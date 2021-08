MerXu – rahvusvaheline äri eesti keeles

MerXu.com tegevjuht Kaido Raja Foto: MerXu

Merxu.com on rahvusvaheline kauplemisplatvorm, mis toob ettevõtjatele rahvusvahelise äri võimalused otse arvutisse või mobiiltelefoni, tutvustab selle võimalusi tegevjuht Kaido Raja.

Otsid usaldusväärset tarnijat erinevates tööstusharudes, ehituses või kontoritehnikas? Soovid, et tehing kulgeks kiiresti ja mugavalt? Vaata kõigepealt, mida pakub merXu

Rahvusvaheline B2B kauplemisplatvorm merXu toob Eesti ettevõtjateni üle miljoni toote enam kui kümnelt tuhandelt ettevõttelt viies riigis Kesk- ja Ida-Euroopas. Praegu tegutsetakse Eestis, Leedus, Tšehhis, Poolas ja Slovakkias, ent süsteem on pidevalt laienemas ning peatselt on oodata uudiseid uute riikide liitumisest. MerXu keskendub tööstuslikele kategooriatele, nagu keemia, ehitus, elektrotehnika, sanitaartehnika, masinad, ohutus, tööriistad professionaalidele ja palju muud.

MerXu keskkonnast ostmine on unikaalselt mugav. Kõik ostjad ja müüjad on läbinud taustakontrolli ning tänu automaattõlkele on kogu suhtlus osaleja jaoks emakeeles.

Turvaline ostukeskkond

MerXu platvormiga liitumine on väga lihtne ja turvaline. Oodatud on tootjad, maaletoojad, e-poed ning loomulikult kõik, kes soovivad selle platvormi abil mugavalt ja ohutult vajalikud ostud sooritada.

Liitumine on tasuta, kõik liitujad läbivad taustakontrolli. Seega pole vaja merXu vahendusel kaupa tellides muretseda, kas tarnija on ikka olemas ning ega tegu pole petturite skeemiga.

Ostjate ja müüjate suhtlemise hõlbustamiseks on platvormil oma suhtluskanal, merXu messenger, mis on varustatud automaattõlkega. Nii saavad näiteks poola ja eesti ettevõtja omavahel kokkulepped sõlmida nii, et kumbki räägib oma emakeeles, ent saab oma emakeeles lugeda ka seda, mida teine osaline kirjutanud on.

Toodete otsimine ja leidmine on tehtud lihtsaks. MerXu loojad on kaardistanud neli probleemi, mis tavaliselt ostuprotsessi aeglustavad. Need on ebakindlus müüja usaldusväärsuses, ostuprotsessi keerukus, keeleprobleemid ja ebamugavus ostu korraldamisel. Kõik need on merXu platvormil lahendatud, et ostmine ja müümine võimalikult lihtne oleks.

Hea algus ekspordiäriks

Lisaks sellele on merXu suurepärane võimalus eksporditurule sisenemiseks. Oleme harjunud, et eksportimisega alustamine eeldab suurt tööd, sageli isegi riigipoolse abi taotlemist või sihtriigis advokaadibüroo kaasamist. Tuleb ju esmalt aru saada, kellega kaubeldakse ja kuidas teises riigis äritegemine korraldatud on.

MerXu aga võimaldab lihtsalt alustada – teha konto, laadida oma pakkumised üles ja alustada reaalse kauplemisega.

Atraktiivsed kampaaniad

Ostu-müügi protsessi veelgi sujuvamaks muutmiseks korraldab merXu erinevaid atraktiivseid kampaaniad. Praegu näiteks tervitab ostjaid-müüjaid kampaania, kus vähemalt 200-eurose ostu korral makstakse ostjale 100 eurot reaalses rahas tagasi, samuti on ostjatele tasuta transport.

Tavaliselt on alati korraga käigus mitu erinevat kampaaniat, mistõttu on arukas merXu platvormil pilk peal hoida.

Kuidas liituda?

Kui soovite merXut kasutada, siis kandke oma ettevõtte andmed registreerimisvormile . Kui andmed on saanud positiivse kinnituse, siis teeme platvormi võimalused teile kättesaadavaks.

Enne registreerimisvormi täitma asumist veenduge, et teil on käepärast järgmised andmed:

• ettevõtte täielik nimi, sealhulgas ka õiguslik vorm (näiteks merXu Sp. Z o.o.),

• ettevõtte aadress: tänav, maja/korpuse number, postiindeks ja linn,

• ettevõtte kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber,

• maksukohustuslasena registreerimise number,

• IBANi vormingus pangakonto number.

Telefoninumbril, mille siia märgite, võidakse teiega tellimuse töötlemise käigus ühendust võtta.

Konto haldaja andmed:

• ees- ja perekonnanimi,

• e-posti aadress.

Vihje! Valige kontot haldav isik välja enne seda, kui alustate konto registreerimisega.

See tagab, et isik, kes hakkab tegelikult kontoga töötama, saab kohe kõik vajalikud ligipääsud. Konto haldaja e-posti aadress on platvormil teie peamine suhtluskanal, mida kasutatakse:

• konto identifitseerimisel, näiteks sisselogimise käigus,

• sellele aadressile saadame kõik kontot puudutavad teavitused, sealhulgas konto registreerimise ja kinnitamise protsessi edenemise kohta,

• sellele aadressile laekub merXult kogu turundust puudutav informatsioon.

Konto haldaja e-posti aadressiks võib olla ka ettevõtte ametlik e-posti aadress.

Kui olete oma ettevõtte andmed registreerimisvormi vastavatele väljadele sisestanud, siis lugege läbi platvormi kasutustingimused ja kinnitage oma nõustumine nendega. Seejärel tehke valik turuosalise nõusolekute lõigus. Konto seadistamise saab lõpetada, kui vajutate nuppu „Registreeri“. Andmete kinnitamisest ja konto aktiveerimisest teatame teile eraldi e-kirjaga, mis saadetakse konto haldaja e-posti aadressile. Kui teie konto on aktiveeritud, on teil võimalik merXu platvormil oste sooritada, kaupu välja panna ja müügipakkumisi esitada.