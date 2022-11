Sisuturundus

IT-konverents Atea Action tõi Kruiisiterminali kokku üle 20 IT valdkonna tegija

Atea Eesti poolt korraldatud IT-konverents Atea Action tõi Kruiisiterminali kokku üle 300 osaleja, kes tulid kuulama maailma tuntumate IT-brändide ettekandeid, tutvuma uudistoodetega EXPO alal ning jagama üksteisega infotehnoloogia valdkonna parimaid praktikaid. Konverentsi EXPO alal oli esindatud 20 IT-brändi.

IT-konverents Atea Action on Eesti üks suuremaid konverentse, mis on mõeldud äriettevõtete IT-inimestele. Kohapeal EXPO alal esindatud IT-ettevõtted pakuvad lahendusi, mida iga ettevõte suuremal või vähemal määral oma IT-taristus kasutab. Sel korral oli fookus turvalisusel. Kogu päeva vältel keskenduti IT sektori võimekusele ja võimalustele turvariske maandada – kuidas olla paremini valmis praegu maailmas toimuvateks ootamatusteks nii, et meie IT-lahendused oleksid kaasaegsed ja valmis erinevate riskide ja väljakutsetega kohanemiseks.

Atea Eesti tegevjuht Ruslan Štšerbjuk: "Rekordarv külastajaid näitab, et Atea teeb õiget asja ning konverents on sektoris töötavatele inimestele kasulik ja vajalik!" Foto: Karen_Harms

Sellele keskendus ka päeva avakõne pidanud Atea Eesti tegevjuht Ruslan Štšerbjuk, kes tõi välja, et enne, kui arendame ja pidevalt tõhustame IT-süsteeme, peaksime suurt rõhku panema ka inimeste ja süsteemide kasutajate teadmiste tõstmisele. „Kuni inimfaktor on vahel, ei suuda me pakkuda täiuslikku lahendust. Nõrgimaks lüliks on sageli just organisatsioonis kasutuselevõetud turvameetmete eiramine või kasutajate teadmatus,“ sõnas Štšerbjuk. Seetõttu julgustas ta konverentsist võtta maksimumi, tuues välja, et rekordarv külastajaid näitab, et Atea teeb õiget asja ning konverents on sektoris töötavatele inimestele kasulik ja vajalik.

Inimfaktori olulisust ja seda, kui palju saab igaüks täna ära teha turvalisuse tagamiseks ja hoidmiseks, tõi esile ka videotervituse teinud Atea Grupi CEO Steinar Sonsteby.

Laval oli esimeste seas ka RIT direktor Ergo Tars, kes tõi välja, et VUCA-maailmas (s.o ebastabiilses, ebakindlas, keerulises ja ebaselges) on kõik muutumises. „Sestap peab muutuma ka (e-)riik, mis seisab IKT-alaste väljakutsete ees: tehnoloogiline võlg, tööjõu ja kompetentside defitsiit, kvaliteedi ebaühtlus, infoturbe risk,“ tõi Tars esile. „Me peame liikuma mugavustsoonist välja ja tegema asju teisiti kui varem, et väljakutsetele vastu seista. Just seepärast oli RITi tulemine loogiline ja möödapääsmatu samm,“ sõnas RITi direktor.

RIT direktor Ergo Tars tõi välja, et VUCA-maailmas (s.o ebastabiilses, ebakindlas, keerulises ja ebaselges) on kõik muutumises: „Sestap peab muutuma ka (e-)riik, mis seisab IKT-alaste väljakutsete ees: tehnoloogiline võlg, tööjõu ja kompetentside defitsiit, kvaliteedi ebaühtlus, infoturbe risk."

Seejärel astusid lavale SK ID Solution AS CEO Kalev Pihl, Cisco Eesti juht Lauri Makke ja Lenovo äriarenduse juht Steven Antoniou. Kokku sai kuulata 3 saalis 20 esineja ettekannet, mis kõik käsitlesid küberturvalisust – seda nii üldisemas plaanis kui ka konkreetsetest lahendustest lähtuvalt. Teemadest käsitleti varundamist, võrgulahendusi, videokonverentsi tehnikat ning erinevaid tarkvarasid ja seadmeid, mis on ettevõtte IT-taristus igapäevaselt kasutusel ja millel pidevalt tähelepanu hoida on ärikriitilise tähtsusega.

Ürituse EXPO alal olid esindatud VMware, Cisco, IBM, Fortinet, F5, Fox IT, CoSoSys, Hewlett Packard Enterprise, HPE Aruba, Dell Technologies, SMART Technologies, Ruckus Wireless, Epson, Lenovo, Sophos, Samsung ja Bitdefender, LastPass, RedHat ja Google Cloud.

Atea on suurim IT-teenuste ja terviklahenduste pakkuja Põhjamaades ja Baltikumis, tegutsedes Norras, Rootsis, Taanis, Soomes, Leedus, Lätis ja Eestis. Ateal on seitsmes riigis kokku 85 kontorit ning ettevõttes töötab üle 7500 töötaja. Atea Eesti 2021. aasta kogukäive oli 25 miljonit eurot ning ettevõttes töötab 64 inimest.