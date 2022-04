Kauplemisplatvorm avab ekspordivõimaluse üle Euroopa

MerXu Eesti juhi Kaido Raja sõnul käib neil pidevalt kampaaniaid, et platvormiga liitumine veelgi ahvatlemaks muuta.

Uutele turgudele sisenemine on kulukas ja aeganõudev, mistõttu on ettevõtjatele teretulnud iga võimalus oma toodangut võimalikele klientidele esitleda. Rahvusvahelise äri edendamiseks loodud kauplemisplatvorm merxu.com seob endas mõlemad pooled – nii ostu- kui ka müügi ja seda tänaseks juba ligi 10 Euroopa riigi vahel. MerXus on käimas väga ahvatlevad boonuskampaaniad.

„MerXu on loodud kõigile ettevõtjatele, olgu tegemist suure kontserni või väikese ühemehefirmaga. Tegemist ei ole lihtsalt järjekordse passiivse ostu-müügi leheküljega, vaid pärast liitumist võtab meie teenindaja uue kliendiga ühendust ning uurib personaalselt tema eesmärke ja plaane ning tutvustab MerXu võimalusi. Hoiame igal võimalusel oma kliendi kätt, et aidata tal paremini eesmärke saavutada, näiteks aitame tootekatalooge üles laadida. Äri tehakse siiski inimeste vahel ning meie jaoks on oluline, et liitunud ettevõtjad saaksid uuest platvormist võtta maksimumi,” ütleb MerXu Eesti tegevjuht Kaido Raja. „Soovime tuua ettevõtjatele sisuliselt rahvusvahelise äri võimalused otse arvutisse või nutitelefoni.”

Mõte luua rahvusvaheline ostu-müügiplatvorm sai alguse 2019. aasta septembris tippjuhtide poolt, kes tahtsid teha ära midagi uut ja globaalset. Järgnes põhjalik eeltöö, ideede genereerimine ning platvormi arendamine. Platvorm lansseeriti 2020. aasta novembris ning seda toetavad mitmed rahvusvahelised investorid. Täna töötab MerXus juba ligi 200 inimest ning ettevõtte eesmärk on laieneda võimalikult paljudele turgudele. Hetkel tegutsetakse Eestis, Leedus, Tšehhis, Poolas, Slovakkias, Rumeenias ja Ungaris ning Saksamaal.

„Eraisikult eraisikutele ning ühe riigi põhiselt on loodud palju ägedaid lahendusi, aga ettevõttelt ettevõttele on rahvusvahelise platvormi ehitamine märksa keerukam, näiteks peab tegelema ettevõtete taustakontrolli ning erinevate seaduste ja nõuetega. Vastupidiselt arusaamadele ei ole Euroopa sugugi ühtne turg, vaid sisuliselt igal riigil on omad nõuded,” räägib Raja. „Lisaks on eelarvamused – näiteks paljud Eesti ettevõtted kardavad müüa Poola, arvates, et sealsed kaubad on nii odavad, et nad ei suuda seal läbi lüüa. Meie võime täna kinnitada, et Eesti tooted suudavad turgu võita nii Poolas kui ka Tšehhis!”

Miks MerXu on parem kui teised „ostan-müün-vahetan”-platvormid?

Raja sõnul on neid põhjuseid palju. „Esiteks oleme keskendunud ettevõtjatele, teiseks teeme midagi tervele Euroopale – jah, hetkel oleme limiteeritud turgudel, aga käib pidev laienemine, et olla iga kliendi jaoks olemas ja pakkuda talle teenust tema emakeeles. Väga palju potentsiaali pakkuv on kohe avanev Saksamaa turg, mis on Euroopa suurim ühe riigi sisene turg. Eesti tootmisettevõtetele on see suurepärane võimalus müüa Saksamaal oma tooteid kontorit avamata ning müügimeest omamata.”

Teiseks on enamik müügiplatvorme spetsialiseerunud ühele-kahele konkreetsele valdkonnale, kuid MerXus on kaubad selekteeritud 10 kategooriasse, näiteks keemia, ehitus, elektrotehnika, sanitaartehnika, masinad, ohutus, tööriistad professionaalidele. MerXu tegeleb süvitsi sellega, et toodete kategooriapuu oleks loogiline ja lihtsalt kasutatav.

Hiljuti lisandusid platvormile ka teenuste sektsioon, kus ettevõtted omavahel saavad osta/müüa ja läbirääkida erinevate teenuste osas. Ja eeliseid on veel palju. Näiteks registreeritakse MerXus nii ostjad kui ka müüjad, et tagada maksimaalselt turvaline ärikeskkond, kus teisel pool ekraani on alati kontrollitud taustaga partner. Kriteeriumid liitumisel on ranged, näiteks jälgitakse, et ettevõtte krediidiajalugu oleks korras ning puuduksid võlad.

Kõrgelt on klientide poolt hinnatud suhtlusaken ehk Messenger, kus ostja ja müüa saavad mugavalt omavahel suhelda, alustada ja lõpetada tehinguid, läbi rääkida kõige tehingut puudutava, näiteks hinna, koguse, tarne, kvaliteedi vms üle, samuti laadida üles dokumente. Messenger on varustatud automaattõlkega, mis tähendab, et eestlane kirjutab oma küsimuse tšehhile eesti keeles, tšehh vastab enda emakeeles ning kogu jutt saab masina abil tõlgitud.

Päringu abil on võimalik ka edastada ostusoov tootele või teenusele, mida otsite. MerXu võimendab päringuid, võttes ise ühendust potentsiaalsete müüjatega nii platvormipõhiselt kui ka väljastpoolt ning viies osapooled kokku. Samuti ollakse abiks klienditeeninduse puhul ja seda reaalsete inimeste poolt, kes vastavad teie kirjadele ning telefonikõnedele.

Käimas on ka mitmeid kampaaniaid, kus näiteks esimese ostu eest saab reaalselt raha tagasi ning ka tasuta transpordi ostudele. Kampaaniaid on veel ja need tasub MerXu lehelt üle vaadata. Vahel on pakkumised lausa liiga head, et olla tõsi.

Eesseisvad väljakutsed on ühtne maksusüsteem ning efektiivne logistika

Vähemalt 2022. aasta suveni on merxu.com kasutamine tasuta – tasu ei võeta liitumise ega tehingute eest, sest see ei ole täna investorite eesmärk. Eesmärk kasvada võimsalt ja kiirelt ning luua korralik kliendibaas, kuna mida rohkem platvormil kliente ja kaupu, seda soodsamaid hindu saab pakkuda.

“Meil on täna kaks väljakutset, mida soovime lähiajal lahendada. Esiteks riikidevaheline maksmine ehk ühtne maksusüsteem, et kõik maksed saaks väga lihtsalt, kiirelt ja turvaliselt tehtud,” toob Raja välja. Teine eesmärk on leida hea logistikasüsteem. Hetkel toimub toodete transport müüja poolt ja vastutusel. „Tahaksime ka seda protsessi kiirendada, et ostja otsustusprotsess saaks toimuda juba MerXu platvormil, sest ta näeb kohe hinda ja tarneaega.”

Kolmas väljakutse on leida MerXusse tööle sobivaid inimesed – ettevõte areneb kiirelt nii uute turgude kui ka kliendibaasi näol. Oodatud on inimesed, kes on põhjalikud, avatud ja huvitatud rahvusvahelisest tööst. Hetkel ootame Eestisse hakkajat ja aktiivset müügijuhti.