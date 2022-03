Best-Hall OY – tipptasemel halliehituse teerajaja

1975. aastast üle maailma ning üle 20 aasta Eestis tegutsenud Best-Hall OY-d peetakse pikaajaliste kogemuste tõttu PVC kattega halliehituse teerajajaks. Paigaldanud üle maailma juba üle 5000 PVC-kattega halli, ollakse oma valdkonna tipptegija.

Best-Hall OY esindaja Baltikumis Tiit Kremm kinnitab, et Eestis ollakse aastate jooksul paigaldanud väga eriotstarbelisi PVC-kattega halle ning tänaseks on Baltimaade kliendibaasi kogunenud ca 350 klienti. Oma osa on kindlasti sujuval kliendi nõustamisel, paindlikkusel ja teenindusel, toote kvaliteedil ning järelhoolduse mugavusel.

„Võtmed kätte“ lahendus – koostöö, mis kestab ka peale halli valmimist

„Keskmiselt võib arvestada PVC-kattega halli tellides umbes 3-kuulise ooteperioodiga,“ tasub Tiit Kremmi sõnul sellega arvestada hinnapakkumise küsimisel. Seni on Eestisse paigaldatud väga erineva funktsiooniga PVC-kattega halle. Olenevalt tellija tegutsemisvaldkonnast on siia paigaldatud näiteks nii jäätme- kui ka väetisehalle, sadama- ja tootmishalle, põllumajandus- ja puiduhalle, tennise- ja jalgpallihalle ning muid spetsiifilisi PVC halle.

Best-Halli tiim on kliendi kõrval esimesest hetkest ning aitab muuta tellimisprotsessi mugavaks. „Pakume omalt poolt projekteerimise ja projektiarendusteenust. See tähendab ühtlasi seda, et kliendilt tellimust saades teeme kindlaks tema täpsed vajadused ning koostame halli eskiisi (3D pildi). See kindlustab, et klient saab enda kasutusse täpselt sellise halli, mis vastab tema vajadustele. Juhul kui kliendil on tarvidus soetada halli paigalduseks lubasid, oleme ka selle juures nõu ja jõuga abiks. Loomulikult käib täisteeninduse juurde ka paigaldusprotsess ja hilisem järelhooldus,“ kirjeldab Tiit Kremm.

Best-Halli paigaldusprotsess on tema sõnul iseenesest lihtne ja kiire. „Meil on oma paigaldustiimi üksus, kellega paigaldame oma halle Euroopast-Skandinaaviani. Aluspinnasele eritingimusi ei ole, halli saab paigaldada praktiliselt kõikjale – näiteks asfaltalusplatsile on võimalik paigaldada kuni 50 meetrist laia halli, sealt laiemad hallid vajavad juba aga betoonvundamenti. Meie halle saab hiljem vajadusel ka hõlpsalt teisaldada teise asukohta,“ lisab ta. Nõnda võib öelda, et PVC-kattega hall vastab kliendi muutuvatele vajadustele imehästi.

Ka hilisema PVC-halli hoolduse pärast klient muretsema ei pea – Best-Hall OY hooldusmeeskond on igal hetkel kättesaadav ning sõidetakse kliendi juurde esimesel vajadusel kohale. „Seega võib öelda, et pakume „võtmed kätte“ lahendust koos 5 tärni järelteenindusega. Küll aga võime kinnitada, et seni ei ole PVC-kattega hallidega suuremaid probleeme tekkinud, pisiprobleemide tekkel oleme aga saanud lahendatud olukorrad vastavalt kliendi soovile – võib öelda, et tegemist on kvaliteetse ning meie ilmastikutingimustesse sobiva lahendusega,“ lisab ta.

13 fotot

Rahulolevad kliendid oskavad kvaliteeti hinnata

Võib kinnitada, et tänased ja eilsed kliendid on tõepoolest Best-Hall OY poolt toodetud hallidega rahul. Ramirent Modular Factory AS tegevjuht Kristjan Edula kinnitab, et nende jaoks on Best-Hall Põhjamaades aastakümnete jooksul testitud „originaal“ toode ning kui konkureerivatel toodetel on olnud probleeme tuule ja lumekoormusega, siis Best-Hallil ei ole väidetavalt ühtegi suuremat õnnetust juhtunud. „Best-Halli poolt pakutakse erilahendusi vastavalt kliendi soovidele, meie puhul siis soojustatud hall, erimõõdud, kraanad, logod – ning oleme nendega rahul,“ lisab ta.

