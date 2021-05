Kiire, tõhus ja soodne antigeeni kiirtest kaitseb teie töötajaid ja kliente nakatumisohu eest

Antigeeni kiirtest on mugavam ja kiireim lahendus oma töötajate ja klientide kaitseks. Foto: HMK Medical

Lähiajal oluliselt leevenduvad piirangud, inimeste soov rohkem ringi liikuda ja kodukontoritest büroodesse naasta suurendab suure tõenäosusega taas viiruse levikut. Tööandjatel on suurepärane võimalus kaitsta oma töötajaid ja kliente antigeeni kiirtestiga, mis on mugavam, kiirem kui PCR-test ja maksab alla 5 euro. Tänu antigeeni kiirtestile on täna juba välditud mitmeid ulatuslikke nakkuskoldeid.

„Paljudes ringkondades ollakse äraootavad saabuva suve suhtes, sest ilmade soojenedes loodetakse koroonaviiruse taandumist sarnaselt eelmise aastaga. Ent soe ilm Eestis ei ole midagi teistsugust kui soe ilm kuskil mujal riikides ning kahjuks ei ole Indias, Hispaanias ega mujal maailmas soojema ilmaga suuremat taandumist toimunud. Seega on ennatlik seda oodata ka Eestis,” nendib meditsiinitarvikute müüja HMK Medical OÜ tootejuht Herman Koppel.

Mullune viiruse taandumise põhjus oli eelkõige sellele eelnenud ulatuslik lockdown, reisimise vähemine ning väiksema levikuga viirustüvi. Paraku on suvi koosviibimiste aeg ja kuna Eesti suveõhtud on jahedad, liiguvad koosviibimised mingil hetkel siseruumidesse, suurendades nakkusohtu.

Foto: HMK Medical

„Eesti ettevõtted on olnud koroonaleviku piiramisel väga tublid: siseruumides kasutatakse palju maske ja muid isikukaitsevahendeid, samuti desinfitseerimisvahendeid. Ent ennetamise ehk testimise poolt on täna olnud liiga vähe,” kõneleb Koppel. „Usun, et segane informatsioon testide usaldusväärsuse kohta ja testide senine kallis hind on see, mis on seda piiranud. Meie kogemuse põhjal on mõistlik vähemalt kord nädalas viia läbi kollektiivne testimine antigeeni kiirtestiga, et nakkusohtlikud inimesed saaksid enne teiste nakatamist koju jääda. Lisaks on meie kiirtestid pakendatud individuaalpakendisse, mis teeb väga mugavaks töötajale testi kaasaandmise.”

Antigeeni kiirtest on väga usaldusväärne testimismeetod, mille täpsus on üle 97%. Testitakse nii süljega, ninaneelust kui ka ninasõõrmest. Testi tulemust tuleb oodata kõigest 15 minutit. Eelis PCR-testi ees on kiirus ja hind – PCR-testi tulemust peab ootama kuni 24 tundi ning selle hind on üle 50 euro, samal ajal kui antigeeni kiirtest maksab täna vähem kui 5 eurot.

Testi saab võtta nii süljest kui ka ninasõõrmest

Foto: HMK Medical

Antigeeni kiirteste võiks Koppeli hinnangul lähitulevikku vaadates kindlasti kasutada kõikides töökollektiivides alates viiest inimesest, et vältida suuri nakkuskoldeid ja jätkata ettevõtte tööprotsessiga. Ja suvele mõeldes tasuks neid kasutada pulmades, sünnipäevadel ja teiste rahvarohkete sündmuste juures. „Paljud ettevõtted on antigeeni kiirtestid liitnud igapäevaste tööprotsesside juurde, ent endiselt on veel palju neid, kes pole julgenud segaste signaalide tõttu seda kasutusse võtta. Antigeeni kiirtesti on süljest või ninasõõrmest teha väga lihtne. Meie testid lubavad proovi võtta nii süljest kui ka ninasõõrmest. Seega jääb testijale valikuvabadus sobivama viisi kohta.”

Ta lisab, et ka HMK Medical OÜ kollektiivis tuvastati koroonapositiivne töötaja kohe testide kasutuselevõtu algfaasis. „Meie töötaja sai teada, et on lähikontaktne ning tegi endale kohe antigeeni kiirtesti, mis oli positiivne. Samal õhtul tegi ta kinnitamiseks ka PCR-testi, mis oli samuti positiivne ja samal õhtul tekkisid ka sümptomid. Meie kontorist keegi teine ei nakatunud.”

HMK Medical on Eesti kapitalil põhinev meditsiinitarvikute turustaja. Ettevõtte eesmärk on pakkuda tervishoiuasutustele kvaliteetseid tooteid, mis aitaksid parandada patsientide ravitulemusi ning säästa kogukuludelt, järgides seejuures keskkonnaalaseid ja sotsiaalse vastutuse nõudeid.