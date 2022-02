Õige naudingu annavad aeglaselt ja südamega röstitud Ubala kohvioad

Foto: Marko Mumm

Käsitöökohvikutest välja kasvanud Ubala Röstikoda OÜ põhitegevus on kohvi toorubade röstimine ning röstitud kohviubade hulgimüük. Kohalikele kohvijoojatele keskendunud ja kaubamärkidega Best Beans, Tasuja ja Avasta tuntuks saanud ettevõte müüs eelmisel aastal üle 140 tonni kohviube.

„Oleme kohviube röstinud enam kui 10 aastat. Meie kandvaks ideeks oli ja on pakkuda Eesti kohvijooja maitsele sobivat kohvinaudingut ja tõsta kohvijoojate teadmisi kohvist. Kohvi on enamat kui lihtsalt kuum jook!” ütleb Ubala Röstikoda OÜ tegevjuht Marek Ennok.

Röstimine toimub vastavalt tellimustele Eestis ja käsitööna, kasutades klassikalisi Probat trummelröstreid. Ubala Röstikoja eelis on aeglane röst, mis kestab olenevalt tootest 12-16 minutit. Tööstuslik kiirröst on tavaliselt 6-8 minutit, aga on olemas ka 3-5 minutilisi ehk veel kiiremalt tehtud röste. „Liiga lühike röst jätab kohvioa pinnale mõrkja maitse, aga südamik jääb veidi tooreks. Viimane väljendub hapukas mitses. Mida pikem röst, seda parema maitse- ja lõhnaelamusega kohvi saab,” nendib Ennok. „Meie hinnangul toob aeglane röst paremini esile erinevaid meeldivaid maitseid nagu šokolaad, pähklid, kakao, erinevad marjad. Lisaks on aeglase röstiga kohv ka täidlasem ja meeldivama happesusega.”

Ubala Röstikoda OÜ tegevjuht Marek Ennok Foto: Marko Mumm

2021. aastal müüs ettevõte Eestis üle 140 tonni kohvi. Nende peamised müügikanalid on jaeketid, mis annab võimaluse igaühele lihtsalt koduses keskkonnas, tööl või sõprade ringis juua tõeliselt värsket ja kvaliteetset kohvi. Seega ei ole enam tarvis parima kohvimaitse nautimiseks minna kohvikusse või restorani, vaid tasub kauplusest otsida Ubala Röstikoja kaubamärke Best Beans, Tasuja või Avasta.

Kaubamärki Best Beans kannavad täna kolm toodet. Classic on meeldiva aroomi ja kauakestva järelmaitsega kohv, kui keha vajab äratust ja mõtted selgimist. Supreme on mahe, keskmise röstiga erilise mandlise ja pähklise järelmaitsega ning Superiore on kohvielamus tõelisele gurmaanile – jõulise maitse ja intensiivse vahukihiga itaaliapäraste espressojookide austajale loodud jook.

Tasuja kaubamärgi alla kuuluvad neli toodet, näiteks tugevamaitseline espresso Wahur, mis pakub joojale segu muistse eestlase kangusest ja tänasest nüansirikkusest, ning heleda röstiga on kergema maitsega jasmiiniline Emmi.

Päritolumaakohvide kaubamärke Avasta on välja töötatud koguni 10, näiteks Kolumbia on 100% Kolumbia ubadest ning Guatemala pakub rikkalikku maitset, milles põimuvad elav viinamarjane happesus ja tummine täidlus.

Ubala Röstikoda toob kohviube Eestisse maailma erinevatest piirkondadest. Foto: Marko Mumm

Käsitöökohvikute pidamine tekitas ambitsiooni jõuda rohkemate inimesteni

Aastaid tagasi tegelesid praegused ettevõtte osanikud käsitöökohvikute pidamisega. Tänane ettevõtte tegevjuht oli ise ka barista. „Minu idee oli pakkuda parimat käsitöökohvi, aga eraldivõetuna ühe kohviku müük oli kalendrikuus kilogrammides suhteliselt väike ja nii jõudis meie hea kohv suhteliselt väheste inimesteni,” meenutab ta.

Sealt tekkis idee spetsialiseeruda kohviubade röstimisele ja müügile. „Klientidelt saadud väärt informatsiooni ja tagasisidet kasutan tänaseni. Näiteks sain vahetu suhtlemise tulemusena teada, mida kohvist oodatakse, mis on kindlad „jah-”id ja mis on kindlad „ei”-d,” selgitab Marek Ennok, kes on käinud mitmes välisriigis erinevatel kohvikoolitustel, omab näiteks Speciality Coffee Association Barista Skills Professional sertifikaati ning röstimises ja cuppingus on võtnud koolitusi otse Probat-i koolituskeskusest.

„Öeldakse, et igal inimesel on mingi anne. Midagi, mida ta teeb tõeliselt hästi ning mille tunneb ära tema hing. Mina tean, et meie ettevõtte töötajate kirg on kvaliteetsed värskelt röstitud kohvioad,” ütleb Ennok. Ubala Röstikoda toob kohviube Eestisse maailma erinevatest piirkondadest ning röstib need reaalsete tellimuste peale, et tagada värskuse ja parima kvaliteedi jõudmise igasse kohvitassi. „Üks asi on ubade tellimine, kuid teine asi on nende õige röstimine. Kohviga tuleb ringi käia äärmise teadlikkusega, sest erinevate piirkondade oad nõuavad kõik isemoodi töötlemist. See on puhas käsitöö ja kunst!”

Eelista aeglaselt käsitsi röstitud kohviube – naudi mahedat ja maitserikast kohvi!