooli staadionite tartaankatteid, teeme büroohoonete fassaadipesu, kaubandus-ja tootmishoonete põrandate süvapesu, ükskõik, mida klient soovib, ta saab selle meie käest,” kinnitab Liiva, et suudetakse täita kõik kliendi soovid. Samamoodi välikoristuse osas - niidetakse muru, on igapäevane kojamehe teenus, lumelükkamine, haljastus jne.

Eesmärgiks on pakkuda klientidele kõiki erinevaid kinnisvara korrashoiu ja turvalisusega seotud teenuseid. “Meie eeliseks on, et kui klient sõlmib meiega lepingu, ei pea ta erinevatest ettevõtetest teenuseid võtma,” ütleb Liiva, et nende klient saab olla kindel, et Foruse erinevad osapooled teevad koostööd, et leida kliendi jaoks alati parim lahendus. “Grupi siseselt toimub kiire info liikumine erinevate valdkondade vahel, mis muudab probleemidele reageerimise kiiremaks. Näiteks kaubanduskeskuses, kus on ka meie turvateenus, saame me rakendada pidevat kvaliteedi kontrolli turvatöötajate silmade läbi,” toob Liiva näiteks, et kui midagi on juhtunud, siis mitte klient ei ole see, kes peab neile info edastama, vaid turvateenustaja annab info ise edasi ja nad jõuavad tänu sellele kiiresti reageerida. “Kui on näiteks vaja teha mingit erikoristust, väljaspool koristusaega, sis meie turvapool annab meile teada, kui on tekkinud selleks vajadus ja me saame minna ja selle ära teha,” räägib Liiva, et konkurentidel täna sellist “lisavalvet” objektidel ei ole. “Meil on objektidel oluliselt rohkem silmi, mis puudutab kliente, kes on meie juures mitme erineva teenusega.”

Kaasas käiakse ka kaasagse digimaailmaga ehk kasutatakse niinemetatud digitaalset koristuspäevikut, mida on võimalus kliendil alati näha. “See tähendab, et kõik puhastusteenindaja käigud ja tegemised antud kliendi juures on digitaalselt registreeritud,” jätkab Liiva, et digikeskkonnas on võimalik näiteks näha, mis kell puhastusteenindaja objektile on tulnud ja millal ära läinud. “Kuna puhastusteenindaja registreerimine kajastub keskkonnas koheselt, siis see annab meile võimaluse koheselt reageerida, kui näiteks töötaja pole kliendi juurde õigeaegselt jõudnud. Usun, et selline läbipaistvus on kliendi jaoks oluline.”

Foto: Kadri Purje

Forus on kliendi vajaduste suhtes väga paindlik. Näiteks koroona aja piirangute tõttu töö peatanud ettevõtete vajaduste ja võimalustega on arvestatud. “Oleme kliendile alati vastu tulnud. Meie portfellis on kuus spordiklubi, kes on ilmselt koroona tõttu olnud kõige suuremad kannatajad ja nendele oleme me iga kord, kui spordiklubid on kinni läinud, vastu tulnud ning selleks ajaks teenuse peatanud,” toob Liiva näiteks, et see on küll teenusepakkujana kohati keeruline, sest peab leidma oma töötajatele selleks ajaks mingi muu lahenduse, aga nad on lähtunud sellest, et peab suutma kliendiga kokku leppida, kui on soov, et see ka tulevikus nendega koostööd saaks teha. Ta lisab, et õnneks on töötajad olnud väga mõistvad. “Mõni on võtnud puhkust, teiste töö oleme saanud asendada mõnel teisel objektil mingi muu tööga - pigem oleme täna saanud selle poolega hästi hakkama. Loodame lihtsalt, et nüüd hakkab piirangute aeg lõppema.”

Foruse suuremad puhastusteenuste kliendid ongi spordikeskused ja ärikvartalid nagu näiteks Rotermanni kvartal ja Maakri kvartal Maakri tänaval, kus on suured ärikompleksid, mille üldalasid koristatakse. Aga pakutakse teenust ka rentnikele neil büroopindadel. “90% meie portfellist mooustab ärikinnisvara - meie eesmärgiks on olnud pakkuda just ärikinnisvarale haldusteenust, tehnohooldust ja heakorda.”

Foto: Kadri Purje

Vaata lähemalt: www.forus.ee