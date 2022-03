Zone veebimajutus – lihvitud täiuslikkuseni

Enam kui 20 aastat on Zone kaubamärgi all pakutav veebimajutusteenus olnud tänu kümnete tuhandete klientide usaldusele Eestis eelistatuim. Kuulates oma klienti ja võttes arvesse tema soove, pakume täna optimaalseimad teenusepakette, mis toetudes kaasaegseimate serverite töökindlusele, kiirusele ja turvalisusele on julgelt oma valdkonnas eeskujuks ja teerajajaks.

„Zone meeskond töötab igapäevaselt ühise eesmärgi nimel ning olen oma inimeste üle uhke,“ kinnitab Zone tegevjuht ja asutaja Martti Varik. „Meil on maailma kõige ägedamad kliendid, kes usaldavad meid ja peavad meid parimateks. Et olla selle usalduse ja tunnustuse vääriline, anname iga päev endast maksimumi.

Zone Media poolt pakutav veebimajutus- ehk virtuaalserveriteenus koosneb kolmest erineva hinnastuse, mahtude ning võimalustega põhipaketist, mis on koostatud meie klientide tüüpvajaduste baasil. Ehkki ka kõige odavama kuumaksega pakett neist on turul pakutavaga võrreldes üks võimaluste rohkeim, saad vajaduse tulles oma olemasoleva paketi alati vahetada järgmiste ja veelgi enam võimaldavate vastu.

Kõikide veebimajutuspakettidega kaasneb kiire, kaasaegne ja kasutajasõbralik veebimeil, failide hoiustamist ja jagamist võimaldav pilveteenus. Lisaks saad valida kümnete populaarseimate sisuhaldusrakenduste vahel, tänu millele teed oma kodulehe kogu maailmale nähtavaks kasvõi loetud minutite jooksul peale Zone teenustega liitumist.

Üks mure vähem

Zones ei pea muretsema oma postkasti täissaamise pärast. Isegi kui kõige soodsama paketiga kaasnev mahukas postkast peaks hakkama üle ääre ajama, saad individuaalse postkasti vaid mõne klõpsuga muuta soodsa kuumaksega Premium või Ultimate postkastiks, ulmeliste mahtudega vastavalt 50 ja 100 GiB. Sarnaselt e-postile saad läbi ülimalt kasutajasõbraliku Minu Zone teenuste haldusliidese lisada mahtusid juurde ka ZoneCloud pilveteenusele ning seadistada teenuse muid parameetreid vastavalt oma äranägemisele.

„Meile meeldib, mida me teeme ja teeme seda südamega. Kuna meie kasutatav tarkvara on meie enda arendatud, siis oleme paindlikud ning võimelised kliendiga koostöös erilahendusi tegema. Hoiame oma tarkvara alati up-to-date ja meile meeldib mõelda, et oleme selles osas modernsed,“ räägib Zone arendustiimi juht Ingmar Aasoja.

Zone on paindlik

Oletame, et on lähenemas suurem kampaania, mis nõuab sinu veebilehelt rohkem ressurssi suurema arvu külaliste teenindamiseks. „Kuna meil on pikaajaline kogemus erinevate veebirakenduste ja kampaaniatega, siis oskame hinnata sinu veebi tekitatavat koormust ja võimalikke pudelikaelu ning saame kiire „tehnoülevaatuse” järel soovitada oodatavaks külastatavuseks sobiliku võimsusega serverit ja ühtlasi olla abiks veebirakenduse peenhäälestamisel,“ on Zone.ee suurkliendihaldur Martin Kirs kindel. Ta lisab, et reeglina tähendab see seda, et me tõstame sinu veebi kampaania ajaks ülikiiresse privaatserverisse, mis tuleb hõlpsalt toime mistahes koormustega. Kampaania lõppedes liigutame aga sinu veebilehe tagasi varasemale veebimajutuspaketile.

