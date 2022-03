Naiste tervisele suunatud turg kasvab kiiresti

Femtech (female technology) on muutumas nišiturust arvestatavaks omaette tööstusharuks. Kui aasta tagasi oli globaalne turuväärtus umbes 40 miljardit dollarit, siis 2025. aastaks oodatakse juba selle kahekordistumist. Vaatamata viimaste aastate kasvavale huvile on see tööstusharu endiselt alahinnatud ning omab seega ülisuurt kasvupotentsiaali.

Femtech on tööstusharu, mis on suunatud naiste tervisele ja heaolule. Selle alla kuuluvad tooted, teenused, rakendused ja tarkvara, meditsiiniseadmed, telemeditsiin, kaasaskantavad seadmed, terapeutilised tooted, vitamiinid ja toidulisandid, tarbekaubad ja palju muud.

Kasvu mõjutavad mitmed tegurid, näiteks riskikapitalistide ja äriinglite kasvav huvi, kaasavad lahendused naiste tervisele ja heaolule, nõudlus reproduktiivtervise ja digitaalsete terviselahenduste järele. Lisaks on naiste tervise tabuteemad muutumas üha rohkem igapäevase vestluse normaalseks osaks ning naiste enesehinnang kasvab.

Turu liider on Põhja-Ameerika, kus asub 55% Femtech ettevõtetest. Teisel kohal on Euroopa 25%-ga ning siis järgnevad Aasia (8%) ning Lähis-Ida/Põhja-Aafrika (7%). Kõige rohkem Femtech ettevõtteid asub USAs ning Ühendkuningriigis.

Hetkel teenivad 85% kõigist Femtech ettevõtetest maailmas tulu alla 10 miljoni dollari aastas. 2027. aastaks aga oodatakse nende ettevõtete väärtuseks kokku vähemalt 60 miljardit dollarit, mis tundub investoritele vägagi atraktiivne. Laienemas on toodete ja teenuste valik, lisaks on turule toodud erinevaid innovatiivseid digitaalseid tööriistu, mis suunatud just naistele. See meelitab endaga kaasa suuri investeeringuid.

Väljakutseid jagub ohtrasti

Hetkel on valdkonna suurim väljakutse kapitali kaasamine ning jõudmine tõeliste otsustajateni, kes muide on kõik enamasti mehed. Vastassoo kaasamine aitab neil paremini mõista Femtech ärijuhtumeid ning näha turu potentsiaali kasumlikkuse ja kuluefektiivsuse seisukohast.

Ajalooliselt on naiste tervist peetud pigem privaatseks ning paljudes riikides ei paku riiklik tervishoiusüsteem sellele eraldi kindlustust, mis omakorda piirab ärilisi väljavaateid. Kaasa ei aita ka teadusuuringute vähesus, valdkonna alarahastus ja haridus ning üldine naiste tervist väärtustava kultuuri puudumine.

Seega peavad ettevõtete omanikud ja juhid tegema positiivsete tulemuste saavutamiseks ning nende kaubamärgi tuntuse ja nähtavuse suurendamiseks palju tööd. Tähtsal kohal on kliendikogemuse parandamine, uutele turgudele laienemine, kvalifitseeritud spetsialistide kaasamine ning investeeringud innovatsiooni ja ka infrastruktuuri. Teisisõnu tuleb turgu piisavalt harida, et nad oskaksid näha suuremahulist tulude kasvu sektoris.

Kuigi üldiselt on tööstusharu endiselt alarahastatud ja sageli seetõttu suure tähelepanu alt väljas, siis ilmselt näeme lähiaastatel palju huvitavaid tehinguid ja paigutusi. 2021. aastal kaasasid femtech ettevõtted esimest korda ajaloos rohkem kui 1 miljard dollarit.

Tööstuse huvitaivamatel ettevõtetel tasub tulevikku vaadates silm peal hoida:

Flo Health – Erasektori ettevõte, mis pole veel börsil, on välja töötanud tehisintellektil põhineva naiste tervisele suunatud rakenduse, mis toetab naisi nende tsükli igas faasis. Äppi on alla laetud üle 210 miljoni korra, millest 43,5 miljont on aktiivsed igakuised kasutajad ning millest omakorda 2 miljonit tasulised kliendid.

