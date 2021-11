Kosmosevaldkonna emitentide TOP 3

Mõni aasta tagasi soiku jäänud kosmosevaldkond on viimastel aastatel kiiresti arenenud. Samas on tegevus selles sektoris kõrge riskiga. Valdkond on lapsekingades ja turg pole veel küps. Seega on kosmosetööstusega seotud ettevõtetel tohutu kasvupotentsiaal.

Vaatamata raskustele hakkasid 2000. alguses järk-järgult tekkima kosmosetööstuse eraettevõtted. Üks tõukejõud oli erasektori nõudlus kosmoseteenuste järele. Telekomi- ja internetiettevõtted hakkasid huvi tundma satelliitide orbiidile saatmisega seotud suuna vastu – peamiselt side ja kosmoseuuringute eesmärgil.

Lisaks on sõjaväe- ja kosmoseorganisatsioonid hakanud järk-järgult suurendama oma eelarvet ja toetama mitte ainult suuri ettevõtteid, vaid ka uusi tegijaid, et stimuleerida konkurentsi valdkonnas. Selle taustal hakkasid ka investorid valdkonna vastu huvi tundma.

Selle tulemusena on kosmosetööstus aktiivselt hoogu kogumas ja ettevõtete arv on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, enamik neist asub USAs. Lisaks on laienenud tööstuse segmentide arv: peamised on endiselt kosmoses kasutatavate toodete tootmine, kosmosetransport, satelliitside ja kosmosevaatlus. Morgan Stanley Researchi hinnangul moodustavad need umbes 65%.

Suure kasvupotentsiaaliga atraktiivsete suundade hulka kuuluvad madala ja keskmise gravitatsiooniga kaubaveoteenused madalale maa orbiidile (LEO) ja kosmoseturism. Esialgu on sellisteks veosteks peamiselt satelliidid. Wall Street Reportsi hinnangul võib satelliitide orbiidile toimetamise turu potentsiaalne suurus mõne aasta pärast ületada 100 miljardit dollarit.

Teisest küljest on SpaceTech Analyticsi andmetel kosmoseturismi turu potentsiaalne suurus hinnanguliselt vahemikus 100–300 miljardit dollarit.

Kosmosetööstuse lootustandvamad avalikud ettevõtted, millel on tohutu kasvupotentsiaal, kuid mis kannavad ka olulisi riske.

1. Virgin Galactic Holdings: 60% tõusupotentsiaal eduka katselennuga ja suur kommertslennu käivitamise tõenäosus.

USA ettevõte toodab tipptasemel õhu- ja kosmosesõidukeid. Virgin Galactic Holdings plaanib arendada turistide suborbitaalseid kosmoselende ja väikesi tehissatelliitide starte. Võimalik on teenida raha aktsiatelt, mis võivad kasvada tänu kosmoseturismi arengule.

Esitlesime oma investeerimisideed Virgin Galactic ettevõtte jaoks juba eelmise aasta detsembris. Sel ajal noteeriti ettevõte meemiaktsiatena, mistõttu see tõusis 5 nädalaga enam kui 100%. Praeguses keskkonnas usume taas, et Virgin Galactic aktsia on atraktiivne riskantne vara keskmise tähtajaga investeeringuteks.

Selle aasta juulis saatis Virgin Galactic ettevõtte omaniku Richard Bransoni juhitud meeskonnaga edukalt teele kosmoselaeva Unity. Rakettlennuk maandus ohutult pärast mehitatud suborbitaalset lendu. Tänu sellele on ettevõte näidanud oma suutlikkust lähitulevikus kosmoseturismi teenuseid käivitada. Kuulujuttude ja ootuste perioodil tõusid ettevõtte aktsiad mai keskpaiga 16 dollarilt 55 dollarile, kuid pärast eduka lennu avalikuks tulekut langesid hinnad 30 dollarile.

Mida teha? 1. Osta aktsiaid hinnaga 16,27 dollarit; 2. Märgi ostule mitte rohkem kui 1–2% oma portfellist. Tasakaalustatud portfelli loomiseks saad kasutada Freedom24 analüütikute soovitusi; 3. Müü, kui hind jõuab tasemeni 32 dollarit!

2. Rocket Lab: 53,8% tõusupotentsiaal tänu valmis töötavale raketi prototüübile ja valitsuse tellimustele.

Eraomanduses USA kosmosetööstuse tootja ja väikeste satelliitide starditeenuste pakkuja, mille tütarettevõte asub Uus-Meremaal. Ettevõte on välja töötanud ja haldab kerget orbitaalraketi nimega Electron, mis võimaldab startida väikestel satelliitidel ja kuubikutel. Lisaks on väljatöötamisel uus keskmise tõstejõuga kanderakett nimega Neutron. Saad kasumit aktsiatelt, mille hind võib tõusta tänu Electron raketi edukale kasutamisele ja lepingutele NASAga.

