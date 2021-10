CybExer: Töötaja on väärt head palka ja suurepärast motivatsioonipaketti

CybeExer´i töötajad oskavad rõõmu tunda ka Super Mario Kardist Foto: Marko Mumm

CybExer Technologies OÜ lahendab nii maailma juhtivate suurriikide kui ka korporatsioonide küberjulgeoleku probleeme, pakkudes kõige keerulisemaid õppusi, testkeskkondi oma küberharjutusväljal ja arendab selle tarbeks tarkvara. Hetkel on lisaks käsil hoopis teistsugune väljakutse – leida häid töötajaid.

Andrus Kivisaare sõnul on neil pakkuda oma töötajatele aga nii mõndagi. Töö on raske ja seda tuleb väärikalt kompenseerida! CybExer Technologies juhatuse esimehesõnul on neil pakkuda oma töötajatele aga nii mõndagi. Töö on raske ja seda tuleb väärikalt kompenseerida!

Kuidas hindate tänast tööturgu?

Tööturg on hästi põnev! Ühest küljest näeme, et mingitel ettevõtetel seoses covidiga läheb väga hästi ja just IT valdkonnas on töötajate pärast kõvasti rebimist. Teisest küljest on ettevõtteid, kellel ei ole läinud nii hästi, kus on ka väga tugevat IT personali, kus covidi tõttu ei ole ikkagi võimalik teenuseid pakkuda. Ootame nende inimeste koputust oma uksele.

Kas palk on motivaator?

Peame ütlema, et palk on motivaator. Leiame, et palgadiskussioon on normaalne ettevõttes töötamise arengu osa. Ei tohi karta rääkida rahast, inimesed töötavad ikkagi ka raha pärast.

Ettevõttena püüame jõuda punkti, kus me ei ole töötajaga olukorras, et ta peaks tuleme meie käest ise palka juurde küsima – püüame seda ennetada. Rõhutame töötajatele ka seda, et pigem mitte jääda ootama arenguvestlust vaid rääkida kohe kui king pigistab. Pigem näeme, et inimeste soovid on õigustatud ja mõistlikud.

Kuuldavasti olete käivitamas ka optsiooniprogrammi?

Jah, plaanime käivitada optsiooniprogrammi juba enne aasta lõppu. Meie tiimi liikmel peaks olema mingisugune siht silme ees, kuidas ettevõtte edust osa saada. Kindel osa ettevõtte osakapitalist on mõeldud töötajatele jagamiseks.

Palgad IT alal on kiiresti kasvamas. Kas on veel ruumi?

Siinkohal peame rääkima üleüldisest start-up ökosüsteemist. Kindlasti mingil hetkel see jahtumine toimub, kuid hetkel investeeringute ja rahakaasamise buumi jahtumise märke liiga palju ei ole.

Mingil hetkel on normaalne palgatase saavutatud ja rolli hakkab mängima muu. Lõpmatuseni väikese palgatõusu pärast ühest start-upist teise ei liiguta. Tallinnasse on tekkinud väga palju võrdlemisi kõrge stabiilse sissetulekuga intelligentset tööjõudu – inimesed hindavad ka töökeskkonda, asukohta ja ka stabiilsusel on oma väärtus.

Kuid jah, palgad on kõrged võrreldes sellega, mida me kolm või neli aastat tagasi maksime, aga me oleme ka ettevõttena kasvanud ja suutnud palgatõusutrendiga kaasas käia. Palgaturg on hetkel optimistlik ja kergelt üle kuumenenud, aga kui sul on motiveeritud töötaja, siis on ta seda väärt. Olukorda annab võrrelda 100 meetri jooksuga. Me teame, et inimene suudab joosta alla 11 sekundi. Me teame, et ta suudab joosta ka alla 10 sekundi. Aga me teame, et inimene ei suuda joosta alla 9 sekundi. Ka siin on piir.

Palgale lisaks on oluline töökeskkond. Olete kontori arendamisse palju investeerinud. Kuidas covid seda mõjutanud on?

Kas mõned ruumid on olnud covidi tõttu aeg-ajalt tühjad? Jah, aga me oleme otsustanud kontori samas mahus alles jätta. Inimestele meeldib ka kontoris käia. Kodus töötajaid on meil vähe, osaliselt muidugi ka turvapõhjustel.

Kontor peab olema hea, see on meil kindel põhimõte olnud. Millest see koosneb? Selles võrrandis on mitu muutujat. Esiteks peavad inimesed ennast tööd tehes hästi tundma. Leiame, et igal inimesel peab olema oma töökoht ja oma privaatne ruum. Teine oluline aspekt on mugav ja tasuta parkimine, mis muidu on Tallinnas suureks probleemiks.

CybExer juhatuse esimehe Andrus Kivisaare sõnul on kontori hea asukoht oluline Foto: Marko Mumm

Meie töötaja ei pea muretsema selle pärast, et kui ta lapse natuke hiljem lasteaeda viib, siis tööle jõudes pole kuskile parkida. Lisaks oleme ka erinevate transpordisõlmede keskel, kohe kõrval on Balti Jaam, lisaks trollide ja bussid peatused.

