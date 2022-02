Ratus OÜ aitab säilitada ajalugu ja kultuuripärandit nii helis kui ka pildis

Enam kui 10 aastat digiteerimisvaldkonnas tegutsenud Ratus OÜ on unikaalne ettevõte, kelle tegevus aitab arhiivimaterjale ellu äratada ja neid avalikkusele lihtsamalt ning laialdasemalt kättesaadavaks teha. Ratuse teenusteportfell sisaldab nii paberdokumentide, esemete, fotode, raamatute kui ka filmide digiteerimist.

Ratus OÜ juhatuse liige Christo Kuuse. Foto: Marko Mumm

Ratuse põhikliendid on Eestis ja väljaspool kodu­maad asuvad avaliku sektori asutused, kellel on säilitada massiivseid paber-, filmi- ja foto­arhiive. Lisaks digiteeritakse ka muuseumide esemeid, näiteks hetkel on käsil Eesti Rahva Muuseumi tellimusel üle-eestiline muuseumide eseme digiteerimise projekt.

„Aitame klientidel pidada sammu pidevalt muutuva digitaalajastuga. Selleks digitaliseerime nende olemasolevad materjalid ja vajadusel töötame välja sobiva tarkvaralahenduse, et tagada digitaliseeritud materjalide kätte­saadavus. Loome tõhusaid elektroonilisi registreid, et säilitada olulist informatsiooni ka tulevastele põlvedele,” ütleb ettevõtte juhatuse liige Christo Kuuse. „Meie edu võtmeks Eesti turul ja väljaspool kodumaad võib pidada mitme­külgseid digiteerimisvaldkonna teenuseid ja pidavat teenuste arendust, mis lähtub otseselt klientide vajadustest.”

7 fotot Fotoreportaaži autor: Marko Mumm

2020. aastal laienes Ratus filmide pildi ja heli massdigiteerimisvaldkonda, mis on pikk ja keeruline erinevaid etappe sisaldav tööprotsess alates pildi ja heli digimisest, kvaliteedikontrollist, pildi ja heli sünkroniseerimisest kuni nende järeltöötluseni ning tulemute edastamiseni kliendile. Samal ajal algas Ratusel mahukas koostööprojekt Eesti Rahvusringhäälingu ja Rahvusarhiivi Filmiarhiiviga filmide digiteerimise teostamiseks.

Kuuse nendib, et kindlasti on Ratuse edukuse üheks alustalaks olnud ka laialdane koostööpartnerite võrgustik, mis tagab projektide teostamisel parimate praktikate rakendamise. „Näiteks eelmainitud filmide digiteerimise projektides teeme koostööd Indias asuva maailma juhtivama filmide digiteerimise ja järeltöötlusettevõttega Prasad Corporation. Filmide digiteerimise lahenduse keerukus ja unikaalsus seisneb muu hulgas selles, et filmide digiteerimine toimub küll Eestis, aga järeltöötluse tarbeks saadetakse filmid interneti kaudu Indiasse järeltöötlusesse. Andmemahtude mõttes on tegemist väga mahuka projektiga, sest näiteks nii Rahvusringhäälingu kui ka Rahvusarhiivi projektide lõikes kokku kirjutatakse LTO lintidele ligi 4000 terabaiti andmeid!”

Ratus OÜ ja India ettevõtte Prasad Corporation kootöös digiteeritakse Eesti Rahvusringhäälingu ja Rahvusarhiivi filme. Foto: Marko Mumm

„Need projektid on keerukad, aga ka ääretult põnevad, sest meie eesmärk on muuta maailma paremaks elektrooniliste, kergesti kättesaadavate andmete kaudu. Meie meeskonda kuuluvad noored ja entusiastlikud inimesed, kes armastavad tehnoloogiat ning selle abil oma tööd teha. Pühendume igasse digiteeritavasse filmisekundisse ega tüdine oma tööst iial!” lisab Kuuse. Ta lisab, et Ratuse väärtus klientide ees seisneb dokumentide, fotode, audiovisuaalsete materjalide jms kättesaadavuse lihtsustamises, mis vähendab ettevõtete, organisatsioonide ja arhiivide igapäevakulutusi andmete hoiustamisele. Tänu tarkvaraarenduse teenusele pakutakse klientidele nn võtmed kätte lahendust kuni andmete paigutuseni digiarhiivis.

RATUS OÜ TEENUSED: * Köidetud dokumendid – digitaliseerime kõiki köidetud dokumente originaalformaadis ja kujul, alustades ajaloolistest raamatutest ja lõpetades ajakirjadega. * Suure formaadiga dokumendid – kaartide ja jooniste digitaalsele kujule viimisel kasutame spetsiaalset tehnoloogilist lahendust ning unikaalseid käsitlusnõudeid, vältides materjalide vigastamist. * Köitmata dokumendid – lepingute, ankeedite jne digitaliseerimistehnoloogia valiku teeme lähtudes projekti keerukusest ja eripäradest. * Mikrofilmid – tänu digitaliseerimisele on teie mikrofilmid kaitstud kadumise või kahjustuste eest ja nende jagamine laiemale ringkonnaga on tunduvalt lihtsam. * Audio ja video – digitaliseerime audio- ja vide­ofaile kvaliteedi kadudeta erinevatest formaatidest nagu VHS, Beta, 8mm, Hi-8, standard definition, erinevad HD videoformaadid. * Slaidid ja negatiivid – atsetaat, nitraat ja klaasnegatiivid nõuavad spetsiifilisi käsitlusmeetodeid, sest materjalide ajaloolise väärtuse säilitamine on äärmiselt tähtis. * Lisateenused – pakume ka digitaliseerimisjärgseid teenuseid nagu arhiivsete andmete, metaandmete sisestamine, töödeldud materjali lõikamine, pilditöötlemine, tekstituvastus jne. Salvestame digitaliseeritud materjale erinevates formaatides nagu XML, TEI, METS/ALTO, NDNP standardid, JPG, TIFF, Compressed PDF/A (koos või ilma OCRita) jne. TARKVARAARENDUSE VALDKONNAD: * Skaneerimislahendused – dokumentide, mikrofilmide, audio ja video, slaidide ja negatiivide skaneerimisega seotud tarkvaraarendused * Erinevad pilditöötlus lahendused – piltide parandustega, piltide salvestamisega erinevatesse formaatidesse seotud tark­varaarendused * Metaandmete sisestamislahendused * Tekstituvastuslahendused – OCR, ICR * Digitaliseerimise tööprotsessijuhtimisega seotud tarkvaralahendused * Digitaalarhiivi arendused * Digitaliseeritud materjali publitseerimisega seotud tarkvaraarendused