Seega on ainult ühe aastaga kasvanud klientide arv kolm korda. Ettevõte on kokku kaasanud 75.5 miljonit dollarit ning nende hinnanguline väärtus on eelmise aasta seisuga 800 miljonit dollarit.

Progyny (PGNY) – Progyny on hüvitiste haldusettevõte, mis on spetsialiseerunud USA tööandjatele mõeldud viljakuse ja perehüvitiste lahendustele, mis sisaldab muuhulgas diferentseeritud hüvitiste plaani koostamist, tugiteenuseid ning väljavalitud viljakusspetsialistide võrgustikku.

Pakutakse ka Progyny Rx teenust, mis on laiaulatuslik apteegihüvitiste lahendus. See tagab oma liikmetele juurdepääsu ravimitele, mida tarvis viljakusraviks. Lisaks pakutakse tööandjatele asendusemaduse ja lapsendamise hüvitamise programme. Ettevõtte aktsia on turule tulekust alates teinud 186% tõusu ning hetkel väärt 37,10 dollarit (Turule tuldi 13 dollariga).

Invitae (NVTA) – Invitae pakub paljude haiguste, sealhulgas päriliku vähi, kardioloogia, neuroloogia, pediaatria, onkoloogia, ainevahetushäirete ja haruldaste haiguste geneetilisi teste. Hiljuti omandati selline firma nagu Archer DX, mis on välja töötanud „täppis-onkoloogia“ ravi. Selle platvorm Stratafide suudab tuvastada DNA muutusi, mis võivad aidata arstidel määrata vähihaigetele patsientidele paremaid ravimeetodeid. Ameerika Ühendriikide Toidu- ja ravimiamet ehk FDA andis Stratafidele läbimurdelise ravi staatuse.

Myriad Genetics (MYGN) – Ettevõte pakub palju erinevaid genoomseid teste, mis aitavad patsientidel ja arstidel otsida geneetilisi markereid kõige jaoks alates rinnavähist kuni depressiooni, artriidi ja palju muu jaoks. Meditsiiniringkonna jaoks on geneetiline testimine järjest tähtsamal kohal ning näiteks Ameerika Rinnakirurgide Selts soovitab nüüd geenitesti teha kõigile rinnavähi patsientidele.

Ava – Järgmine ettevõte, mis pole veel börsile läinud. Ava on ideaalne kaaslane naistele, kes üritavad rasestuda ja soovivad selleks oma võimalusi maksimeerida. Abi saavad ka naised, kes soovivad oma keha tsüklit paremini tundma õppida.

Ettevõte pakub FDA poolt heaks kiidetud CE-sertifikaadiga sensoorset käevõru, mida kantakse öösel. Käevõru on läbinud Zürichi ülikooli haiglas aasta pikkuse kliinilise uuringu. See mõõdab üheksat erinevat füsioloogilist parameetrit ning ennustab seega täpselt ja mugavalt naise järgmist viljakusakent ja ovulatsiooni. Keskmiselt on Ava tuvastanud 5.3 viljakat päeva tsükli kohta 89% täpsusega.

Bloomlife – Mitte veel börsil olev ettevõte Bloomlife pakub sünnituseelse hoolduse lahendusi, et hoolitseda emade ja imikute tervise eest. Ettevõtte lahendused ühendavad kaasaskantavad rasedusseadmed andmeanalüütikaga, mis kokku pakub arstidele täpsemaid andmeid raseduse tüsistuste varaseks ennustuseks, avastamiseks ja raviks.

Nende innovaatiline seade on ülikerge ja märkamatu plaaster, mis jälgib mitteinvasiivselt olulisi ema ja beebi tervise parameetreid kogu raseduse vältel. Näiteks loote liigutusi, südame löögisagedust ning emaka kokkutõmbeid. Seade ühendub nutitelefonis oleva rakendusega, mis omakorda on ühendatud serveripõhise pilveanalüütikaga.