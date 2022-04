Kulda investeerimine: oodatav Wheaton Precious Metals Corp. tõus ulatub 26 protsendini

Wheaton Precious Metals Corp. aktsiad võivad tõusta investorite huvi tõttu kulla vastu. Suurenenud nõudlus kaitsva vara järele on tingitud toormeturgude volatiilsusest ning Venemaa ja lääneriikide vaheliste diplomaatiliste suhete stagnatsioonist. Oleme selles artiklis üksikasjalikult käsitlenud niši väljavaateid ja kirjeldanud teist investeerimisideed investoritele, kes on valmis riskima.

Wheaton Precious Metals Corp. on rahvusvaheline väärismetallide kaevandamist finantseeriv ettevõte, mis on spetsialiseerunud väärismetallidele (kuld, hõbe ja pallaadium). Wheatoni praegune portfell sisaldab 24 aktiivset kaevandust ja 12 arendatavat projekti. Nende varade kasulik eluiga on üle 30 aasta.

Peamine tuluallikas on hõbeda, kulla, pallaadiumi ja koobalti müük. 2021. aasta kolme viimase aruandekvartali tulude suhe iga metalli müügist on näidatud alloleval diagrammil.

Allikas: Ettevõtte presentatsioon (lk 64)

Miks soovitame Wheaton Precious Metalsit?

Kaevandamise finantseerimise ärimudeli alusel rahastab Wheaton kaevandusettevõtteid nende projektide arendamiseks ja laiendamiseks. Vastutasuks saab ettevõte protsendi (5-20%) ühe või mitme metalli toodangust soodushinnaga.

Finantseerimise eelised rahastamisallikana on pikk makseperiood ning see, et puuduvad fikseeritud kohustused sularahamaksete näol. Samuti puuduvad võla teenindamise lepingud ning tootmis- ja tegevusriskid on eraldatud. Puuduvad ka maakleritasud.

Wheaton on atraktiivsem kui tavalised kaevandusettevõtted. See teenib tulu metallihindade tõusust. Kulud on ettemääratud ja keskmine tegevusmarginaal on 76% . Ettevõte säästab väikese arvulise personali arvelt ja suudab kiiresti laieneda. Näiteks on neil 8 uut lepingut ainuüksi viimase 15 kuu jooksul.

Tootmismahtude suurendamine

2021. aastal oli GEO (Gold Equivalent Ounce – kulla ekvivalendis) toodang 750 220. See on 9,9% rohkem kui 2020. aastal (682 630 GEO). Ka keskmised tootmisprognoosid on väga optimistlikud (vt allolevat tabelit).

Allikas: WPM juhtkonna pressiteade

Allikas: Thomson Reuters Eikon

Alates 2018. aastast on juhtkond parandanud ettevõtte bilanssi, vähendades võlakoormust. Selle tulemusena oli ettevõtte võlg 2021. aasta lõpuks vaid 2,9 miljonit dollarit, samal ajal kui sularaha oli tõusnud 226 miljoni dollarini.

Allikas: Thomson Reuters Eikon

Wheatoni dividendipoliitika on seotud rahavooga: 2018 - 132,9 miljonit dollarit (1,84% dividenditootlus), 2019 - 130 miljonit dollarit (1,21%), 2020 - 167,2 miljonit dollarit (1,01%). 2021. aastal maksis ettevõte välja 218,1 miljonit dollarit (1,27%). Seega püüab ettevõte kasumi kasvades suurendada aktsionäridele makstavat dividendi. (Allikas: Thomson Reuters Eikon)

Wheaton Precious Metals Corp. pakub võimalust ära kasutada investorite huvi kulla vastu. Nõudlust konservatiivse instrumendi järele toetavad ebakindlus aktsia- ja tooraineturgudel, kõrge dollari inflatsioon ning pinged Lääne ja Venemaa vahel. Lisaks näitab ettevõte ärikasvu, tugevat bilanssi, kõrgeid marginaale ja tõhusat kapitalistruktuuri juhtimise kvaliteeti.

Ettevõtte aktsiatega kaubeldakse tööstusharu kontekstis väikese preemiaga. Oma positiivsete ja kindlate majandustulemuste tõttu on ettevõte investorite seas tunnustatud ning see kajastub turukordajates: ●Ettevõtte väärtus/müük (TTM) 17,41x | Valdkonna keskmine - 8,42x ●Ettevõtte väärtus/müük (FWD) 16,53x | Valdkonna keskmine - 8,28x ●Ettevõtte väärtus/EBITDA (TTM) 24,48x | Valdkonna keskmine - 12,34x ●Ettevõtte väärtus/EBITDA (FWD) 22,29x | Valdkonna keskmine - 12,03x ●Hinna/tulu suhe (TTM) 28,03x | Valdkonna keskmine - 52,21x ●Hinna/tulu suhe (FWD) 32,74x | Valdkonna keskmine - 25,86x Allikas: Thomson Reuters Eikon

Paranenud finantstulemused

●Viimase kolme aasta jooksul on tulud kasvanud keskmiselt 15%, 2021. aastal 1,2 miljardi dollarini.

●Ettevõte näitab äritegevuse ja puhaskasumite paranemist. Iga näitaja kasvas aastaga enam kui 45%. Puhaskasum samal perioodil oli 754,9 miljonit dollarit.

●2021. aastal oli vaba rahavoog 440 miljonit dollarit.

Ticker: WPM.US Hetkehind: 47,55 dollarit Hinnasiht: 60 dollarit Tõusupotentsiaal: 26,2% Ajahorisont: 12 kuud Risk: kõrge Positsiooni suurus: 3% Oodatav dividenditootlus: 1,3%

Mis on Freedom24? Mobiilne väärtpaberite, aktsiate, fondide jms kauplemisplatvorm nii Apple'i kui ka Androidi telefonidele ja tahvlitele. Selle loojaks on Freedom Finance Europe Ltd, kelle emafirma on Nasdaqi börsil ainuke noteeritud Euroopa maakler. Ettevõttel on kontorid USAs, Saksamaal, Küprosel, Venemaal, Kasahstanis, Ukrainas, Usbekistanis. Platvormil on üle saja tuhande kliendi, kes on usaldanud kokku rohkem kui pool miljardit dollarit oma vara valdusettevõtte kasutusse ning see summa on pidevalt kasvav.