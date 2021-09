Jaekaubandus: Google'i ja Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces ärisoovitused aastaks 2021

Eelmine, 2020. aasta oli e-kaubanduse ajaloos parim, kui selle kogukäive kogu maailmas ulatus 836 miljardi euroni. Seda on 50% rohkem kui 2019. aastal.

Google'i analüütikud on veendunud, et internetiostude trend kasvab jätkuvalt ja avaldasid juunis oma ärisoovitused. Edukas Eesti ettevõttes RIA.com Marketplaces teatakse, kuidas latti ka kriisi ajal kõrgel hoida. Räägime teile uusimatest trendidest ja näpunäidetest.

Aastal 2020 moodustas Eestis internetiostude osakaal 25% kõikidest ostudest. Kokku oli viimase viie aasta kasv 10%. Euromonitor pognoosib, et e-kaubanduse osakaalu kasv jätkub edaspidi. Pärast eelmise aasta hüpet on e-kaubanduse kasv erinevates riikides aastaks 2025 keskmiselt 5-6%.

Google avaldas pandeemia aegse ostukäitumise muutuste andmed. Näiteks eelmise aasta neljandas kvartalis kasvasid netiotsingud enam kui kolm korda kiiremini kui 2019. aasta samal perioodil. See näitab, et ettevõtete omanikud peavad välja töötama uusi lähenemisviise ostlemisele ning e-kaubandus kasvab pandeemiast hoolimata.

TOP 5 soovitust Google'ilt

Google'i analüütikute peamised soovitused abistavad ettevõtete omanikke nende äris, et nad saaksid oma olemasolevat turundusplaani optimeerida ja uusi kliente leida. Ja see ei puuduta ainult tuntud kaubamärke või ettevõtteid. 81% kogu maailmas küsitletud riikide tarbijatest väidavad, et avastasid COVID-19 pandeemia ajal veebis uusi kaubamärke. Ja pühade ajal ostetakse kordades rohkem. Selleks valmistumiseks avaldas Google juunis ülevaate, milles on soovitused jaemüüjatele, kaubamärkidele ja kõigile, kes kaupade ja teenuste müügiga raha teenida soovivad. Lühidalt viis näpunäidet:

1. Olge nähtav

Näidake end ja inspireerige kliente. Alates avastamise hetkest kuni toodete ja pakkumiste selge teabe edastamiseni.

2. Võtke seisukoht

Tehke võtmeküsimustes oma seisukoht selgeks ja leidke autentseid viise, kuidas jälgida, kuidas klientide väärtushinnangud valikuid tugevdavad.

3. Alustage varakult

Laadige oma tooted ja pakkumised juba varakult üles, kuna hinnale orienteeritud ostjad hakkavad hooaja alguses parimaid pakkumisi otsima.

4. Olge paindlik

Keskenduge sujuva kogemuse loomisele ja klientide ootuste ületamisele, alates rakenduste funktsionaalsusest kuni erinevate kohaletoimetamisvõimalusteni.

5. Kohanege muutustega

Valmistuge automatiseeritud tööriistade abil kiireteks ja lühiajalisteks nõudluse muutuseks. Digitaalse küpsuse algtase on koos automatiseerimise suurendamisega tõusnud.

TOP 5 soovitust ettevõttelt RIA.com Marketplaces

E-kaubanduse turumaht on koroonaviiruse pandeemia algusest Ukrainas kasvanud 41%. See ulatus 4 miljardi dollarini, moodustades kogu jaemüügist 8,8%. Seda väidavad Soul Partnersi, Baker Tilly Ukraina ja Aequo uuringud. Aruande kohaselt on viimase viie aasta jooksul selle riigi turg peaaegu kolmekordistunud. Ja järgmise viie aasta jooksul prognoositakse e-kaubanduse kahekordistumist.

Seitse aastat suures Ukrainas edukat äri ajanud Eesti tehnoloogiaettevõtte RIA.com Markeplaces juht Artem Umanets kinnitab prognoose. Umanets ütleb, et e-kaubandus Ukrainas, Eestis ja teistes Euroopa riikides kasvab, kuid ettevõtjad peavad selleks valmis olema.

