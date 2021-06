Net Group aitab digilahendustega täita ettevõtete ärieesmärke

Digitaliseerimine ei pruugi alati tähendada üleminekut paberilt ja pliiatsilt arvutile. Iga ettevõte saab kasutada digitaalseid lahendusi, kuid seda tuleb ärieesmärkide saavutamiseks teha efektiivselt. Millest alustada ja kuidas planeerida asjad nii, et kõik digitaalsed tööriistad käiksid ajaga kaasas, sellest räägib Net Groupi juhatuse liige Anders Abel.

Net Groupi juhatuse liige Anders Abel

2021. a uuringu tulemuste põhjal ei näe Eesti ettevõtted digitaliseerimises konkurentsieelist. Mis selle põhjus olla võiks?

Seda ei peeta sageli konkurentsieeliseks põhjusel, et digitaliseerimine kui selline on ühe ärijuhi jaoks natukene keeruline hoomata ja abstraktne. See on väga nüansirohke ja seal on oma roll tehnoloogial.

Tihtipeale ei nähta selle investeeringu tasuvust. Toon siin lihtsa näite. Kui võtta tootmisettevõte, siis tal on valida, kas ta ostab uue seadme, mille puhul ta teab, et ta suudab toodangut nii- ja niipalju võrreldes varasemaga suurendada.

Või siis hakata looma tarkvaralahendust, mille kaudu inimesed küll säästavad aega ja võib olla teenib see end tagasi kulusäästuna või isegi tuluna, näiteks veebimüügina. Seda on keerulisem mõõta ja ettevõtted peavad olema teadlikumad, et kuidas neid mõõdikuid seada. Kuidas mõõta töö- või müügiprotsessi digitaliseerimise mõju ettevõtte tulemustele? Seal peitub peamine põhjus, miks nad seda ei näe või keeruliseks peavad.

Kas põhjuseks võib olla ka see, et personal ei ole uute lahendustega harjunud ega tahagi muudatustega kaasas käia? Ka ümberkoolitamine oleks täiendav kulu tööandjale.

Jah, päris kindlasti. Sedasama näen igapäevases töös, kui suhtlen ettevõtete juhtide ning eri tasandi töötajatega. Status quo on kindlasti asi, mida raske murda, kuna paljud digitaliseerimise projektid muudavad töökorraldust ning konkreetse spetsialisti rolli ettevõttes.

Osa nutikast digitaliseerimisest on ka see, millise fookuse paneme personalile. Millega nad tegelevad ja kuidas nende väärtusloome saab olla ettevõttes varasemast suurem. Kui kasutame ühes lõigus digitaliseerimist, siis needsamad inimesed, kes varem selles töölõigus olid, peaksid saama teha midagi, mille lisandväärtus on suurem. Kas nad saavad rohkem panustada sellesse, et tootmisettevõte parandab kvaliteeti või teenuste ettevõte tõstab klienditeeninduse taset. Või nad saavad anda suurema panuse sellesse, et müük Eestis ja ka väljaspool oleks suurem kui varem.

Me tegelikult loomegi võimaluse panna sama personal tegema rohkem väärtust loovat tööd. Nad saavad teha tihtipeale huvitavamat tööd kui see status quo, millega nad on harjunud.

Kuidas digitaalsed lahendused muudavad äri toimimist? Kust võiks tulla peamine konkurentsieelis?

Selle täpne väljendumine on igas sektoris erinev. Lõviosas konkurentsieelisest, mida meie Net Groupis ettevõtetega töötades näinud oleme, tuleb ärimahu suurenemisest. Olgu selleks võimekus paremini planeerida oma tootmist, tarneahelat või logistikat. Teine aspekt on kindlasti suurenenud müügivõimekus. Täna annavad digitaalsed kanalid ikkagi ettevõtetele võimaluse olla kohtades, kuhu viimase aasta jooksul pole nad füüsiliselt saanud minna.

Kui varem käidi kogu aeg messidel, siis täna see ei toimi ning alternatiiv ongi olla virtuaalselt nende klientide juures ja anda neile virtuaalselt võimalus tooteid näha, saada hinnapakkumine, pidada müügivestlused ja siis müüa.

Anders Abel , Net Groupi juhatuse liige Lõppude lõpuks ei saa olla digitaliseerimist digitaliseerimise pärast. See saab olla vahend selleks, et ettevõte saaks oma eesmärke veel paremini täita või püstitada veel suuremaid eesmärke.

Mida teha, et digitaalsete lahenduste loomine oleks hästi juhitud protsess?

Kindlasti on seal paar tähtsat aspekti. Kui hakata üldse mõtlema äri digitaliseerimisest, siis esimeseks sammuks on ausalt peeglisse vaadata ja aru saada, millised on ettevõtte kõige suuremad ärilised väljakutsed tänasel päeval.

Iga äri eesmärk on käive ja kasum. Tuleb mõelda, mis selle käibe ja kasumi toob ning millised aspektid on meie äris võtmetähtsusega. Nendest aspektidest tuleks veel sibula kombel paar kihti maha koorida, et saada aru, mis on see valus koht, mis maksab meile kätte kasumlikkuses või käibes. Kui see on kirjas, saab hakata edasi mõtlema.