„Teenuse poole pealt tooksin välja, et Best-Hallil on olemas pikaajaline kogemus toodete paigaldamisel, plussiks on sujuv kommunikatsioon tootja, paigaldaja ja tellija vahel. Hea koostöö on olnud Ramirendiga ka ehitusseadmete rentimisel. Oluliseks plussiks on olnud veel operatiivne probleemide lahendamine ehitusobjektil. Vähemtähtis ei ole ka paindlikkus tööde tegemisel: nad suutsid ajagraafikus püsida ka vaatamata ootamatult vara alanud talvele ning vajadusel tegid tööd ka nädalavahetusel. Ning mis kõige olulisem - see on „Teeme ära“ suhtumine."

Rocca Al Mare tennisekeskuse tegevjuht Siim Tuus lisab samuti, et koostöö Best-Hall’iga oli Rocca al Mare Tennisekeskuse väljakute nr 5-9 halli rajamisel väga professionaalne ja ettevõtte esindajate töö põhjalik ning täpne. „Halli rajamine kulges tõrgeteta ning on nüüdseks ennast tõestanud juba aastaid. Tegemist on hubase ning energiatõhusa hoonega, mis teenindab meie keskust külastavaid tuhandeid tennisesõpru aastas,“ julgeb Siim Tuus koostööd ning halli ka teistele soovitada.

Bulk ja Tank OÜ juhatuse liige Urmas Peterson kinnitab aga laiahaardelisest koostööst rääkides, et neil on neli halli kogupinnaga 15 000 m2 ja mahutavusega kuni 60 000 tonni vilja või puitpelletit.

„Meie vajaduseks on tagada ilmastiku eest kaitstud ladustamisvõimalus võimalikult suurele kaubamahule ühe ruutmeetri kohta ja seda soodsa hinnaga. Best-Halli toodetud tenthallid on selles suhtes optimaalne lahendus. Osa vajadusi on tihti sellised, mida tellija ei oska küsida, kuid mis tekivad töö käigus. Heal kogemusel baseeruvat kvaliteeti näitab see, kui taolisi hilisemaid avastusi ei teki või on need juba sisuliselt lahendatud enne, kui neist probleem tekib. Meil on olnud väga hea koostöö Best Halli meeskonnaga. Nad olid abivalmis ja tundsid oma tööd väga hästi. Oleme ka meile püstitatud hallidega väga rahul. On näha, et aastatepikkune kogemus tagab hallide vastavuse kliendi igapäevaste vajadustega."

Best-Hallid on leidnud laia kasutust erilahendustega hallide tellijate seas, kuna - halle võidakse varustada teraskarkassi külge kinnitavate kaitseseintega, transpordiliinidega, sildtõstukitega, hooldusplatvormidega jne; - hallides saab tänu kaitseseinale ladustada puistekaupa, paigaldada eri tasapindu jne; - PVC-kate on tugev ja kestev ning kaitseb puistekaupade puhul ümbruskonda tolmu ja muu saaste eest, kuna hallid on täiesti hermeetilised; - PVC-katte katuseosa on valgust läbilaskev ja seega on hallid avarad ja valgusküllased; - hallide kattematerjale saab kombineerida, paigaldades halli sisekatteks PVC-katte ja väliskatteks näiteks profiilpleki või kasutades seinaosas sandwich paneele ja katuseosas PVC katet... võimalusi on palju; - hallide maksimaalne vaba sille on kuni 100 m, mis võimaldab vabalt katta ka jalgpalliväljaku.

Best-Hall OY projekteerib, toodab ja paigaldab oma hallid ühtse tervikuna „Võtmed kätte“ lahendusena, ainsana Põhjamaade hallide tarnijate seas. Kogu Best-Hall OY tegevus põhineb ISO 9001 põhisel kvaliteedisüsteemil. Alates 01.07.2014 on ettevõttel õigus kasutada oma hallidel CE märgistust.