„Pandeemia tulekuga olid paljud ettevõtted sunnitud uksed sulgema, teised kandsid kahjumit. Kolmandad, nagu näiteks meie ettevõte RIA.com Marketplaces, läbisid 2020. aasta heade finantstulemustega. Võitsid need, kes tegid kiireid otsuseid, kohandudes turu muutustega. Ja kui 2020. aastal seisid omanikud ja tippjuhid silmitsi küsimusega, kuidas karantiinist tuleneva uue tegelikkusega kohaneda, siis nüüd on vaja „lainet tabada“, jälgida trende ja tutvustada uusi tehnoloogiaid. E-kaubanduse kasv jätkub Eestist kuni Ukrainani. „Seetõttu võin anda mõned soovitused,“ ütleb ettevõtte RIA.com Marketplaces juhatuse esimees Artem Umanets.

1. Investeerige uutesse tehnoloogiatesse

Brändid, kes pole pandeemia puhkemisest alates uutesse digitaaltehnoloogiatesse investeerinud, on oma konkurentidest maha jäänud. See on fakt. Seetõttu peate analüüsima, mida oma ettevõttes rakendada saate ja seda ka tegema. Kui te midagi ette ei võta, võite oma kliendibaasi eemale tõugata.

2. Töötage klientide turvalisuse kallal

Näiteks oleme oma autode online müügiplatvormil AUTO.RIA.com rakendanud tehisintellekti, mis eemaldab petturite pakkumised poole sekundiga. Ja 16 tüüpi kontrollimeetodid võimaldavad müüdavate autode kohta absoluutselt kõike teada saada: alates VIN-koodi kontrollimisest kuni õiguslike aspektideni.

RIA.com Marketplaces ehitab Ukrainas üles turvalist internetti, mistõttu on autode ja kinnisvara müügi peamised platvormid pälvinud riikliku kaubamärgi tiitli.

Nii jaemüüjad kui ka kaubamärgid peavad mõtlema, kuidas ostlemine veelgi turvalisemaks muuta: alates koroonaviiruse probleemidest ja lõpetades petturitega. Ja pole vahet, mida ettevõte müüb, kas tooteid või teenuseid. Kõik peab olema kontrollitud ja ohutu!

3. Keskenduge kindlale linnale või piirkonnale

Koroonaviiruse pandeemia on piiranud paljude inimeste soove, alates reisimisest kuni ostlemiseni. Ja kui kõik karantiinimeetmed tühistatakse, ostab ostja ikkagi kõik internetist. Seetõttu peate kliente kaasama ja kohalikku turundust kasutama. Näiteks leidis Google'i uuring, et kasutajad otsisid erinevaid poode ja teenuseid ning kasutasid nuppu „minu lähedal“. Viimase aasta jooksul on nimetatud tegevused kasvanud kogu maailmas üle 100%.

4. Kasutage digitaalstrateegiaid

Brändid ja jaemüüjad peavad aktiivselt tegelema digitaalstrateegiatega ning otsima uusi kaupade ja teenuste tarbimise vorme. Peate läbi viima turundusuuringuid, rääkima kliendigrupiga, analüüsima tugevusi ja nõrkusi. See kõik võimaldab teil koheselt uute klientide vajadusi teada saada.

Lisaks peavad väikesed kaubamärgid kõiki protsesse ja kulusid optimeerima, et olla ka tulevikus konkurentsivõimelised.

5. Reklaamige kõike, isegi kui see on ajutiselt „oma aja ära elanud“

Pandeemia ajal sai toiduainete või kaupade veebipõhine kohaletoimetamine hea arenguvõimaluse. Kuid reisikorraldajad ja restoranid kandsid kahjumit. Ma ei soovita teil lõpetada ajutiselt „üle parda“ visatud asja reklaamimist. Vastupidi, pärast pandeemiat toimuvad radikaalsed muutused ja transformatsioonid ning on vajalik juba praegu oma sihtrühma kõigist muudatustest teavitada, rääkida uutest toodetest ja teenustest, jagada plaane ja arenguid.

Ettevõttest RIA.com Marketplace Juba teist aastat on RIA.com Marketplaces Gaselli TOP reitingus kui üks kiiremini Eestis kasvavaid ettevõtteid. AIM Grupi 2019. aasta Global Classified Annual Report aastaaruande kohaselt on RIA.com Marketplaces OÜ maailmas 23. kohal. Ettevõte asub sõltumatute portaalide seas maailmas viiendal kohal. Rahvusvaheline krediidiinfo ettevõte AS Creditinfo Eesti andis sel aastal omakorda Eesti ettevõttele RIA.com Marketplaces OÜ auhinna „Edukas Eesti Ettevõte 2015-2020“. Samuti väärib märkimist, et alates 2018. aastast on ettevõte Eesti E-Kaubanduse Liidu liige ning alates 2020. aastast kuulub ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liitu.