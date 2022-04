Kosmiline sissetulek kosmoseturismist: kuhu investeerida?

See, mis varem tundus ulmena ja oli vaid futuroloogide ennustus, on nüüd täitumas – kosmosesse ei lenda enam ainult elukutselised astronaudid. Täna teemaks see, kuidas investoritena sellega aktsiaturul raha teenida.

Miljardär ja Virgin Galacticu asutaja Richard Branson lendas 11. juulil edukalt kosmose piirimaile. Tema lend kestis umbes tunnike, mille käigus sai tunda mitmeid minuteid kaaluta olekut. Virgin Galacticu rakettlennuk Unity jõudis 90 kilomeetri kõrgusele.

Samuti tõusid lendu ettevõtte aktsiad. Pärast mais toimunud testlendu soovitasid Freedom Finance eksperdid investoritel osta SPCE aktsiaid keskmise hinnaga 26 dollarit. Need, kes analüütikuid kuulasid, said pärast Bransoni edukat maale naasmist müüa oma aktsiad maha 51 dollariga ehk paarikuuse hoidmise järel teeniti kosmilised 96% kasumit.

20. juulil lendas planeedi rikkaim mees Jeff Bezos edukalt kosmosesse lennumasinaga New Shepard, mille tootis ta enda ettevõte Blue Origin. Bezos lendas kõrgemale kui Branson ning New Shepard saavutas 107 kilomeetrise kõrguse.

Miljardäridest erakosmosereiside entusiastide hulka kuulub ka SpaceX asutaja Elon Musk. Eelmisel aastal alustas tema ettevõtte kosmoselaev Dragon, mida kannab Falcon 9 kanderakett, astronautide lennutamist Rahvusvahelisse Kosmosejaama ehk ISS’le. Musk ise pole veel kosmosesse lennanud, kuid broneeris pileti Virgin Galacticu lennule.

Spetsialistide ennustused annavad lootust

Šveitsi suurim finantsasutus UBS hindab kosmoseturismi turu praeguseks potentsiaaliks 4 miljardit dollarit, kuigi ennustas 2019. aastal sama turu väärtuseks 3 miljardit. Northern Sky Research (NSR) ütleb oma kosmoseturismi ja reisiturgude aruandes, et 2031. aastaks lendab kosmosesse hinnanguliselt 57000 reisijat. Kosmoseturismi ja orbiidireiside tulud moodustavad suurema osa tööstuse kogutuludest, mida hinnatakse 20.3 miljardi dollarini.

UBS loodab näha mitme suure kosmoseturismi reisi korraldamist lähima aasta jooksul. Potentsiaalsetest klientidest puudust ei tule, kus ukse taga on hetkel juba 700 inimest, kes on maksnud koguhinna oma reisipileti eest ehk 250 000 dollarit, nende seas nii Leonardo DiCaprio kui ka näiteks Justin Bieber. Virgini hinnangul oodatakse lendude taasalustamise hetkeks üle 1000 ettemaksu teinud kliendi. Kui lennuplaan paigas suudab Virgini VSS Unity viia kosmosesse 4 reisijat kuus ning VSS Imagine 6 reisijat kaks korda kuus, kokku 192 kosmoseturisti aastas.

Elon Muski sõnade kohaselt läheb tänu kõrgele inflatsioonile kallimaks nii Starlink internetiteenus kui ka Falconi rakettide lennud. Falcon 9 ning Falcon Heavy kosmosesse lennutamine on tõusnud umbes 8 protsenti, makstes varasema 62 miljoni ja 90 miljoni asemel 67 miljonit ja 97 miljonit dollarit.

Siiski kasvavad Bezose, Muski ja Bransoni kosmose-ettevõtete tulud kosmilise kiirusega kuna tööstus muutub üha populaarsemaks. Tänu sellele saavad ka investorid teenida turgudel head raha. Suurim ja kõige ilmsem kosmosetööstuse eelis antud hetkel on selle olemine alles algses arendusfaasis. See aga võib omakorda pakkuda investoritele õige ja targa aktsiastrateegiaga üüratuid kasumeid.

Kuidas teenida raha kosmoseturismi arendustegevustelt?

On vähemalt 3 nišši, kuhu investeerida

1.Kaubanduslik osa – Igaüks võib osta Virgin Galacticu aktsiaid. Ettevõte on noteeritud USA aktsiabörsil (NYSE) ning selleks, et nende aktsiale ligi pääseda, pole vaja teha mud, kui avada Freedom Finance’s maaklerikonto. Mõnevõrra keerulisem ja ka kallim võimalus on osta Blue Origini või SpaceX aktsiaid kas privaatselt või oodata nende ettevõtete IPOt ehk aktsia esmast avalikku pakkumist. Veel on võimalik osta ETFi (nt #ARKX) ehk börsil kaubeldavat fondi, mis sisaldab mitmeid sektori ettevõtteid.

