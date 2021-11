Norfin riietes tunnete te end mugavalt igas olukorras

Foto: Aldis Niedols

Erinevate uuenduste, koostöö ja muutuste ajal leiavad aset hämmastavad asjad. Ette­võtted, kus eile toodeti soomustehnikat, valmistavad täna kombaine. Kalurite, jahi- ja reisimeeste varustust tootnud ettevõte pakub tänasel päeval vormirõivaste komplekte absoluutselt igasuguse profiiliga ettevõtete töötajatele. Rahvusvahelise ette­võtte SALMO esindaja Aleksei Antiptšik räägib Äripäevale, kuidas nad jõuavad täna oma ärikliendini.

Mida teie ettevõte klientidele pakub?

Meie ettevõte pakub laia valikut kalapüügi, jahi ja turismi valdkonnas vajalikke tooteid, kuid siinkohal sooviksin ma pühendada peatähelepanu riietele ja konkreetsemalt termoaluspesule ning sokkidele. Need kaubad on juba ammu leidnud turul oma koha, me müüme neid edukalt ning nad on meie klientide ehk kalurite ja jahimeeste seas väga populaarsed. Samuti tellivad erinevad ettevõtted nii aluspesu kui ka sokke oma töötajatele. See on ka täiesti loogiline, sest tegemist on pesuga, milles pole külm ei pakase, jaheda ega niiske ilmaga. Ja selline ilm ei ole meie laiuskraadidel mitte just harvaesinev.

Loomulikult on olemas mitut liiki termoaluspesu ja igaühel on võimalus valida ning leida endale sobiv variant. Niinimetatud esimese pesukihi võib panna otse paljale kehale. Selline aluspesu on peen ja ei ärrita tundlikku nahka. Teise pesukihi, mis on juba soojem, võib panna esimese kihi ja pealisriiete vahele. Või juhul, kui te ei soovi esimest pesukihti kasutada, võite kohe panna selga teise pesukihi. Kõik sõltub konkreetsetest tingimustest, millistes inimene soovib töötada või puhata.

Kas teie toodangut saab täna kasutada ka ettevõtetes?

See ongi mõeldud külma ilmaga töötamiseks nii külmades ladudes, ehitustel, raudteel kui ka näiteks sadamas. Tänu meie toodangu universaalsetele omadustele saab ja tuleb teda kasutada just töötegemisel, sest kaasaegsed materjalid ei märgu füüsilisest tööst tingitud higistamise tagajärjel ning hoiavad soojust mistahes ilmastikutingimuste korral. Need materjalid juhivad niiskuse kehast eemale ja sellest väljapoole. Meie termoaluspesu ja sokke kandev inimene tunneb ennast mistahes tingimustes ning igasuguse füüsilise koormuse korral kuivalt ja mugavalt.

Millist tüüpi ettevõtted võiksid täna kasutada teie riietust ja millised seda võib-olla juba teevadki? Kas on ehk juba olemas ka kokkulepped ja lepingud?

Jah, loomulikult on olemas lepingud ja on olemas ka ettevõtted, mis juba mitmeid aastaid ostavad meilt erinevat riietust. Meie pakutavate garderoobikaupade hulka kuuluvaid tooteid kasutavad Eestis nii laotöötajad, ehitajad kui ka sadamateenistuste töötajad. Meie toodangut kannavad ka näiteks Läti Raudtee töötajad. Ja me oleme varustanud isegi Läti politseid meie tootjate valmistatud mundrite mõningate elementidega.

Kas teie nišis toimiv konkurents ei tekita teis hirmu? Kas olete eneses kindlad?

Jah, me tunneme ennast kindlalt, sest meie riietust on testinud juba kümned tuhanded kalurid ja jahimehed paljudes riikides. Ja nagu ma juba ütlesin, me näeme ning teame, et meie toodangu järele on suur nõudlus kõige erinevamates valdkondades ja teenistustes tegutsevate inimeste hulgas. Meie klientide antud positiivne vastukaja rõõmustab meid ja annab meile indu, et hoida kõrgel meie toodangu kvaliteedinäitajad ja pakkuda meie tarbijatele kõige kaasaegsemaid uuenduslikke lahendusi nii materjalide kui ka tehnoloogiate puhul.

Millised on teie toodangu positiivsed erinevused võrreldes ükskõik millise teise konkurendiga?

Esiteks – meie toodete lai valik. Te saate tutvuda kogu pakutava sortimendiga meie veebilehel www.salmo.ee , samuti aga võite te siseneda kaubamärgi NORFIN veebilehele norfin.info , kust saab ülevaate kogu NORFIN kaubavalikust ja selle kasutamise võimalustest.

Teiseks – me kasutame kõige kaasaegsemaid materjale ja kombineerime neid klassikaliste tehnoloogiatega. Nii kasutame me teatud riietusesemete puhul meriinovilla ning termoaluspesu teatud mudelid sisaldavad puuvilla.

