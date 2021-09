Elukutse vahetamise soov viis turvamehena töötanud noormehe uuesti koolipinki

32aastane Kalmer Kaer töötas kaheksa aastat turvatöötajana. Sügisel asus ta töötukassa tasemeõppe toetusega õppima CNC puidutöötlemiskeskuse operaatoriks. Foto: Erakogu

Raplamaal elav 32aastane Kalmer Kaer töötas kaheksa aastat turvatöötajana. Sel sügisel asus ta töötukassa tasemeõppe toetusega õppima Haapsalu Kutsehariduskeskuses CNC puidutöötlemiskeskuse operaatoriks, et pärast väljaõppe läbimist keerata oma tööelus uus ja põnev lehekülg. Õpitav eriala pakub hästi tasustatud tööd kodukandis ja kaugemalgi.

Kalmeri gümnaasiumiõpingutest on möödas aastaid. Turvamehena töötades tundis ta viimasel ajal, et aeg erialavahetuseks on küps. Kuid väikelinnas polegi seda nii lihtne teha, eriti kui uue tegevusvaldkonna jaoks on vaja jätkata haridusteed. Samal ajal kui Kalmer hoidis silmad-kõrvad lahti uute võimaluste suhtes, rääkis puidufirmas töötav vend Kauri kodus puidusektoris töötamise hüvedest ja ka selles sektoris makstavatest palkadest.

Eraldi tõi vend välja CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori ameti, kus kalli seadmega töötava spetsialisti palk on hea, töö huvitav ja perspektiivne. Need jutud panid Kalmeri juba tõsiselt otsima võimalusi täiendõppeks.

Eesmärgipärane tegutsemine Kalmeri sõnul sai otsustavaks kaalukeeleks see, kui ta pani kodus paberile plussid-miinused oma praeguses töös ja selle, milliseid võimalusi annab talle erialavahetus koos edasiõppimisega. „Kui nägin, et muutuste kasuks rääkis rohkem plusse ja senise elukorralduse lahtrisse kogunes rohkem miinuseid, oli igati loogiline otsustav samm ära teha,” muigab mees tagantjärele pikka kaalumise perioodi kommenteerides.

Neile, kes alles kaaluvad töökoha vahetust või mõtlevad täiend- ja ümberõppele, võiksid endale teha plusside-miinuste nimekirja ning vaadata, milliseid muutusi ümberõpe inimese ellu tooks võrreldes vana elukorraldusega. Kalmer Kaer CNC puidutöötlemiskeskuse operaatoriks õppija.

Pereringis koolimineku üle arutades rääkis Kalmeri tädi noormehele Töötukassa tasemeõppes osalemise toetusest. Kui Kalmer Töötukassaga ühendust võttis, selgus, et ka temale kohaldub tasemeõppe toetus stipendiumina, sest gümnaasiumis lõpetamisest on möödas pikk aeg. Lisaks pakuti talle karjäärinõustamist.

"Hakkasin otsima sobivat kooli ja silma jäi Haapsalu Kutsehariduskeskus, kus avati CNC puidutöötlemismasinate juhtimise eriala. Sealne moodulõpe sobib kenasti minu praeguse töögraafikuga, puhkepäevade arvel saan koolis õppida. Loomulikult on see pooleaastane õppeaeg üsna pingerikas, pikad tööpäevad vahelduvad koolipäevadega, kuid usun, et tulen toime.”

Suvel toimus koolis sisseastumisvoor, kus vestluse käigus tuli rääkida enda õppimismotivatsioonist. „Kui alguses mõtlesin, kuidas vastuvõtukomisjoniga vestlus sujub, siis pean ütlema, et nad olid väga toetavad ja sõbralikud. Sain paljudele oma küsimustele vastused ja õppetöö üksikasjad said palju selgemaks. Minu valitud eriala ongi mõeldud neile, kes tahavad enda teadmisi täiendada või täiesti nullist alustada.”

Kalmeri sõnul toimub CNC pidutöötlemispingi operaatori õpe suures osas arvutis ja matemaatikat tuleb samuti teada. „Õnneks on mulle joonestamine ja joonistamine meeldinud ja arvutiga olen sina peal,” on noormees lootusrikas.

