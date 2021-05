Pimp Furniture eritellimusmööbel – 15 aastat kogemusi ja innovaatilisi lahendusi

Erimööblilahendusi teostav Pimp Furniture OÜ omab omas valdkonnas kogemusi juba üle 15 aasta. Selle aja jooksul on valmistatud mööblit nii eratellijatele kui ka ärikliendile alates köögi-, toa- ja vannitoamööblist büroode, kaupluste, koolide ja lasteaedade sisustuseni. Ettevõtte eripäraks on julgus siduda erinevaid materjale ja tulla klientidele vastu ka siis, kui sooviks on midagi pöörast ja erilist.

„Teostame erimööblilahendusi, mis meie puhul hõlmab paljusid komponente. Erimööbel ei tähenda ainult puidust mööblit, vaid kaasame oma lahendustesse ka kõiksuguseid muid materjale nagu plaatmaterjal, metall, kivi, klaas jne. Kõiki komponente me ise ei tooda ning sel juhul kasutame ajapikku välja valitud ja ainult parimat kvaliteeti tagavaid spetsialiste,” tutvustab Pimp Furniture juht Margus Palloson.

Lisaks on ettevõtte eeliseks see, et neilt saab alati tellida üksiktoote, näiteks köögi-, garderoobi- või vannitoamööbli, kuid samas saab ka tellida terviklahenduse ehk kogu sisustuslahenduse alates projekteerimisest kuni paigalduseni ja ka muud mööbli osad. Igaühele vastavalt tema soovidele ja vajadustele!

5 fotot OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tulevikus on ettevõttel plaanis hakata pakkuma veel laiemat teenustespektrit: „Tulevikuplaaniks on meil nii-öelda „võtmed-kätte”-lahendus, kus koduomanik saab meilt tellida kogus sisustuse mööblist kardinateni, lampidest lauanõudeni, ühendame ka nende meediaseadmed ning aitame kolida olemasolevad asjad bjektile. Mõte seisneb selles, et tellija suhtleb vaid ühe meeskonnaga, kes tema objekti sisustamisega tegeleb. Töö selle teenuse nime käib ja loodetavasti saame seda juba varsti täismahus pakkuda.”

Erimööbel muutub käsikäes teiste sisustustrendidega

Pallosoni sõnul ollakse väga paindlikud katsetama ja teostama uusi põnevaid lahendusi. „Tänapäeval on kõik nii kiires muutumises ning ühte kindlat lahendust ei jääda aastakümneteks kasutama, sest juba mõne aasta möödudes võib see olla moest väljas. Sarnaselt tavamööblile ning muudele sisustuselementidele ei saa täheldada erimööbli puhul kindlaid trende, mis kestaksid väga pikalt. Pigem muutuvad inimeste valikud sarnaselt trendidega ehk kui sel aastal populaarsed kollased ja hallid värvid, siis aasta pärast soovitakse hoopis midagi muud.”

Pimp Furniture teeb heal meelel sisustuse teostusi sisearhitektide lahenduste ja jooniste järgi, kuid samas projekteerib ka ise mööblit. Enamasti jõutakse sobivaima lahenduseni koostöös tellijaga, olgu tegemist äri- või eraklientidega. „Meid köidab väga loovus ja uudsus ning tegelikult on väljastpoolt tulevad projektid kogu meeskonna jaoks äärmiselt põnevad. Oleme koostöös sisekujundajatega jõudnud vingete lahendusteni,” räägib Palloson.

3 fotot

Ettevõtte viimased suuremad teostatud projektid olid Riigi Kinnisvara büroo ning Koksvere üürimaja korterid, mille tellija oli AS Tartu Ehitus. Hetkel on töös Kääriku Hotell, kus tellijaks on Energia ja Ehitus OÜ. Viimase kahe objekti mööbli projekteeris Pimp Furniture, samuti on projekteeritud mitmeid väiksemaid ühiskondlike ja paljusid eraklientide sisustusi.

Mööbli professionaalne paigaldus ja transport

Mööbli projekteerimise ja tootmise juures on väga oluline selle professionaalne transport ja paigaldus. „Meie meie teiseks tegevussuunaks ongi just mööbli transport ja paigaldus, sest kuidagi peavad ju valmistatud mööbli- ja sisustusesemed jõudma kliendite juurde ning saama paika,” nendib Palloson. „Nii otsustasimegi kolm aastat tagasi hakata seda teenust pakkuma mitte ainult enda toodetud erimööbli ja sisustuselementide osas, vaid paigaldame ja paneme kokku ka selle mööbli, mida kliendid on mujalt ostnud. Vajadusel aitame ka transpordiga ning lisaks saab meie teenust tellida ka läbi teiste Eesti disainmööblifirmade ning internetipoodide, kelle kliendid vajavad samuti mööbli transporti ja paigaldust.”

Transporti pakutakse partneriga Kolimisrõõm OÜ, kellega koos teenindatakse üle Eesti 15 mööblisalongi, internetipoodi ja tootmist. Tänu Kolimisrõõmule saab teostada vajadusel mööblivedu ja paigaldust operatiivsemalt, sest kahepeale asuvad ettevõtete meeskonnad on nii Põhja- ja Lõuna-Eestis, samuti on kaetud saared ja Ida-Virumaa.

„Mööbli paigaldus ja transport on väga oluline osa, et lõpptulemus rõõmustaks kasutajat. Kõik algab ju tegelikult transpordist! Meie pakume transporti ainult oma tegevusvaldkonna osas ehk mööblile ja sisustusele ning jälgime hoolikalt, et kaubad ja nende detailid ei saaks sellega seoses kannatada,” selgitab Palloson. „Võib ju tunduda, et mis selle kõva mööbliplaadi või pehme mööbliga ikka juhtuda saab, ent ikka juhtub, kui koorem on valesti paigutatud või halvasti kinnitatud. Kui kangas saab hõõruda, on ju kogu pehme mööbel rikutud!”

Samamoodi vajab professionaalsemat lähenemist mööbli paigaldamine, et see saaks kokku pandud oskuslikult, kiiresti, õigesti ning probleemide ja kahjustusteta. Seetõttu on soovitav kasutada nii mööbli transpordil kui ka paigaldamisel kvalifitseeritud meeskonda.