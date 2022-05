Uus Opeli esindus väärib tähelepanu mitmel põhjusel

Foto: Sergei Zjuganov

Kuidas kirjeldada uut autoesindust, ilma et heietus kohe imalaks ei muutuks? Ja mismoodi annaks vältida kulunud loosungeid, rääkides tuttuuest keskusest, milles isegi koristaja mopp pole jõudnud halliks tõmbuda? Ei tea, aga teeme proovi ja räägime paarist põhjusest, miks Tallinna veeres Peetris, aadressil Veesaare 5 asuv hoone väärib autoostjate täit tähelepanu. Ja mitte ainult nende. Sest kogukonnaga lõimumiseks on keskuse puhkenurgas väike raamatukogu, mis töötab põhimõttel, „Võta ja too tagasi.“ Või siis „Too oma loetud raamatud siia ja võta huvipakkuv lahkudes kaenlasse.“

Ärikliendi ja eraostja vaatevinklist on kõige olulisem ehk see, et märtsikuus avatud Opeli Tallinna esindust haldab Länsiauto OY. Ettevõte, mille näol on tegu Soome päritolu perefirmaga, mis meie – ja ülejäänud Balti riikide – jaoks ka maaletooja staatuses. Soome lahe põhjakaldal on neil ette näidata kümmekond moodsat autokeskust ja Opeli kaubamärgi esindamisega on see ettevõte tegelenud juba enam kui 44. aastat. Ehk neil on ette näidata kogemuste pagas, mis pea sama suur, kui senistel Eesti edasimüüjatel kamba peale kokku.

Foto: Sergei Zjuganov

Uues hoones on 2533 ruutmeetrit katusealust pinda ja avar müügisaal võimaldab eksponeerida kahteteist uut sõidukit. Võimalus, mida vajatakse, sest Opelil on valminud trobikond uusi mudeleid ning Länsiauto maabumist toetab korralik laoautode varu. Tinglikult on koos uue maaletoojaga värsketel stardipakkudel autotootja isegi, sest teadupärast sai Opelist alles enam kui aasta eest oluline lüli Stellantise-nimelises kontsernis.

Mis tähendab omakorda, et kuigi lõviosa uutest Opelitest tuleb jätkuvasti Saksamaa tehastest, on need suguluses varasema PSA-kontserni mudelitega, mistõttu tegi Opel PIKA sammu edasi alternatiivsete jõuallikate osas. Opeli tänases valikus on juba kaks elektriajamiga sõiduautot – Corsa-e ja Mokka-e, kolm „särtsutoitel“ kaubikut ning üks laetava hübriidajamiga linnamaastur ehk täpsemalt uus Opel Grandland. Arvata võib, et lähiajal panustatakse kõige rohkem just sellesse sektorisse, mille tõestuseks on kasvõi mais Eestisse jõudev uus Astra, mida hakatakse algusest peale pakkuma ka hübriidajamiga.

Foto: Sergei Zjuganov

Aasta lõpuks jõuab kohale ka uue Astra „särtsutoitel“ versioon ja sõidukite platvormide ning komponentide jagamine võimaldab pakkuda enamat töökindlust ja väiksemaid jooksutuskulusid. Uuenduskuuride mõju peaks olema kaugele näha, sest tootevaliku reformimise käigus on tänaste Opelite kujundusest välja juuritud unine argisus, mis varem ennekõike elukogenud kliente kõnetas. Tänased Opelid on moodsad sõidukid, mis julgevad eristuda ja konservatiivsest hoiakust on säilinud vaid see, et nende autode juhikoha ülesehituses eelistatakse sugulastest traditsioonilisemat lahendust.

Ehk kokkuvõttes on põhjalikult uuendatud tooteportfelliga Opel leitav Eesti värskeimast autokeskusest, kus kogu fookus on suunatud vaid sellele kaubamärgile. Lisaks tavapärastele diagnostikute ja lukkseppade töökohtadele on keskuses veel oma pesula ja värvitöökoda ning „vanad“ on uues keskuses vaid töötajad, kes on varasemalt töötanud konkureerivate kaubamärkide heaks kes kümme ja kes kakskümmend aastat. See on ilmselt juba järgmise loo teema, aga ärge mitte lootkegi, et te neil hoonesse sisenedes kuidagi kahe silma vahele võiks jääda.