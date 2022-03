HEISI IT järgib kõiges motot „Lubadustest tuleb kinni hoida“

Happy Ending InfoSystem Implementation (HEISI) on loodud meeskonna poolt, kel on IT-alast kogemust juba eelmisest aastatuhandest. „HEISI IT eesmärk on pakkuda ettevõtetele äritegevust toetavaid kvaliteetseid IT-lahendusi,“ jagab tegevjuht Raul Raudsepp oma visiooni.

Suurtes IT ja tarkvara arenduse ettevõtetes kipub fookus tihti hajuma. Kogu aur läheb vile peale ja reaalselt tehtud saab vähe. Nende kogemuste pealt saigi nüüd juba üle seitsme aasta tagasi loodud HEISI IT sooviga, et leiduks keegi, kes probleemidele kiire ja asjaliku lahenduse leiab.

„Paraku see nii kipub olema, et palju suudetakse toota bürokraatiat, aga tööd saab sealjuures vähe tehtud. Plaan oligi, et tõmbaks seda bürokraatiat maha, teeks asja ära!“ on tegevjuht Raul Raudsepp aastaid hiljemgi entusiasmi täis.

Üldiseks mureks sel alal ongi see, et probleemid aetakse liiga suureks ja nii ei jõuta lahendusteni. „Meie eesmärk oli tegutseda sihiga ja lahendada asjad tükkhaaval, sest mida suuremaks kasvavad tööd, seda suurema tõenäosusega nad ka metsa lähevad,“ leiab Raudsepp ja kinnitab, et eesmärk on kindlasti ka saavutatud.

Seda tõdemust toetab ka fakt, et positiivsest tagasisidest põhiliselt suurte riigisüsteemide kallal tegutseval ettevõttel puudust ei tule. Tänukiri on saadud sotsiaalministrilt, kutse suvisele vastuvõtule presidendilt ning kodulehelt leiab hulganisti häid sõnu klientidelt ning koostööpartneritelt.

„Infotehnoloogia on meie oskus, võti, kirg, tahe ja töö. Tarkvaraarendus, selle saad sa HEISIst, aga mitte ainult – meie tiimi pääseb ja peab siin vastu ainult see, kes suudab meie kliente ja partnereid tegelikult aidata. Võib ka nii öelda, etHEISI töötaja on sama hästi ka kliendi töötaja – ja nii ongi! Mis vaja, selle teeme ära ja kui ka vaja, siis ütleme, et mõistlik on „kolmas variant“,“ arutleb Raudsepp.

HEISI IT OÜ on tunnustatud nii Äripäeva gasellina kui ka eduka 2014. aastal loodud ettevõtjana. Samuti on neid järjepanu märgitud Eesti Kaubandus-tööstuskoja pingereas. Ollakse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Tallinna Teaduspark Tehnopoli ja Eesti Tervisetehnoloogia klastri Connected Health liikmed. HEISI on rahvusvaheliselt sertifitseeritud ISO 9001:2015ga ning kõigil nende teenustel on rahvusvaheline vastutuskindlustus.

6 fotot HEISI IT: Infotehnoloogia on tegelikult meie „algharidus“, meile meeldib selle tööriistakastiga oma kliente aidata! (GALERII)

Lihtne suhtlus ja out of the box mõtlemine – see käib HEISI kohta

„Meie kõige suurem vara on super töötajad ja partnerid ning super kliendid,“ arutleb tegevjuht. „Alustasime aastate eest projektijuhtimist ja tarkvara arendust ühe kliendi ja mõne üksiku töötajaga. Nüüd oleme jõudnud 15 töötaja ja suure hulga rahulolevate klientideni.“

Nii uute klientide kui ka töötajate jaoks on ettevõttes alati lisaruumi. Personalijuhtimise põhimõte on ajalooliselt, et tööle võetakse tänu oskustele, aga vabaks lastakse väärtuste pealt. „Meie suhtumine on täpselt vastupidine,“ nendib Raudsepp. „Oskused on õpitavad ja kõige tähtsam on ikkagi õpitahe. Koostöö sujub, kui silm särab!“

Mitmed praegused töötajad ongi ettevõttesse jõudnud tegelikult praktika kaudu, noori hakkajaid võetakse vastu hea meelega. See on HEISI jaoks algusest peale oluline protsess olnud ja seega on jõutud ka korralikult kogemusi saada. Juba esimesel tegevusaastal võeti esimene praktikant palgale ja nüüd aastaid hiljem on rõõm näha, et tihti otsustavad inimesed ka pärast praktika läbimist ettevõtte ridadesse jääda.

Tänapäeval on see suur saavutus, sest tööjõu voolavus tekitab peavalu nii mõnelegi edukale ettevõttele. Mis on aga HEISI saladus? Tegevjuhi hinnangul teiste hüvede kõrval kindlasti meeldiv sisekliima.

„Meie meeskonna kokkuhoid on väga suur!“ rõõmustab mees. „Kontor on meie töine kodu ja kolleegid töö pere. Enamiku ärkveloleku ajast veedame ju siin nende inimestega ja suhtlemine on hästi vaba. Käib mõnus tögamine ja aasimine ning samas ka toetatakse üksteist kõiges.

„Uusi inimesi, kes tulevad, võetakse soojalt vastu ning proovitakse alati aidata nii sisseelamisel kui ka töös,“ lisab tegevjuht Raul Raudsepp. „Otsime alati uusi noori oma ridadesse!“

HEISI lähtepunkt: Pikaajaline ja kogemusrikas valdkonnas tegutsemine on taganud võimekuse toimetada laias teenusespektris – alustades projektide käivitamisest, nende analüüsist, arendamisest kuni realiseerimiseni välja. HEISI peab oluliseks, et kõikide lahenduste puhul on esmatähtis lähtuda kliendi tegelikest ärivajadustest.