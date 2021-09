Stoneridge: inimeste julgus ja paindlikkus on ettevõttele tähtsam kui kunagi varem

Stoneridge Electronics ASi kontori- ja tootmishoone Tänassilma Tehnopargis

Pandeemiast tulenevad toormaterjalide kättesaadavus- ning logistikaprobleemid on paljud tehased üle maailma pannud otsima alternatiive töö jätkamiseks. Elektroonikaettevõtte Stoneridge Electronics AS-i strateegilise hanke juht Aleksei Snatkin ja logistikajuht Madis Rõžov nendivad, et võidab see, kelle ridades on paindlikud töötajad, kel on julgus võtta vastutus keeruliste probleemide lahendamisel.

„Tänane olukord näitab, et ükskõik kui pikaajalised ja konkreetsed plaanid võivad tootmisettevõttel olla, on kõik väga äkilises muutumises ning edasiliikumiseks tuleb võtta vastutus ja olla otsusekindel,” ütleb Rõžov. „Meie võimekuse on taganud meie töötajate meeletult suur panus. Tänastes tingimustes ei loe see, kui hästi oled oma tootmist planeerinud, vaid millal komponendid reaalselt tehasesse jõuavad. Ja võtmesõnaks on siin paindlikkus. Masinad on olemas 24 tundi ööpäevas, kuid inimesed saab nende juurde tööle organiseerida alles siis, kui kõik vajalikud kompnendid on olemas. Austan meie töötajate paindlikkust tulla tööle siis, kui klient seda vajab.”

Ta lisab, et need inimesed ei ole ainult tootmisosakonna töötajad, vaid kogu ettevõte töötab hetkel väga paindliku graafiku alusel: tehnikud peavad olema valmis toetama masinaid, ladu toetab tootmist ja materjalide hankimine käib läbi ostu-, müügi-, logistika- ja hankeosakonna tiheda koostöö. „Kõik oleneb sellest, millal tarnija on valmis saadetist üle andma. Kui alguses tundus keerukas leida inimesi eksprompttöödele, siis tänaseks on igas osakonnas mõistmine, et raskel ajal peavad nii tööandja kui ka töötajad paindlikkuseks valmis olema, sest vaid nii saame teha oma tööd – tarnida klientidele lubatud kaupa.”

Tootmise trükkplaatide ettevalmistusliin Foto: Stoneridge Electronics

„Kriis ühendab, paneb rohkem pingutama ning koostööd tegema,” kinnitab ka Snatkin. „Heade töötajate leidmine oli keeruline ka enne kriisi, ent nüüd panustame nende hoidmisele ja motiveerimisele veel enam. Suhtleme oma töötajatega ka väljaspool tööaega, räägime kodusest elust, muredest-rõõmudest, et nad tunneksid end osana tervikust. Praegu ei ole aega olla omas mullis. Hankeosakonna jaoks on aga käes kuldne hetk, mis toob inseneride kõrval fookusesse ostu- ja hankeinimesed. Tugevate hanke- ja logistikaspetsialistideta seda kriisi üle ei elaks! Kriis on aga kestnud juba 1,5 aastat ja kestab edasi. Seda rõõmustavam on näha, kui lojaalne ja ühe asja eest väljas on Stoneridge’i meeskond.”

Komponendikriis paneb arendama uusi tooteid

Snatkini sõnul on kriis toonud välja veel ühe huvitava suuna ettevõtte tegevuses. „Kui me ei saa oma seniste tarnijate käest õigeid komponente, peame vaatama ringi alternatiivide järele: uurime teisi tarnijaid ning kaasame projektijuhid ja insenerid. Insenerid otsivad lahendusi, kuidas mõnda toodet toota ilma teatud komponendita või mõne muu materjali abil. See on meeletu lisatöö, sest kui varem arendati üht projekti näiteks aasta, siis nüüd on vaja oma igapäevatöö kõrvalt leida aega töötada klientidele välja uusi tooteid. Ja seda peab tegema kiiresti,” selgitab ta. „Me ei ole ju allhanketegijaid, vaid meie insenerid ise arendavadki tooteid. Ja nii on juhtunud, et mõne viis aastat tagasi loodud toote komponenti pole enam turul saada ning insenerid peavad hakkama ümberdisainima tooteid, mida pole olnud kunagi plaanis ümber teha.”