Nimekiri ettevõtte praegustest saavutustest:

• Valmis töötav kergekaalulise raketi Electron prototüüp; arendamisel on keskmise suurusega rakett Neutron.

• 21 raketi starti kosmosesse, millest 18 olid edukad. 2021. aastal suutis ettevõte teha 4 starti. Riigi osaluseta ettevõtete hulgas on Rocket Lab oma 127 eduka stardiga SpaceX-i järel teine.

• Orbiidile saadeti 105 satelliiti, millest 2 olid omandiõigusega.

• Rakettide ja kosmoselaevade komponentide tootmiseks ja kokkupanemiseks ehitati kaks oma tehast. Üks neist asub USAs ja teine Uus-Meremaal.

Mida teha? 1. Osta aktsiaid hinnaga 15,45 dollarit. 2. Märgi ostule mitte rohkem kui 1–2% oma portfellist. Tasakaalustatud portfelli loomiseks saad kasutada Freedom24 analüütikute soovitusi; 3. Müü, kui hind jõuab tasemeni 20 dollarit!

3. Astra Space Inc.: 73,5% tõusupotentsiaal, mis tuleneb vajadusest saata satelliite madalale Maa orbiidile ja uue mootori testimisest

Ettevõte (endine Holicity Inc.) pakub satelliitide orbiidile saatmise teenuseid. Astra Space töötab välja kanderaketid kuni 500 kg kaaluvate koormate saatmiseks orbiitidele, mille keskmine tegevusulatus on kuni 500 km. Enamasti on need satelliidid, mis pakuvad globaalset sidet, maavaatlust, ilmaseiret ja navigeerimist. Võimalik on teenida kasumit aktsiatelt, mille hind võib madalale Maa orbiidile suunatud kergkaalu koormate järele nõudluse suurenemise taustal tõusta.

Astra Space on turul üks nooremaid tegijaid. Ettevõte loodi 2016. aastal, kuid on jõudnud juba päris kaugele. Selle aja jooksul pole Astra suutnud mitte ainult ehitada toimivaid rakettide prototüüpe ja neid osaliselt edukalt kasutada, vaid on ehitanud Alaskal ka oma tootmisüksuse ja stardiplatvormi.

Astra Space’i ärimudel on pakkuda kergkaalulisi teenuseid madala Maa orbiidile (LEO) viimisel. Praegu on huvi väikese kandevõimega (kuni 500 kg) rakettide vastu üsna suur. Saadetiste hulka kuuluvad peamiselt valgusside ja seiresatelliidid. Selliseid starte nõuavad ka sõjalised organisatsioonid; eelkõige on Pentagon korduvalt väljendanud huvi operaatorite vastu, kes suudavad kiiresti võimaldada raketi vajalikule orbiidile saatmist, kui on tungiv vajadus seire järele.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul on turu potentsiaalseks suuruseks rohkem kui 100 miljardit dollarit ning 2029. aastaks oodatakse enam kui 40 700 saadetist, millest 90% on kuni 300 kg. Astra Space on juba sõlminud mitu lepingut enam kui 50 stardi jaoks, mille väärtus on kokku 150 miljonit dollarit.

Ettevõte kavatseb viia praeguse prototüübi tarbija staatusesse ja järjekindlalt suurendada turule toomise mahtu. Juhtkonna hinnangul vähendab ettevõtte toodangu viimine 30 raketini COGSi (müüdud kaupade maksumus) 50% võrra. 2025. aastaks kavatseb ettevõtte juhtkond tõsta startide arvu üle 300 aastas, mis vähendab COGSi veel poole võrra.

Üks ettevõtte praegustest arendustest on Rocket 3, kergekaaluline rakett kuni 300 kg kaaluva lasti toimetamiseks madalale Maa orbiidile (kuni 500 km). Raketi kõrgus on vaid 11,6 meetrit – vähem kui tema lähimate konkurentide rakettidel.

Mida teha? 1. Osta aktsiat hinnaga 11,27 dollari; 2. Märgi ostule mitte rohkem kui 1–2% oma portfellist. Tasakaalustatud portfelli loomiseks saad kasutada Freedom24 analüütikute soovitusi; 3. Müü, kui hind jõuab tasemeni 17 dollarit!