Kolmas võrrandi osa on, et inimesed tahavad käia väljas söömas. See on fakt. Meie kontori asukoht seda ka võimaldab. Kõik vanalinna söögikohad on sama kaugel kui Telliskivi kvartali söögikohad. Igale maitsele on midagi jalutuskäigu kaugusel!

Neljas aspekt, mida meie töötajad kiidavad on suur terrass. Seal on võimalik ilusa ilmaga korraldada koosviibimisi või lihtsalt jalga sirutada ja silmi puhata – see on justkui väike asi aga seda ei tasu alahinnata!

CybExer Technologies töötajatel on mitmeid boonuseid • 2 nädalat tasustatud lisapuhkust aastavahetusel • Kontoris alati värsked puuviljad • Covidi piirangute välisel ajal tasuta massaažiteenus • Kui tood ettevõttesse uue töötaja, saad pärast katseaja lõppu preemia • Paindlik tööpäeva alguse ja lõpu aeg • Toetus lapse sünni puhul • Matusetoetus pereliikme surma korral

Töö ise on suhteliselt stressirikas?

Tuleb öelda, et töö on vastutusrikas, me teeme kõrge profiiliga spetsiifilist tööd väga nõudlikele ja teadlikele klientidele. Julgeme öelda, et omal alal on meil üks maailma tipptiime ja meie tooted ning teenused on keerulised. Seda magusamad on ka õnnestumised ja projektide lõpetamised.

Vahepeal peavad osad inimesed Eestist ka pikalt ära olema. Mõnele võib see olla ahvatlev, aga mõnele ka stressirohke, see sõltub inimesest. On olnud olukordi keset pandeemia tippu, kus lennuk meie töötajatega maandub, nad võetakse eraldi bussi peale ja sõidetakse kuhugi, kuhu parajasti vaja. Sellist põnevust tuleb siin ette. Saab käia eksootilistes kohtades ja vahel ka eksootilisel viisil.

Millist inimest siis kokkuvõttes oma meeskonda ootate?

Meie inimene peab oskama võtta aega ja tunda rõõmu õnnestumistest ning olema oma ala proff. Palkame A kategooria inimesi. Teisest küljest oleme ka juhtunud, et võtame täiesti noore inimese otse koolipingist - särav silm, soov õppida ja saavutada ning vastutustunne on tihtipeale kombinatsioon, mida CV-d lugedes ei tuvasta - ja me ei ole pidanud pettuma.

Meie meeskonna liige peab olema valmis ütlema välja kui miski ei meeldi - nii on võimalik kuhjuvaid pingeid ja suuremaid jamasid ära hoida.

Oli periood kus käisime tihedalt Dubai ja Abu Dhabi vahet. Seal ehitatakse koguaeg pilvelõhkujaid, iga kolme kuu tagant kerkib üks. Kõige rohkem nad muretsevadki selle pärast, et halvad uudised ei jõua juhtideni. Kuna tööjõud on odav ja iga betoonivalaja kohale on kolm meest ukse taga, siis kõik kardavad kaotada oma töökohta halbu uudiseid ülemusele viies. Seal kultuuris võib halbade uudiste viimine ülemusele lõppeda vallandamisega.

Kõige halvem mis juhtuda võib on see, et kui vundamendi segu ei ole piisavalt kvaliteetne, ja seda ei julgeta öelda ning loodetakse, et maja kokku ei kuku. Meie tahame selle välistada, et oleme piltlikult öeldes ohtliku pilvelõhkuja valmis ehitanud puhtalt seetõttu, halvad uudised jäid saamata, sest keegi ei julgenud õigel ajal suud lahti teha.

Cybexeri küberharjutusväljaku visualiseerimistarkvara on saanud NATO innovatsiooniauhinna Foto: Marko Mumm

CybExer Technologies on NATO Innovatsiooniauhinna laureaat

CybExer Technologies oli ainukene Ida- ja Kesk-Euroopa ettevõte infotehnoloogia küberturbe valdkonnas, kes on saanud NATO innovatsiooni auhinna. NATO autasustas ettevõtet selle eest, et nad suutsid lahendada küberharjutusväljade visualiseerimise probleemi ning suudavad muuta ettevõtete ja ka riikide juhtkondadele arusaadavaks selle, kuidas küberründed ettevõtet tabavad ja kuidas nende vastu toimub kaitse. See kõik muudab nii õppe, testimise kui ka otsuste kujundamise protsessi kvalitatiivselt paremaks ja võimaldab ära hoida suuremaid krahhe.

Loetelu riikidest, kus asuvad CybExeri kliendid • Euroopa Liidu riigid (27 riiki) • Suurbritannia • Singapur • USA • Šveits • Mongoolia • Indoneesia • Norra • Ukraina • Moldova • Aserbaidžaan • Kolumbia • Peruu • Lõuna-Korea • Mauritius • Sri Lanka • Botswana