Baltic ID: On olnud põnevate ja ühiskondlikult oluliste kampaaniate aasta

Baltic ID raudvara: partner Kaia Gil, konsultant Anett Taal ja partner Kristina Seimann Foto: Marko Mumm

Tänavu oleme näinud kodumaisel turul mitmeid põnevaid teavituskampaaniaid, mis ühiskondlikult olulised ja selle tõttu ka enam silma jäänud. Harva mõtleme hea kampaania kulgu jälgides aga sellele, milline roll on selle juures olnud kommunikatsiooniagentuuride tööl.

Kristina Seimann ja Kaia Gil. Kuigi nende kontol on enamgi, viskame hetkel pilgu peale neljale põnevamale kampaaniale, mida hiljuti läbi viia aidati. Mitmekülgse, kiire ja väga huvitava ala telgitaguseid tutvustab ühe Eesti juhtiva kommunikatsiooniagentuuri Baltic ID partneridja. Kuigi nende kontol on enamgi, viskame hetkel pilgu peale neljale põnevamale kampaaniale, mida hiljuti läbi viia aidati.

“Sul on selgroogu!”

Üheks nähtavaks kommunikatsioonitööks võib pidada suvist teavituskampaaniat, mille taga oli kolm riigiasutust: Päästeamet, Transpordiamet ja Politsei- ja Piirivalveamet. Eetrisse mindi ühise katussõnumiga “Sul on selgroogu!”, mille eesmärgiks oli teadvustada alkoholiga seotud riskikäitumine ning ennetada joobes õnnetusi vees, liikluses ja tules.

Baltic ID tegi PR-töö ja Genkaga koostöös influencer marketingi osa, mis toetas loovidee sõnumit. Genka loodud power speech videod levisid sotsiaalmeedias ja toetasid kogemuslugusid meedias. PR-töös oli veel heaks partneriks Peaasi, kelle psühholoogid andsid praktilised soovitused, kuidas peol selgroogu hoida. “Kolm suurt riigiasutust tegid koostöös ühise kampaania, mille viisid sünergias läbi kolm agentuuri, oma valdkonna sisuekspertide- ja kompetentsidega, üksteist täiendades – projekti võib nimetada parima koostöö projektiks,” lisab Seimann.

Päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Janek Innos toob välja, et Selgroo kampaanias toiminud hea koostöö andis tõuke sarnase mudeliga teavitusprojektideks edaspidi. Sihtrühm, kellega õnnetusi kõige enam juhtub, on Innose sõnul erinevates valdkondades paljuski kattuv ning koostöös saame murekohad terviklikumalt katta. Ta tõi välja, et äsja algaski operatiivsõidukite märkamiseks teavituskampaania “Lase abi läbi!”, mis korraldatakse taas ühiselt, peale kolme eelnevalt toodud riigiasutuse on juures veel Terviseamet.

Soome-ugri kultuuripealinn 2021

Ajaloolisel Mulgimaal asuv Abja-Paluoja on Soome-ugri kultuuripealinn 2021. Tegemist on rahvusvahelise projektiga, mitmes keeles, mis levis üle ilma.

Soome-ugri keeli kõneleb 25 miljonit inimest ning kommunikatsioon on oluline kultuurisidemete loomisel ja arendamisel, toetades kultuurilist mitmekesisust. “Mulgimaa, mulgid, meie ajalugu, kultuur ja mulgi mustrid ei ole kunagi nii palju üle ilma nähtavad olnud,“ kirjeldas omalt poolt Leader programmi toel läbi viidud projekti Mulgi Kultuuri Instituudi juht Ave Grenberg.

“Soome-ugri kultuuripealinna tiitel ja aasta kultuurikalendri kommunikatsioon on toimunud suurepärases sünergias Baltic ID-ga. Selleks, et taolise mastaabiga projekt õnnestuks, peab koostööpartner aru saama meie loost ja oleme süvenenud. Tänu Baltic ID-le on tulnud Mulgimaa pilti nii Eestis kui riigipiirist kaugemal,” ütles Grenberg.

50% vähem pakendit – oleme koos säästlikumad!

Partnerite sõnul on rohelepe toonud kliimavaldkonna teemad pea kõikidesse sektoritesse ning keskkonnatemaatika on nähtavam kui kunagi varem. Need on teemad, kus täna on strateegiate loomise aeg. PR töö osa on selles, et luua platvorm aruteluks ja viia info iga inimeseni. Vahel on vaja ka taktikaliselt hea mõte teoks teha.

Esimesena Eestis tegi toidutootjatest pakendirevolutsiooni Maks & Moorits, kes tõi turule hakklihapakendi, mille tootmiseks kulub 50% vähem pakendit. Tulemuseks väiksem ökoloogiline jalajälg ja 118% tõusnud hakkliha müük. “Sellist müügiedu ei osanud tellija oodata, aga tarbija hindab väiksemat pakendit, kasutusmugavust ja märkimisväärselt väiksemat pakendikulu,” lisas Gil ja lisab, et Maks &Moorits on uuringu järgi teist aastat järjest meeldivaim lihabränd Eestis.

Uute pakendite turule toomine ning sellega seonduv kampaania viidi läbi koos loovagentuuriga Rakett. Kampaania “50% vähem pakendit – oleme koos säästlikumad!” eest said Rakett ja Atria hinnatud 2020. aasta turundusteo Grand Prix.

Tuntud ja armastatud Pardiralli

„Koroona on pannud kommunikatsiooniinimesed sündmuseid teist viisi looma. Heategevuslik Pardiralli on ses osas üks hea näide, kus traditsioonilisest perepäevast sai ühtäkki hoopis telesaade! Kui võiks arvata, et nii suur osalemiskeskkonna muutus toob omakorda kaasa kaasatuse langemise, siis tegelikult juhtus hoopis vastupidine – osavõtunumber kasvas ja rahaline panus heategevusse tegi rekordi,“ rõõmustab Kaia Gil.

Baltic ID aitas suurüritusel minna koroonast tingitult üle uuele formaadile, mis sel aastal toimus uues formaadis juba teist aastat. Kui esimesel telesaatena toimunud Pardirallil koguti annetuste rekordsumma vähihaigete laste toetuseks, siis tänavu oli uue rekordi aasta – mitte kunagi varem polnud Pardirallil starti läinud pardinumbrid nii ruttu läbi müüdud.

Pardiralli 2021 Foto: Kiur Kaasik

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juht Kaili Semm nõustub, et uus aeg nõuab ka heategevuses ja annetuste kogumises uusi meetodeid. „Mul on väga hea meel, et koostöös Baltic ID-ga leidsime suurepärase lahenduse heategevusliku Pardiralli korraldamiseks,“ nentis Semm. „Kui esmalt otsustasime Pardiralli eri- ja hädaolukorra tõttu üldse ära jätta, tunnen täna suurt rõõmu, et võtsime julguse mõelda raamist välja ja selle tulemuseks on veelgi parem Pardiralli,“ on Kaili Semm tänulik.

