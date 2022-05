Eristuda sooviv margiesindus

Foto: Sergei Zjuganov

Eesti värskeim autoesindus meelitab kliente hea asukoha, tähelepanu ja laoautode varuga. Aga enne, kui neid teese kaitsma asume, olgu meelde tuletatud, et kahe kuu eest avatud Opeli keskuse näol on tegu värske maaletooja esmase visiitkaardiga. Aadressil Veesaare 5, täitsa Peetris (!) paikneva keskuse haldajaks on Länsiauto OY, Soome päritolu pereettevõte, mis on põhjanaabrite juures müünud Opeleid juba enam kui neljakümmend aastat ja mis on selle kaubamärgi maaletoojaks teisteski Balti riikides.

Ilmselt just kogemusest lähtudes on uus esindus sedavõrd kavala paigutusega, mis tagab ühtviisi hea ligipääsu pea kõigile Tallinna elanikele. Ja mitte ainult neile. Kesklinn, suuremad kaubanduskeskused ja lennujaam on pärast kohale jõudmist lühikese taksosõidu kaugusel. Viimased isegi mõõduka jalutuskäigu ulatuses, ent kalorilugejatelt te selle soorituse eest aukirja ei saa, sest selleks on uus Opeli esindus neile maamärkidele liiga lähedal.

Uues keskuses on avarust ja õhku ning selles võib hoomata teistmoodi mõtlemist. Olgu selleks teeninduse poolel laest rippuvad müramatid, mis kõrges kõlakojas heli summutavad või külastajate poolel toimiv improviseeritud raamatukogu, mis töötab põhimõttel „Too oma loetud raamatud siia ja võta huvipakkuvad lahkudes kaenlasse.“ Tänu esimestele ei lähe lukksepad õhtuks hulluks ja teine annab märku avatud suhtlusest ning soovist kogukonnaga sõbruneda.

Foto: Sergei Zjuganov

Otse loomulikult saab õhulises hoones tegeleda ka kõige sellega, mida autoesinduses ikka tehakse. Tutvuda uute mudelitega, leppida kokku proovisõidu osas, broneerida aegu hooldusteks/remondiks ning tellida originaalvaruosi. Lähtuvalt leivaisa kogemusest ja koolitustest ei lööda leti taga esmalt lahti Google otsingumootorit, kui Lotus Omegale plokikaane tihendit soovite ja keskusesse on oodatud muudegi markide kasutajad. Et pakkuda pesula, rehvitehnikute või töökoja teenuseid.

Korrapärane pesu ja kvaliteetsed pesulateenused aitavad autode väärtust hoida ja Länsiauto kauaaegse kogemusega pesulavalitseja on üle löödud nimekalt premium-kaubamärgi esindajalt. „Meie keskuses on kokku saanud inimesed, kellega võrreldavaid teistel ei ole,“ usub Länsiauto järelteeniduse juht Silver Raud. „Alustasime uues majas kõik koos ja soovime luua hea keskkonna, kuhu on meeldiv tulla ja kus on veel parem töötada.“

Foto: Sergei Zjuganov

Viivu järele mõelnud jätkab usutletav samal teemal. „Igaühel meist on oma oskused ja ettekujutus, milline peaks üks ideaalne autoesindus olema. Meie soovime käima joosta keskuse, mis poleks maha joonistatud mõnest paksust reeglite raamatust, mis oleks klientide jaoks lihtne, avatud ja asjalik. Loomulikult eksib meiegi igapäevastesse tegemistesse teatud rutiini ja kindlaid protseduure, ent klientide murekohad soovime lahendada kiiresti ning ilma liigse bürokraatiata. Sõltumata sellest, kas oled eraklient või suurema autopargi haldaja.

Tegu pole sõnakõlksuga, sest enam kui 25. aastat järelteeninduse vallas tegutsenud mees on varemgi Opeli heaks töötanud ja näinud ka teiste esinduste köögipoolt. „Saame aidata muudegi markidega sõitjaid, aga meie põhiülesandeks on ja jääb Opeli kasutajate murede lahendamine, mida võimaldab võtmeisikute enam kui kümneaastane kogemus selle tootja sõidukitega. Ka Ka ülejäänud kollektiivi pikk kogemus teiste markidega annab meile julgust abistada teisigi abivajajaid.“

Foto: Sergei Zjuganov

Länsiautost saab lisaks tavapäratele ostu- ja hooldustoimingutele abi ka siis, kui soovite remontida auto mootorit, taastada esilaternate „klaase“ või paigaldada keraamilist katet. Tänu jõukohasele töökoormusele ei vaadata Veesaare teel välisuksest sisenejaid kui segajaid ja kindlasti tasub üle vaadata uuenenud mudelivalik, sest kaubamärgi omanike ja kohaliku maaletooja vahetusest tingitud seisak on nüüd kõiki osapoolte rõõmuks läbi.