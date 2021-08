Mis teeb Saint-Gobainist parima tööandja?

70 riigis tegutsev ja 170 000 töötajaga Saint-Gobain arendab, toodab ning turustab materjale ja lahendusi, mis tagavad inimeste heaolu elukeskkonnas nii täna kui ka tulevikus. Ettevõte pälvis kümnendat aastat järjest 100 kõige innovatiivsema ettevõtte tiitli ning kuuendat aastat järjest Top Employeri tiitli.

Saint-Gobain Glass Estonia SE´d tunnustati Eestis viiendat korda järjest parimaid ettevõtjaid valiva instituudi Top Employers Institute ametliku sertifikaadiga „Top Employer 2021“. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas maikuus Eestis tegutsevaid ettevõtteid, avalikke organisatsioone ja mittetulundusühinguid, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemgi, kui seadus nõuab. Saint-Gobain Glass Estonia SE´d tunnustati 2021. aastal hõbemärgisega.

Top Employers Institute teeb kord aastas rahvusvahelise uuringu, mille alusel tunnustatakse maailma juhtivaid tööandjaid – neid, kes pakuvad töötajatele suurepäraseid töötingimusi, toetavad ja arendavad talente ning võtmetöötajaid organisatsiooni igal tasandil.

Parima tööandja (Top Employers) sertifikaati antakse põhjaliku uurimistöö alusel ja tunnustuse saamiseks peab ettevõte vastama kindlatele nõuetele. Et protsessi kehtivust veelgi kinnitada, kontrollis vastuseid ka sõltumatu audiitor.

Top Employers Institute hindas ettevõtete töötajate tingimusi järgmiste kriteeriumite alusel: • talendistrateegia ja talentide ligimeelitamine; • tööjõuplaneerimine; • töösse sisseelamine; • õppimine ja areng; • tulemusjuhtimine; • juhioskuste arendamine; • karjääri- ja edutamisalane tegevus; • kompensatsioonid ja soodustused; • ettevõtte kultuur

Töötajate arendamine ja koolitamine on meie ettevõtte üks võtmevaldkondadest, millega töötame igapäevaselt. Valmis klaasispetsialiste tööturult ei leia, seega on meil välja töötatud koolitussüsteem, mis on põimitud ka töötajate tasustamise põhimõtetega. Suundumus automatiseeritusele ja vajadus vastata kliendi ootustele nõuab muutusi töötajate oskustes ja ettevõtte jätkusuutliku tegevuse seisukohast on kindlasti tegemist valdkonnaga, mida ei saa alahinnata.

Ka president Kersti Kaljulaid, kes Saint-Gobain Sekurit Eesti tehast Elvas külastas, tundis siirast huvi meie tehase tootmisprotsessi ja tegevuste vastu ning tunnustas meid kui ühte robotiseeritumat ning innovaatilisemat tehast Eestis.

Töötajatest hoolimine selle kõige laiemas tähenduses on oluline

Saint-Gobain Glass Estonia hoolib enda töötajatest ning pakub motivatsioonipaketti, mis oleks motiveeriv kõikide töötajate jaoks. Väärtustame oma töötajaid ja peame neid meeles erinevate tähtsündmuste korral nagu näiteks sünnipäevad, tööjuubelite, abiellumise, laste sünni ning kuni 18aastaste laste koolialguse puhul. Heaks tavaks on kujunenud vastlapäeva ja naistepäeva tähistamine, puuviljapäevade korraldamine ja ühiste heategevusprojektide korraldamine. Peame oluliseks töötaja tervislikke eluviise. Toetame töötajate sportimist ning oleme ka ühisüritustel selles vallas edukad olnud.

Ka grupi tasemel on töötajatest hoolimise teema fookuses. Möödunud aastal tutvustas Saint-Gobaini grupi juhatuse esimees ja tegevjuht uut programmi CARE by Saint-Gobain, mis on kõigile kontserni töötajatele ja nende pereliikmetele mõeldud sotsiaalkaitseprogramm. Kooskõlas meie solidaarsuspõhimõtte ja kontserni väärtustega on programmi eesmärk parandada kõigi käekäiku ja heaolu. Programmi CARE by Saint-Gobain hakatakse järk-järgult rakendama kõigis 68 riigis, kus kontsern tegutseb, ja sellega loodetakse saada ühele poole 2022. aasta lõpuks. CARE by Saint-Gobain tagab tervishoiuga seotud vajaduste rahuldamise elementaarsel tasemel ning pakub tuge olulistes eluetappides ja kaitset ettenägematutest olukordadest tingitud riskide eest. Programm katab minimaalses ulatuses tervishoiukulud, tagades meditsiinilise toe kogu perele ja juurdepääsu arstiabile. Selle hulka kuulub ka vanematoetus isale ja emale, kui perre lisandub laps (sünni või adopteerimise korral). Surma korral saab pere programmi kaudu rahalist abi.

