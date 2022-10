Sisuturundus

Selver

Selver pikendas e-poe soodsaid kulleritasusid aasta lõpuni

Kui esialgu teatas Selver, et e-poe kulleritasu vahemikus 2.99 - 4.99 € kehtib vaid suvekuudel, siis nüüd pikendati soodushinda aasta lõpuni. Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson selgitab tagamaid ja räägib e-poe üldisest käekäigust.

Esialgu oli plaan alandada kullertasusid ainult suviseks perioodiks. “Eelmise aasta juunis laienes e-Selver üle-Eestiliseks. Suvekuudel klientidele soodsamat kojuveo hinda pakkudes oli meie soov, et nad prooviksid, kuivõrd mugav on suvilasse või kaugesse Eestimaa nurka endale hüpermarketi suuruse kaubavalikuga e-poest kaupa tellida,” kirjeldab Anderson strateegilist käiku. “Nüüd pikendame kulleri soodushindasid ilmselgetel põhjustel – inimeste rahakott on muutunud õhemaks.”

Soodsam kullerteenuse hind teatud ajavahemikel parandab rentaablust. “Auto teeb oma ringi ära ka siis, kui seal peal on vaid kahe majapidamise tellimus. Kui pakume teatud ajavahemikel soodsamat hinda, saame tellimused päeva peale ühtlasemaks viia: auto mahtuvus on igal ajal maksimaalselt ära kasutatud ja sõiduring efektiivne,” ütleb Anderson.

Hind, mida praegu e-Selveris kullertasu eest maksta tuleb, ei kata kaugeltki kulusid, mis selle teenuse omahind on. “E-pood on ülim mugavusteenus: kaup korjatakse sinu eest kokku ja tuuakse ukse taha ära. Kulu, mis sellega kaasneb, on märksa suurem, kui inimesed teenuse eest maksavad või on valmis maksma. Millegipärast valitseb arvamus, et e-poest peaksin saama tooted soodsamalt kui tavapoest, kuid seal tarneahelas on kauba komplekteerija, autojuht, auto- ja kütusekulu” kirjeldab Anderson toidukaupade e-poe toimimise põhimõtteid.

Kaupa on kõige mõistlikum komplekteerida tavapoodides

Koroonaeelselt ja selle ajal oli Selveri mõte komplekteerida e-poe kaubad n-ö pimepoes ehk luua selleks kindel ladu, kus toimuks kogu Eesti tarbeks tellimuste täitmine. Nüüd aga ütleb Anderson, et see oli õppetund: “Koroona põrmustas kesklao lahenduse – kui tahame pakkuda e-poes laia valikut värsket kaupa, on kõige mõistlikum korjata see kokku tavapoest, mis on kliendile piisavalt lähedal – hoiab kokku sõidukulusid ja säilitab toidu kvaliteeti,” selgitab ta.

Ostukorv on muutunud “rammusamaks”. Andersoni sõnul on e-poodide segmendis tervikuna mahud langenud, kuid e-Selveri tulemuste üle kurta ei tasu. “Pandeemiaaegseid tulemusi me ei tee, kuid e-pood müüb meil kuskil neli korda paremini kui koroona-eelsetel aegadel.”

Alates aprillist on toidukaupade müük langenud. “Tarbija on hinnatundlikum ja valivam. E-Selveri müüke analüüsides näeme, et juhuoste on märksa vähem kui varem, kuid ostukorvi keskmine maht on suurenenud – tehakse läbimõeldumad ja korraga suuremad ostud,” kirjeldab Anderson ja lisab, et väga hästi on võetud vastu Tallinna kesklinnas pakuvav tunniajane tarne, mille ulatust plaanitakse ka laiendada.

Kulinaaria peolauatoodete tellimine kolis e-Selverisse

Kui seni sai Selveri Köögi peolauatooteid tellida Selveri tütarettevõtte Kulinaaria e-poe kaudu, siis oktoobrist alates on kogu see valik kättesaadav Selveri e-poest. “Lisasime e-Selverisse eraldi valiku peolauatoodetest, kuid sealt midagi valides tuleb arvestada sellega, et tarneaeg muutub automaatselt pikemaks. Kui tavatoodete tellimisel saab teinekord kulleri ka samaks õhtuks, siis peolauatoodete puhul tuleb need tellida ette 72 tundi. Eks sellega tuleb lihtsalt arvestada,” ütleb Anderson.