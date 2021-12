Londonis esitleti modernse luksuse lipulaeva – uus Range Rover sobib ainult kõige nõudlikumatele

Land Roveri uue põlvkonna lipulaeva Range Roverit tutvustades näitab Briti tootja uhkusega viie aastakümne pikkuse tootmiskogemuse ja kaasaegse tehnoloogia kombinatsiooni. Uus auto peegeldab täielikult tänapäevast luksust ja pakub juhtidele ning kaasreisijatele suuremat rafineeritust ja rohkem võimalusi isikupärastamiseks kui kunagi varem.

„Uus Range Rover on suurepärane näide meie visioonist luua maailma kõige ihaldatumaid luksusautosid kõige valivamatele klientidele. Selle mudeliga kirjutatakse uus peatükk innovaatilisi lahendusi täis ajalukku, mis on olnud Range Roverit tunnusmärgiks enam kui 50 aastat,” ütles Jaguar Land Roveri Baltikumi ärijuht Justė Jarušė.

Mudel jõuab Baltikumis müügile jaanuaris ning esimesed tellitud autod jõuavad klientideni kevadel. Pistikhübriid (PHEV) ja SV versioonid on samuti tellitavad alates aasta esimest kuust.

Uue põlvkonna võimalused

Mudeli kõigi täiustuste aluseks on Range Roveri uue põlvkonna modulaarne platvorm (MLA-Flex), mis paistab silma erilise jäikuse ja uuel tasemel müraisolatsiooni poolest. Platvormi üheks tähtsaimaks omaduseks on see, et see sobib nii elektriliste, pistikhübriidsete kui ka sisepõlemismootoriga autode loomiseks. See tähendab, et uus Range Rover pakub laia valikut võimsaid (pistik)hübriid-lahendusi, nelja-, viie- või seitsmeistmelisi konfiguratsioone ja standardse või pikendatud teljevahega versioone.

Ainuüksi elektriga läbitava vahemaa suurendamine 100 km-ni (WLTP metoodika järgi) tagab Range Roveri pistikhübriidversiooni puhul CO₂ heidete tasemeks alla 30 g/km. Reaalsetes tingimustes on oodata, et iga autojuht suudab vaid elektrilises režiimis läbida kuni 80 kilomeetrit, mis on piisav suurema osa Range Roveri omanike igapäevaste vajaduste katmiseks.

Range Roverile omase võimekuse ja vastupidavuse tagab uuenduslik integreeritud vedrustuse juhtimissüsteem. Samuti on elektrooniliselt juhitavate stabilisaatorite tööd tänu Dynamic Response Pro tehnoloogiale oluliselt kiiremaks muudetud: auto sõidab sujuvalt ja pakub kõigis tingimustes konkurentsitut jõudlust.

MLA-Flex platvormi oluline eelis on ka aktiivse mürasummutuse tehnoloogia, tänu millele suudeti luua üks vaiksemaid autosid, mis kunagi teedel sõitnud on. Tee- ja rehvimüra vaigistava Meridian Signature helisüsteemi kasutajad saavad tänu 1600 W helivõimsusele nautida tõeliselt esmaklassilist sõidukogemust.

Kaitseb viiruste eest

Uude Range Roverisse paigaldatud täiustatud õhupuhastussüsteem Cabin Air Purification Pro kasutab allergeene ja patogeene tõrjuvat dual-nanoeTM X tehnoloogiat. Süsteem vähendab oluliselt sõitjateruumi jõudvate lõhnade ja viiruste hulka ning salongi õhukvaliteeti parandavad CO₂ ja PM2.5 salongi õhufiltri süsteemid.

Uus Range Rover on esimene elektriliste ustega Land Rover, mis pakub ka takistuse tuvastamise ja muljumiskaitse funktsioone. Võtmega Range Roverile lähenedes teeb auto ennast ise lukust lahti ja käepidemed ilmuvad ukse seest automaatselt. Autost väljudes võib juht lihtsalt eemale kõndida – niipea kui süsteemid selle tuvastavad, libistatakse ukselingid ukse sisse ja auto lukustatakse.

Mugavuse ja ohutuse linnamaasturisse sisenemisel tagab lisaks eelmainitud tehnoloogiatele ja ülestõstetavatele astmelaudadele ka Elegant Arrival süsteem, mis langetab autot automaatselt 50 mm võrra.

Intuitiivne PiVi Pro

Uus Range Rover on varustatud ka auhinnatud Land Roveri meediasüsteemiga PiVi Pro, mis paistab silma elegantse disaini ja seni suurima kumera 13,1-tollise puuteekraaniga. Esimest korda Land Roveri ajaloos reageerib ekraan kasutaja puudutustele tunnetatava tagasisidega, mis tõstab turvalisust, annab PiVi Prole uudse intuitiivsuse ning annab juhile teada, et auto on tema soovidele vastanud. Seda kõike ilma kordagi teelt pilku pööramata.

Arenenud süsteem kasutab kahte integreeritud eSIM-kaarti, et tarkvaravärskendused probleemideta ja võrguühendust häirimata tehtud saaksid. Apple CarPlay ja Android Auto rakendused töötavad juhtmevabalt ning mõlemad süsteemid aktiveeruvad, kui oma nutitelefoni uue Range Roveri 15W juhtmevaba laadimisaluse abil laadida.

Digitaalsed esituled ja kaugparkimine

Võimsad digitaalsed LED-esituled valgustavad teed kuni 500 meetrit ning nutikas valgussüsteem kasutab eHorizoni navigatsioonisüsteemi andmeid, et tuvastada eesolevat maastikku ning lähenevaid kurve ja ristmikke.

Uue Range Roveri kaugparkimisabi võimaldab luksuslikul maasturil parkimiskohta sisse ja sealt välja sõita, samal ajal kui juht tegevust sõidukist väljast jälgib. Funktsiooni saab aktiveerida PiVi Pro süsteemi kaudu ning määrata täpselt, millist vabadest parkimiskohtadest soovitakse kasutada. Süsteem tuvastab automaatselt kitsad parkimiskohad, kuhu ainult kaugparkimise abil pääseb – seejärel saab juht autost väljuda ja lasta sõidukil end äpi abil ise ära parkida.

Eksklusiivne versioon

Eksklusiivne Range Rover SV versioon on saadaval 2022. aasta algusest ning annab juhtidele veelgi rohkem võimalusi luua endale tõeliselt individuaalne sõiduk. SV mudel on Range Roveri luksuse ja isikupärastamise filosoofia eksklusiivne tõlgendus ja peegeldab tootja võrreldamatuid oskusi.

SV esindab ettevõtte Special Vehicle Operations (SVO) divisjoni disaini- ja insenerimeistrite kõrgeimaid saavutusi luksuslike, tõhusate ja võimsate sõidukite arendamisel. Edaspidi hakkab SV märk kaunistama kõiki SVO töökodades täiustatud Land Roveri sõidukeid.

7 fotot