Zone.ee suurkliendihaldur Martin Kirs

Mistahes Zone teenuste kasutamisel hätta jäädes saab alati igakülgset abi maailma sõbralikumalt, abivalmimalt ja professionaalsemalt klienditoelt. Zone klienditeenindus on väga heal tasemel, ka väga keerulised küsimused saavad kiired vastused ning me suhtleme kliendiga eesti, vene, inglise ning soome keeles.

„Meie jaoks on tähtis, et sinu koduleht oleks kiiresti kättesaadav igas maailma otsas. Selle nimel oleme oma teenuseid teenindava serveripargi lisaks Tallinnale laiendanud ka Helsingi ja Amsterdami andmekeskustesse,“ toob Zone tegevjuht ja asutaja Martti Varik näiteid. Hajutatus tähendab muuhulgas sedagi, et serverite üliharvad „maasolekud” jäävad reeglina lõppkasutajatele märkamatuks. Oleme aastate lõikes infrastruktuuri kaasaegsena hoidmisse investeerinud miljoneid eurosid ja see trend jätkub.

2021 sügisel alustas Zone teenuste pakkumist ka Soome turul ning kindlasti on üheks esimestest eesmärkidest tulevikku vaadates just seal kanda kinnitada. Lähiajal on ettevõttel plaanis ka veebimajutuse teenuspakettide muudatused ning pilveteenuste uuenemine. „Samuti uueneb meie „Minu Zone“ keskkond ning planeeritud on üldine kasutusmugavuse parendus. Liigutame vaikselt ka kliente meie värskesse e-posti keskkonda – Webmaili,“ märgib Martti Varik.

Taaskasutus on oluline

Kuigi raud uueneb pidevalt, ei toida me oma serveriparki uuendades vanametalli kokkuostjaid. Oma elutsükli läbinud serverid ei pruugi enam vastata küll meie klientide ootustele, kuid sellegipoolest on tegu võimekate seadmetega, mis annetustena jõuavad uuele ringile haridusasutuste ja kutsehariduskeskuste noorte teenistusse.

“Koolidele oleme me juba palju aastaid erinevat riistvara “annetanud”, mõni on ise huvi tundnud, mõnele oleme pakkunud. Näiteks IT eriala õpetavatele kutsehariduskoolidele,” toob Zone süsteemiadministraator ja andmekeskuste juht Alari Kask välja. Valdavalt on antud servereid, kuid eelmisel aasta ka näiteks andmemassiive ja võrguseadmeid, mida Zone ise enam ei kasutanud.

Zone otsustas õla alla panna TTÜ Robotiklubi tegusate noorte toimetamistele ning kinkis klubile kiire Fujitsu RX1330M2 serveri. Robotiklubi esindajad Rauno ja Kevin, kes täna serverile järele tulid, rääkisid, et Zonelt saadud masinast saab kodu nende klubi e-postile, wikile, projekti- ning foto- ja videofailidele klubi tegemistest ning üritustest. Zone poolt andis serveri koos käepigistusega klubile üle meie suurkliendihaldur Martin.

“Enamike serverite elutsükkel on meil 3-5 aastat, me hoiame oma riistvara väga kaasaegsena ja täiendame pidevalt oma infrastruktuuri, sellest tulenevalt jääb ka iga aasta erinev kogus riistvara üle, lattu kogumise asemel oleme me neid õppe-eesmärkidel laiali jaganud,” lisab Kask. “Paar aastat on kindlasti esimesest annetusest möödas ning selle ajaga oleme ära kinkinud kolmekohalise numbri seadmeid.”

Tartu KHK sai selle hunniku õpilastele labori tegemiseks.

Pea veerand sajandit ajalugu

23 aastat on pikk ajalugu iga ettevõtte jaoks. Tarkvaraettevõtte puhul on tegemist lausa teise ajastuga, kui tänapäevast olukorda algusaegadega võrrelda. Muutunud on nii mõndagi:

• Teenuste portfolio on suurenenud, et teenust oleks võimalik pakkuda nii väikestele kui suurtele ettevõtetele;

• Töötajate arv on kasvanud 6 inimeselt 46-le;

• Algselt 15m2 kontoripinnalt on kasvatud pea 900m2 büroopinnale.