Kui on tuvastatud probleem, siis täna on kasutusel tööriistad, et saada ette suurem pilt konkreetseks lahenduseks. Isegi mitte tehniline lahendus, vaid mis on need protsessid, mis võiksid olla teistmoodi. Ja siis sinna lisandub tehnoloogia, mis aitab seda valu lahendada. Digitaliseerimist ei pea tegema digitaliseerimise pärast, vaid see on vahend ettevõtete ärieesmärkide täitmiseks.

Kuidas võtta digitaalsetest lahendustest maksimum ja saada kasumit?

Kui mu käes oleks võluvits, siis ma juba kasutaks seda igal pool. Kõik taandub ettevõtte spetsiifikale. Kui vaid kolmandik Eesti ettevõtjatest usub digitaliseerimisse kui konkurentsieelisesse, siis tähtis ja tihti tegemata samm kasumlikkuse suurendamiseks on võtta neid digitaliseerimisprojekte nagu investeerimisprojekte.

Tuleb välja mõelda, kus ja kuidas investeering end reaalselt tasuma hakkab ning millise aja jooksul. Hiljem on võimalik erinevad variandid investeeringu tasuvusmudelisse panna ja vaadata, et äkki ongi olukord selline, et kui ostame teatud töölõiku tegema pilvelahenduse, siis saame küll tasuvuse, aga võrreldes erilahendusega märksa väiksema.

Või siis teistpidi. Erilahendus toodab meile investeeringu tagasi pikema aja jooksul, aga märksa suuremas mahus. See ongi üldine investeerimise reegel, et kas panna oma raha varadesse, mis toovad lähiajal ja vähem tagasi, või teha investeering varadesse, mis on pikaajaliselt suurema tootlusega.

Kust peaks alustama ettevõte, kui soovib viia ellu digitaliseerimise plaanid?

Esimene on valukohtade tuvastamine ehk kus ettevõte saab paremaid tulemusi näidata. Järgmine samm sõltub ettevõtte enda võimekusest: kas ettevõttel on IT-osakond ja kas seal on inimesed, kes oskavad öelda, kuidas tehnoloogiast ja tarkvarast saab kasu olla. Või siis otsida ettevõtteid nagu Net Group, kes oskab öelda variandid, kuidas valukohti kõrvaldada.

Partneri valikul peab silma pidama, et tehnoloogia tase on eri ettevõtetel suhteliselt ühtlane. Tasub vaadata, kui hästi partner sinu äri probleemist ja äri tuumast juba aru saab või tahab aru saada. Tehnoloogia juurutamisel tuleb tegelik võit või kaotus just nimelt sealt.

Net Group aitab ettevõtet digitaliseerimise teekonna kirjeldamisel ja eri etappide defineerimisel

Kuidas Net Group saab klienti aidata?

Tegeleme erinevate sektorite ettevõtete äri digitaliseerimisega. Nõustame ettevõtteid, kuidas nad oma ärisid saavad digitaliseerida, kuid erinevalt konsultatsiooniettevõtetest suudame ka paberile pandud ideed tehniliste lahendusteni viia.

Saame ettevõtet abistada digitaliseerimise teekonna kirjeldamisel ja eri etappide defineerimisel. Kindlasti tuleb analüüsida ettevõtte protsesse, et panna paika, millised peaksid need protsessid olema ja et tehnoloogia saaks neid toetada. Viimane samm on tehnoloogiliste lahenduste juurutamine, kus soovitame klientidele kas turul olevat konkreetset toodet, aga meil on samuti pädevus ja kogemus lahenduste loomisel, mis on täpselt selle ettevõtte jaoks tehtud.

Mida ettevõtte juht saaks homme või isegi täna paremini teha, et ärieesmärke saavutada?

Esimene soovitus on kindlasti „täna“. Alustuseks mõelda läbi, kas ettevõttes on realiseerimata kasvupotentsiaali või on teatavad mured, mis silma jäävad. Seejärel võtta ühendust Net Groupiga ja rääkida oma mure ära ning alustada teekonda, et saada aru valukohtadest ja koos mõelda välja lahendus ning koos meiega see ellu viia.

Kindlasti Net Groupina otsime enda klientideks selliseid ettevõtteid, kes tahavad ambitsiooni najal midagi rohkemat saavutada. Otsimegi võimalusi, kust võiks tekkida selline digitaliseerimisprojekt, mis ei ole lõpuks ainult ühe ettevõtte keskne, vaid ehk on midagi, millest saaksime üheskoos teha midagi, mis on üle Euroopa ja miks mitte üle maailma konkreetse sektori ettevõtete jaoks vajalik. Oma valuga meie juurde tulnud kliendi jaoks võib siit välja kasvada täiesti uus ärisuund.

Oleme loonud ühe lahenduse energeetikasektorile, mis sai alguse ühe ettevõtte probleemist. Ühiselt moodustasime eraldi ettevõtte ja Põhjamaades müünud neid lahendusi. Ootel on veel päris mitu asja, mida teeme sarnase mudeli alusel – oleme valinud selle oma strateegiliseks suunaks.