Minu praktikakogemus jääb aega, mil ma õppisin Tallinna Majanduskoolis majandusarvestuse erialal. Mul oli õpingute ajal võimalus läbida erinevaid praktikaid Elvas asuvas autode esi- ja küljeklaase tootvas Sekuriti tehases. Iga praktika korral määrati mulle juhendaja ning vastuvõtt oli Saint-Gobain töötajate poolt soe ja toetav. Sain tutvuda teiste osakondade tööga, mis oli silmaringi avardav võimalus. Julgen kindlalt väite, et tegemist oli parima praktikakohaga minu õpingute ajal. Mul oli võimalik täita erinevaid ülesandeid raamatupidamises, personaliosakonnas ja ka juhtkonna assistendina. Lisaks tekkis mul võimalus töötada suvel ning teenida lisaraha. Üsna pea pärast praktikat asusin tööle ettevõtte finantsteenuse keskuses. Täna töötan Saint-Gobain Glass Estonia Autover-Autoklaasi äriüksuses ärikontrollerina ning minu vastutus ulatub üle Baltikumi. Maris Dedov SG Autover-Autoklaasi ärikontroller

Pidev teadlikkuse kasvatamine tagab meie töötajatele ohutu töökeskkonna

Meie grupi ja ettevõtte tööohutusalased standardid on kõrged ning panustame töötajate ohutusekeskkonda väga palju. Töötajatele ohutu töökeskkonna loomises on võimalik osaleda kõikidel töötajatel, sest lõpuks on ju meie kõigi huvi töölt pere juurde pöörduda tervena. Hooliva suhtumise ja märkamise teel saavad kõik töötajad parema keskkonna kujundamisele kaasa aidata. Meil on hästi omaks võetud tehaste ohutusalased visiidid, mille kaks peamist eesmärki on töötajate ohutusalase teadlikkuse suurendamine ning samuti kindlasti erinevate ohtude tuvastamine ning likvideerimine enne, kui juhtub õnnetus.

Arenguvõimaluste võti on töötajate käes, sest grupp on avatud pakkuma erinevaid arenguvõimalusi

Saint-Gobain peab oluliseks mobiilsust ehk avatust uute rollide vastuvõtmisel. Regulaarselt räägitakse töötajatega nende arengusoovidest ning uute pakkumise puhul eelis­tatakse sobivate kandidaatide olemasolul sisekandidaate. Ka Saint-Gobaini grupi tasemel on olemas soov pakkuda arengu­võimalusi eri riikides. Siiski tuleb tunnistada, et meie töötaja on valdavalt mobiilne kas riigi tasemel või on tal huvi lühiajalisteks projektipõhisteks töödeks väljaspool Eestit.

Saint-Gobaini kontsern tegeleb Eestis auto­klaaside tootmise, müügi ja paigaldusega, klaaspakettide (lamineeritud ja karastatud) klaasi tootmisega ning ehitusmaterjalide toomise ja müügiga. Töötajate arv Eestis ulatub tuhandeni. Saint-Gobain disainib, toodab ja tarnib materjale, mida kasutatakse ehitussektoris, mobiilsus- ja tervishoiusegmentides ning muudel tööstusturgudel. Pideva uuendusprotsessi tulemusena välja töötatud materjale leidub kõikjal meie ümber. Need edendavad meie heaolu, parandavad töövõimet ning suurendavad turvalisust, panustades ühtlasi kestlike ehitusmaterjalide kasutusse, ressursitõhususse ja võitlusesse kliimamuutustega. Vastutustundlik kasvustrateegia lähtub Saint-Gobaini põhimõttest „Teeme maailmast parema kodu“, mis annab edasi organisatsiooni kõigi naiste ja meeste ühist püüet tegutseda iga päev selle nimel, et maailm oleks kaunim ja kestlikum koht, kus elada.

Saint-Gobaini grupi kohta leiab rohkem infot www.saint-gobain.com