Veel rõhutati koolis, et reaalainete kõrval on oluline ka õppuri keskendumisvõime ja oskus õpitavasse süveneda. Koolis on väljaõpe korraldatud nii, et poole aasta jooksul saab moodulõppe käigus selgeks CNC puidutöötlemismasina juhtimine. Õppegrupp on väike, kümme inimest, sest palju on individuaalset juhendamist ja nii jagub kõigile võrdselt tähelepanu. Pärast programmi läbimist, praktikat ettevõttes, praktika kaitsmist ja eksami edukat sooritamist omistatakse Kalmerile puiduoperaatori tase neli kutse, mis on Eestis hetkel kõige kõrgem. Noormehe sõnul on pärast kooli lõpetamist tööpõld lai ja pole hirmu, et kodukohas tasuvat tööd ei leiaks. „Kui leidub huvipakkuv töö mujal piirkonnas, olen valmis ka elukohta vahetama,” on Kalmer optimistlik.

Tea oma tugevusi

Neile, kes alles kaaluvad töökoha vahetust või mõtlevad täiend- ja ümberõppele, soovitab Kalmer teha samasuguse plusside-miinuste nimekirja ning vaadata, milliseid muutusi ümberõpe võrreldes vana elukorraldusega ellu tooks.

"Selline tegevus korrastab mõtteid, seab asjad õigesse vaatenurka ja aitab endale eesmärke seada. Need, kes endas kahtlevad, võiks kasutada Töötukassa karjäärinõustamise teenust, sellest on palju abi. Samuti arutada oma edasiõppimise plaane sõprade ja perega ning kuulata ka nende soovitusi ja nõuandeid. Kindlasti külastada koolide kodulehti ja vaadata, millist infot seal üleval on ning küsimuste korral võtta kooliga ühendust. Mida rohkem inimene oma võimalustest teab, seda paremaid valikuid ta langetada suudab,” usub Kalmer.

Teisi julgustades ütleb ta, et inimesest enesest sõltub väga palju. Edasiõppimiseks töö ja pereelu kõrvalt on vaja kõige enam siiski sihikindlust ja enesedistsipliini ning kindlasti ajaplaneerimise oskust – ilma nende omadusteta ei õnnestu ükski muutus. Samas tasub iga pingutus ennast kordades ära ja uued, paremad võimalused avanevad eneseteostuseks.

Tööta ja õpi! Töötukassa toetab nii töö kaotanud inimesi kui ka neid, kel pole erialast haridus või kelle oskused on vananenud. Võimalik on minna lühematele kursustele või tasemeõppesse. Tasemeõppes osalemise toetus Töötukassa toetab nii tööotsijate kui ka töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses ning maksab paljudel juhtudel tasemeõppes osalemise toetust. Selle aasta alguses toetus tõusis ning on nüüd 292 eurot kuus. Töötukassa toetab just nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega inimesi napib. Erialade valik on lai, õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui ka vene keeles. Koolitustoetus Töötavale inimesele on koolitusel osalemine kõige lihtsam viis midagi juurde õppida. Töötukassa toetab ettevalmistamist ametitele, mida tulevikus on rohkem vaja ning millel ei ole piisaval hulgal sobivaid töötajaid, koolituste valik on lai ning tasuta koolituste seas on ka selliseid, kus õpe on veebipõhine. Sooviksid ka midagi uut õppida? Tagasi koolipinki minek ei ole igale inimesele ühtmoodi lihtne – mõnikord kummitavad meid halvad kogemused, näiteks kaardikepiga vehkiv geograafiaõpetaja. Oma plaane on hea arutada spetsialistiga. Töötukassa karjäärinõustaja juurde saavad tulla ka töötavad inimesed ja nõustamine on kõigile tasuta. Rohkem infot on aadressil www.töötajaõpi.ee, kus saab broneerida ka aja karjäärinõustaja juurde. Karjäärinõustamine on mõeldud nii töötavale kui ka tööd otsivale inimesele ja see on kõigile tasuta.