Kui lahendust ei leita, tuleb hakata rääkima suuremast ümberplaneerimisest. „Väga valus teema on, kuidas mõne komponendi puudumine meie kliente mõjutab. Kui meil jääb tootmine seisma, jääb see ju ka meie klientidel seisma. Seetõttu on avatud suhtlemine ja koostöö äärmiselt olulised ning see ei ole ainult haldurite ja müügiosakonna vaheline koostöö, vaid puudutab ka planeerijaid ja tootmist,” räägib hankejuht ja lisab, et kõige tähtsam osa on neis protsessides inimestel, kes peavad olema paindlikud ja mõtlema kastist välja.

Rõžov lisab, et keeruline on olnud panna inimesed ühel päeval senisest teisiti mõtlema. „Sellist mastaapset muutust ei osanud tõesti keegi ette planeerida. Täna toimub isegi meie laovaru arvestamine ja jälgimine teistmoodi,” toob ta näiteks. „Kui standardiseeritud tööstus on harjunud tähtaegade, kohustuste ja lepingutega, kus on öeldud, milliseid komponente mis mahus ja mis ajaks tahetakse, siis nüüd ei ole selline asi enam võimalik. Aga meie partnerid on samuti paindlikud ja mõistvad, ega ole rakendanud tarneprobleemide puhul karistusmeetmeid. Nad ju teavad, mis maailmas toimub ning nende jaoks on oluline veenduda, et teine osapool on tõesti teinud kõik endast oleneva komponendi leidmiseks või toote valmistamiseks. Meie mängime seda mängu täiesti avatud kaartidega ning oleme täheldanud, et kliendid teevad tänu sellele heal meelel koostööd, aidates meil komponente otsida või muid alternatiivseid lahendusi leida.”

Kindlust pole üheski etapis, sest lisaks komponendikriisile on ka tänases maailmas häired logistikas. „Elada pideva ebakindluse tähe all on uut moodi stress. Paraku standardiseeritud ja kindla plaaniga inimesed ei suudagi sellest mõttemallist välja tulla ning ka meilt on mõned inimesed seoses stressiolukorraga lahkunud. Aga positiivne on see, et samal ajal oleme leidnud oma meeskonnast avatud meelega töötajaid, kes lausa naudivad kiireid muutusi!”

Snatkin täiendab, et kriisiolukorras on lisaks oma töötajatele, tarnijatele ja klientidele oluliselt kasvanud ka koostöö Stoneridge tehaste vahel üle maailma. „Jagame infot ja komponente tehaste vahel ning selles mõttes on kriis aidanud aru saada, et koostöö on äärmiselt oluline. Kõik mõistavad, et tegu on tsükliga, mis tuleb lihtsalt üle elada. Kes praegu kaasa ei aita, sellega ei pruugi koostöö ka hiljem hea olla. Nii, kuidas ollakse koos kriisis, ollakse koostöös ka pärast kriisi.”

Tublidele inimestele öeldakse alati „jah”

„Tublide inimeste leidmine oli ka enne kriisi keerukas, aga nüüd on see veel raskem,” tõdevad Rõžov ja Snatkin. „Siiski oleme leidnud mitmeid häid töötajaid ka meie praktikantide seast. Viimastel aastatel oleme pardale kutsunud praktikante, kes on esimese kuuga näidanud oma võimet tänase sik-sak-liikumisega kaasa tulla.”

Stoneridge on panustanud palju personali hoidmisele: välja on mõõdetud 2x2 kontoripinnad, et vähendada inimeste hirmu haigestumise eest. Kasutada võib nii kodukontorit kui ka hübriidkontorit, käies tööl enda pakutud graafiku järgi. Endiselt korraldatakse motivatsiooni tõstmiseks meeskonnaüritusi ning igal reedel toimub virtuaalne kohvipaus vabal teemal.

Transporditehnikaturule keskendunud Stoneridge’i kontsern arendab ja toodab sõidu- ja veoautodele, bussidele- ja off-road-sõidukitele elektroonilisi süsteeme alates juhi teabesüsteemidest kuni sõidumeerikute, sensorite ning elektroonilise kontrolli- ja lülitimooduliteni. Ettevõte tegutseb aktiivselt ka nägemis- ja ohutussegmendis, valmistades veokitele infrapuna, objektituvastuse ja puhastusfunktsioonidega varustatud kaameraid suure ja kohmaka peeglisüsteemi asemele, et suurendada juhi nägemisvälja nii auto ümber kui ka erinevates ilmastikuoludes.