2.Hotellinduse sektor – hotellid, lennufirmad ning reisikorraldajad pole veel konkreetsetest kosmoseturismi plaanidest teatanud, kuid see aeg pole enam kaugel. Ritz-Carlton, Marriot International ja Delta Air Lines on ühed vähestest, kes soovivad kindlasti seda kosmose haipi ära kasutada. Tõenäoliselt saab Boeing kommertslendude meeskondade transpordi ISS’le ning kosmoselennundustootja Rocket Lab on avalikult börsil noteeritud. Kõik see suunab investorite tähelepanu kosmose teemadele.

2021. aasta märtsis avalikustas Rocket Lab (#RKLB) kaheastmelise kanderaketi Neutron, mis suudab viia umbes 8 tonni kaupa orbiidile. Ettevõtte sõnade kohaselt hakkab see pakkuma konkurentsi SpaceX Falcon 9 kanderaketile.

3.Kosmose kinnisvara – Orbital Assembly teatas oma plaanist alustada maailma esimese kosmosehotelli ehitamist 2025. aastal. Orion Span tegi sarnase avalduse 2018. aasta aprillis Kosmos 2.0 konverentsil California osariigis San Joses. Nende Aurora jaam peaks saama esimeseks hotelliks maa orbiidil. Gateway Foundation (GATEX) plaanib ehitada kosmosehotellide tarbeks erinevaid mooduleid, näiteks jõusaal, restoran, baar jne, ning need tulevastele hotellidele välja rentida.

Parimad ettevõtted kuhu investeerida

Virgin Galactic on esimene kosmose ettevõte, mis läks börsile. Toimus see 2019.a. oktoobris SPAC (Special Purpose Acquisition Company) ühinemise kaudu. Tegemist on kolmeastmelise kasvuettevõttega. Esimeses etapis saadakse tulu eralendude piletimüügist, mikrogravitatsiooni uuringutest, kosmose infrastruktuurist ning teenustest.

Teises etapis plaanib Virgin Galactic pakkuda pikamaalende (super- ja hüpersoonilisi) ning pääseda ligi 900 miljardi dollari suurusele lennundusturule. Kolmandas etapis ehk pikemas plaanis soovib ettevõte hakata klientidele pakkuma kosmose kinnisvara koos erinevate ressursside ja energiateenustega.

Blue Origin asutati Jeff Bezose poolt 2000. aastal. Ta rahastas ettevõtet müües igal aastal miljardi dollari eest Amazoni (NASDAQ: AMZN) aktsiaid. Blue Origin on teinud alates 2015. aastast 15 testlendu ning kõik need on olnud edukad, välja arvatud kõige esimene, kus kanderakett pidi tegema hädamaandumise. Blue Origin ei ole avalikult noteeritud, kuid kui ettevõtte juhatus otsustab teha IPO, saab selles kindlasti osaleda läbi Freedom Finance platvormi.

SpaceX, mis kuulub Elon Muskile, tegeleb aktiivselt kahe erineva kosmose arendusprogrammiga – esimene on Starlink, mis on tuhandete sateliitide võrgustik, et pakkuda ülikiiret internetti kõikjal maailmas. Teine programm on Starship, mille eesmärk on luua toimiv süsteem saatmaks inimesi ja veoseid kuule, Marsile ning kaugemalegi.

Kui finantsiliselt läheb kõik hästi, siis läheb Starlink kindlasti ka börsile. Kuigi viimased kaks testlendu pole SpaceX’le kõige paremini läinud võtab ettevõte seda kui sammu edasi ning lähinädalatel võime suure tõenäosusega näha uut Starship prototüüpi testlendu tegemas.

ETF #ARKX on kosmose uurimise ja innovatsiooni fond, mis loodi 30.märtsil 2021. Sinna pole lisatud mitte ainult kosmosetööstusega tegelevaid ettevõtteid vaid ka neid, mis saavad kosmose jaoks loodud tehnoloogiaid kasutada elu parandamiseks meie planeedil

PÕNEV FAKT! Rahvusvahelise Aeronautika Föderatsiooni definitsiooni kohaselt algab avakosmos 100 kilomeetri kõrguselt maa merepinnast (Carmani joon), kuid Ameerika õhujõudude ja NASA hinnangul juba 80 kilomeetri kõrguselt.