Meie kolmas konkurentsieelis seisneb selles, et meil on kogu kaup – aluspesu, mundrid, sokid, mütsid, kindad ja jalanõud, igal ajal kohe laos olemas ning me suudame üsna ruttu täita ka kõige mahukamad tellimused. Meie jaoks ei ole suuremahulise tellimuse täitmine mõistliku aja jooksul mingi probleem. Samuti osaleme me alati ja suure rõõmuga erinevates hangetes, andes seejuures endale suurepäraselt aru oma tootmis- ja tarnevõimalustest.

Kas on veel midagi, mis eristab NORFINI toodangut turul olemasolevatest analoogidest?

Enne mingi toote meie kaubavalikusse ja seeriatootmisse võtmist läbib pesu kvaliteeditesti. Kõigepealt testitakse seda Euroopa Liidu kõigi vastavate direktiivide nõuetele vastavuse osas, see tähendab, et toode peab olema ohutu ja ta ei tohi kutsuda esile mitte mingeid allergilisi reaktsioone. Hiljem teostame ka iga partii kontrollimist, st enne kauba väljasaatmist viiakse läbi selle pisteline kontroll, eriti õmbluste puhul, mis peab tagama, et kusagil ei tohi rippuda mingeid niidiotsi, samuti peab pakend olema terve ja ilma kahjustusteta ning kogu toodang peab vastama sätestatud suurustabelitele.

Aga kui kliendil on mingid omapoolsed soovid? Näiteks kasutada oma logotüüpi?

See pole mingi probleem. Iga kliendi jaoks töötatakse välja talle sobivad skeemid. See tagab operatiivsuse, tarnete kiire teenindamise, materjali etteplaneeritud ja soodsama hinnaga varumise koos suutlikkusega kohaldada antud tellimus vastavalt konkreetsele ettevõttele. Me saame võtta töösse mistahes suurusega tellimusi ja tagada nende valmimise kolme nädala jooksul. Kui kõne all on mingi konkreetse ettevõtte jaoks kohandatud tellimused või mahud, siis nende täitmise tähtajad on pikemad, mis kooskõlastatakse eelnevalt tellijaga.

Kas vastab tõele, et praeguses olukorras on just logistika üks kõige olulisemaid küsimusi?

Kahtlemata! Kauba tarnimiseks Eestisse kulub teatud aeg, kuid see kuulub igasuguse protsessi juurde. Meie tootmisüksused asuvad nii Hiinas kui ka Venemaal. Just Vene tootja pakub kõige kõrgema kvaliteediga naturaalse villakomponendiga toodangut. Tegemist on tõelise premium-klassi kaubaga.

Kas võib öelda, et iga äriklient on täna teie klient, olgu siis tegemist mistahes turu, mistahes niši ja mistahes valdkonnaga?

Võib ka nii öelda. Mõned ettevõttes kasutavad näiteks hooajatöölisi ja siis muutuvad tellimused ühekordseteks ning väiksemahulisteks. Kuid meie võime rahustada oma kliente, sest me täidame ka minimaalseid tellimusi. Olgu partiid kas suured või väikesed, meie oleme avatud alati ja kõigi jaoks!

Rahvusvaheliste kaubatarnete puhul esineb aeg-ajalt lahknevusi suurustabelite osas. Kuidas olete lahendanud selle probleemi?

Meie oleme oma suurustabelite aluseks võtnud just Baltikumis statistiliselt keskmise figuuri. Keskmise kasvu ja keskmised mõõdud. Ja riidemudelite loomisel on meile suureks abiks olnud Prantsuse stilistid, kes tegelevad tööstuslikult valmistatavate erivarustuste disainimisega. Pärast tootekujundusprotsessi läbimist ning mingi toote tootmis- ja müügivalmiduse saavutamist läbib see veel meie ekspertide-poolse testimise.

Kõige suurema kõlapinna saavutas arvatavasti meie Antarktika projekt, mille käigus me varustasime mitu ekspeditsiooni termoaluspesu, riietuse ja jalatsitega. Ekspeditsioonis osalejate kogu riietus oli Norfini valmistatud.

Igas äris tuleb ette altminekuid. Kuidas te lahendate selliseid olukordi?

Kaebuste tekkimise korral, kui keegi ei ole äkki millegagi rahul ja kui tõepoolest on tegemist kvaliteediprobleemidega, siis on alati olemas võimalus vahetada see kaup välja, anda see meile lihtsalt tagasi. Me oleme huvitatud pikaajalisest koostööst kõigiga. Kõige olulisem on hea tööalase suhte säilitamine.

Eesti kliima ei ole just kõige sõbralikum. Aga ka siinsed inimesed puhkavad ja töötavad erinevates tingimustes.

Meie riided on välja töötatud kõige erinevamate tegevuste jaoks mistahes ilmastikutingimustes. On neid, kes liigutavad ennast aktiivselt ja palju, nagu näiteks külmades ladudes töötavad töölised, kuid on ka neid, kes liigutavad ennast värskes õhus viibides hoopis vähe, nagu näiteks kalurid, jahimehed või mootorsaaniga liikujad. Viimati nimetatu küll sõidab, kuid on külma ilmaga suhteliselt liikumatu. Meie riideid kandval inimesel on kõik kehaosad kaetud, olgu siis keha, käed-jalad või kael. Võin täie veendumusega kinnitada, et meie riietes tunneb igaüks ennast hästi.