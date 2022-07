MerXu platvormi popimad tootegrupid: tööriistad, HoReCa tarvikud ja päikesepaneelid

MerXu Eesti juhi Kaido Raja sõnul käib neil pidevalt kampaaniaid, et platvormiga liitumine veelgi ahvatlemaks muuta. Samuti pakub platvorm parima hinna garantiid: kui leiate mõne kauba mujalt soodsamalt, saab MerXust osta sama kauba konkurendi hinnaga, millele lisandub -10% allahindlust.

Rahvusvahelise äri edendamiseks loodud veebipõhine kauplemisplatvorm merxu.com on vaatamata oma noorele eale edukalt tuntust kogunud üle Euroopa ning viinud omavahel kokku kümneid tuhandeid ostjaid ja müüjaid. Enam kui 7 miljonit erinevat toodet pakkuva MerXu eesmärk on ühendada turge ning aidata kohalikel ettevõtetel leida uusi sihtriike ja partnereid.

Võib öelda, et möödas on aeg, kus iga kohtumine või telefonikõne algas tutvustusega, mis on MerXu. Oma niši on meie platvormil leidnud nii müüjad, kes soovivad laieneda koduturust kaugemale, kui ka ostjad, kelle jaoks on oluline leida usaldusväärne partner. Eestist on MerXuga liitunud 4000 ettevõtet, kokku on neid kaheksa riigi peale üle 40 000.

Meie tootekategooriatest on kõige populaarsemad tööriistad, HoReCa sektori kaubad ning kõik päikeseenergiaga seonduv. Näiteks Poola ja Tšehhi päikesepaneelide müüjad pakuvad hetkel kaupa väga atraktiivsete hindade ja kiirete tarneaegadega. Poolas ei doteeri riik klientidele päikeseparkide rajamist, mille tõttu on sealsed laod kaupa täis ning hea meelega panustatakse välisturgudele. See tähendab, et Eesti klientide jaoks on just praegu väga hea aeg päikeseenergiasse investeerida.

Kui enamik müügiplatvorme on spetsialiseerunud ühele-kahele konkreetsele valdkonnale, siis MerXus on kaubad selekteeritud 12 kategooriasse, näiteks keemia, ehitus, elektrotehnika, sanitaartehnika, masinad, ohutus, tööriistad professionaalidele. MerXus verifitseeritakse manuaalselt nii ostjad kui ka müüjad, et tagada turvaline ärikeskkond. Platvorm võimaldab ostjatel ja müüjatel suhelda vahetult pidamaks läbirääkimisi näiteks hinna, koguse, tarve, kvaliteedi jm osas. Ühtlasi saab vestlusaknas dokumente saata. Suhtlusaken on varustatud automaattõlkega, mis tähendab, et eestlane kirjutab oma küsimuse tšehhile eesti keeles, tšehh vastab enda emakeeles ning kogu jutt saab mugavalt tõlkesüsteemi abil tõlgitud.

Mis meid ees ootab?

Koroonakriis ja Vene-Ukraina sõda on tekitanud erinevatele toorainetele tarneraskuseid. Kuna Venemaa, Valgevene ja Ukraina tarned on sisuliselt ära kukkunud, mängitakse metall- ja puittoodete osas tarneahelaid ringi. Ka MerXu osaleb selles – meie kaheksa riigi klienditeenindajad ja müügiosakonnad suhtlevad omavahel tihedalt, et pakkuda klientidele võimalikult ladusat kauba transporti. Kui Eestis on mõne konkreetse kauba järele nõudlus suurenenud, leiame sobiva toote või teenuse teistest riikidest.

Väga populaarne on MerXu päringuvorm, mis lahendab kiirelt ja mugavalt klientide mured. Andke oma soovist meie klienditeenindajatele teada ning nad leiavad teie jaoks parima hinna ja kiireima transpordiga otsitava kauba!

Sel aastal oli MerXu eesmärk kasvada 15 korda. Aasta esimeste kuudega olime prognoosist kõvasti ees, ent seoses olukorraga maailma oleme tänaseks veidi oma ambitsiooni tagasi tõmmanud. Soovime olla valmis võimalikuks majanduskriisiks ega plaani seetõttu ka hetkel uutele turgudele laieneda. Meie moto on rõhuda kvaliteedile, mitte kvantiteedile. Oluline on personaalne suhtlemine klientide ja koostööpartneritega ning panustamine meie müügiosakonna professionaalsuse kasvu. Kuigi oleme investorite silmis endiselt atraktiivsed ning seda huvi on ka avalikult välja näidatud, et ole meil hetkel plaanis uut rahastust kaasata. Jääme truuks oma kolmele suurele partnerile, kelleks on rahvusvahelised fondid Accel, Point Nine Capital, Prosus.

Mõte luua rahvusvaheline ostu-müügiplatvorm sai alguse 2019. aasta septembris Euroopa tippjuhtide poolt, kes tahtsid teha ära midagi uut ja globaalset. Järgnes põhjalik eeltöö, ideede genereerimine ning platvormi arendamine. Platvorm lansseeriti 2020. aasta novembris ja hetkel tegutseme Eestis, Lätis, Leedus, Saksamaal, Tšehhis, Poolas, Slovakkias, Rumeenias ja Ungaris.

Kasulik on tuua oma tehingud MerXusse

MerXu korraldab pidevalt kampaaniaid, et muuta ostlemine soodsamaks ja mugavamaks ning müümine atraktiivsemaks. Näiteks Cash Box kampaania puhul saavad ettevõtted kasutada iga kuu 150 eurot ostukrediidina ning vastavalt kampaaniale saavad lisaks teatud protsendi ostult tagasi. Müüjaid aga kutsutakse üles MerXuga liituma ning kui nende müüdava kauba ostusumma ületab 300 eurot, saab ka müüja 40 eurot tagasi. Seega on kasulik tuua oma tehingud MerXusse.

Samuti pakub platvorm parima hinna garantiid: kui leiate mõne kauba mujalt soodsamalt, saab MerXust osta sama kauba konkurendi hinnaga, millele lisandub -10% allahindlust.

Soovitage MerXut ka sõbrale ja teenige selle pealt raha!

Liituge MerXu platvormiga www.merxu.com