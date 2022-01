2022. aasta uusi tulijaid ei tasu maha magada!

On vägagi tõenäoline, et uuel aastal tulevad oma IPOdega turule Stripe, Instacart, Databrics, Discord ja Chime, Revolut peab ilmselt veel oma aega ootama. Bloombergi andmetel on Stripe selles osas juba läbirääkimistes investeerimispankadega. Viimati hinnati ettevõtte väärtuseks 100 miljardit dollarit, mis tähendab, et ettevõtte tulek börsile võib olla ajaloo suurim ja väärtuslikum.

Stripe on digitaalne makseplatvorm, mida kasutatakse 120s riigis. Detsembris teatas ettevõte oma uue teenuse käivitamisest, millel nimeks Stripe Treasury. Tegemist on programmiliidesega, mis on ühendatud finantsteenustega ja see võimaldab klientidel kerge vaevaga saata, saada ja talletada rahalisi vahendeid. Seega muutub Stripe makseplatvormist panga kui teenuseplatvormiks, mida kasutajad juba usaldavad. Viimati hinnati ettevõtte väärtuseks 95 miljardit, kuid see võib küündida 100 miljardi dollarini.

Instacart on üks populaarsemaid toidukaupade kohaletoimetamisteenuseid. Ettevõte on üles ehitanud keeruka logistikasüsteemi, olles sõlminud lepinguid enam kui 400 jaemüüjaga, mis hõlmab rohkem kui 30000 kauplust. See võrgustik on saadaval umbes 85% leibkondadest USA-s ning 80% Kanadas. Viimati hinnati ettevõtte väärtuseks 39 miljardit, aga IPO-l võib see tõusta 50 miljardi dollarini.

Startup Databrics arendas välja tarkvara, millega saab kiiresti töödelda suurandmeid ning need analüüsiks ette valmistada. Ettevõttel on üle 5000 kliendi näiteks CVS Health, Comcast, Condé Nast ja Nationwide. 2021.a. veebruaris viis ettevõte läbi 1 miljardi dollari suuruse rahastusvooru ning selle väärtuseks hinnatakse 28 miljardit dollarit. Ettevõtte investorite hulka kuuluvad Fidelity Management and Research, Whale Rock Capital Management, Amazon, Salesforce Ventures, Andreessen Horowitz, Capital G (Google) ja Microsoft. Business Timesi andmetel võib ettevõtte IPO väärtus olla 35-50 miljardi dollari vahel.

Discord on tasuta teksti-, heli- ja videovestluse platvorm. Mänguritele orienteeritud rakendus muutus koroonapandeemia ajal veelgi populaarsemaks ning seda hakati massiliselt kasutama sõprade ja perega suhtlemiseks. 2021.a. soovis Microsoft ettevõtte 10 miljardi dollari eest ära osta, kuid juhtkond lükkas pakkumise tagasi.

Chime on täielikult mobiilne pangandusplatvorm, mis pakub paljusid traditsioonilisi pangateenuseid ilma, et vajataks reaalseid füüsilisi panku või filiaale. Lisaks pakub ettevõtte arvelduskontosid ilma igasuguse kuutasuta. Ettevõtte IPOt oodatakse 2022.a. märtsikuus ning selle eeldatav väärtus on 35-45 miljardit dollarit.

Mis puudutab Revoluti IPOt, siis selle tegevjuht ütles 2021.a septembris, et enne avalikult börsile minekut peab ettevõtte aastakäive jõudma ühe miljardi dollarini. 2020. aastal oli Revoluti käive 361 miljonit dollarit (aastane kasv 57%) seega on ettevõtte IPO 2022. aastal ebatõenäoline.

TOP 3 - 2022. parimad investeerimisvihjed

• Meta Platforms (FB) – Facebook on maailma suurim sotsiaalmeediagrupp, mis võimaldab rohkem kui kahel miljardil aktiivsel kasutajal kuus omavahel suhelda paljude erinevate rakenduste kaudu. FB avaldas oma kolmanda kvartali tulemused 25. oktoobril, millest selgus, et tulud on aastaga kasvanud 35% 29 miljardini ning lisaks on puhaskasum 9.2 miljardit dollarit. Facebooki digitaalne reklaamiäri kasvab pidevaltja lisaks kujutab Meta Platforms universum – turg, mis peaks 2025.aastaks ulatuma 280 miljardi dollarini – pikas perspektiivis plahvatuslikku kasvupotentsiaali. Keskmine sihthind on 405 dollarit (umbes 24% tõus).

• Visa (V) – Globaalse majanduse avanemine oli krediitkaardifirma Visa jaoks vesi nende veskile, kuna tarbijad hakkasid taas raha kulutama reisidele, puhkustele ja restoranidele. Kuigi Visal saab järjest enam konkurente, on neil siiski märkimisväärne turuosa. Visa aktsiad on suhteliselt aeglase kasvuga, kuid see loob atraktiivse sisenemisvõimaluse. Samuti astuvad nad samme, et püsida konkurentidest eespool, näiteks omandades mitmeid väiksemaid finantstehnoloogiaettevõtteid. Keskmine aktsia sihthind on 275 dollarit (umbes 31% tõus).

• Alibaba (BABA) – Ettevõttel on suurepärane äri ja suur turukapitalisatsioon. Suurim risk tuleneb aga Hiina regulaatoritest kuna Hiina valitsuse tegevust on raske ennustada, mistõttu võivad Hiina ettevõtted kanda suuremat riski. Praeguste hindade juures saab selle riski ümber arvestada hinnas, mis tundub vägagi ahvatlev ning kui järgmisel aastal kaovad regulatiivsed takistused, siis ehk ärkavad Alibaba aktsiad uuesti ellu ja jätkavad tõusu. Keskmine aktsia sihthind on 185 dollarit (umbes 60% tõus)