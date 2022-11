Benefit ehitab unikaalseid Porschesid ja loob maailmatasemel autotöökodasid

Nende meeste kätega valmivad unikaalsed sõidukid. Foto: Benefit

Kereremondi ja autovärvimise valdkonnas tuntud Benefit AS on lugejatele oma värvika ajalooga tuttav juba varasematest Gentlemani ja Äripäeva artiklitest. Tänavu 32 edukat tegevusaastat tähistava firma ampluaa on laienenud kere- ning värvitöökodade seadmestamisest ja varustamisest kogu autotöökoda katvaks terviklahenduse pakkumiseks – projekteerimine, seadmed, hooldus, materjalid ja tugiteenused.

Seekord peatume kahel huvitaval, kuid täiesti eraldiseisval tegevusel – uues Benefit Autoklassika töökojas eritellimusel Porsche kerede valmistamisel ning suurte autoremondikeskuste loomisel Eestis ja Rootsis.

Uus väljakutse – Jan Kalmari Porsched

Benefit kolis kaks aasta tagasi uude, ligi 2000 m2 suurusesse ja oma soovide järgi sisustatud hoonesse Tallinnas Härgmäe 22. Lisaks mugavale kontorile, kordades suuremale laopinnale ja moodsatele koolitusruumidele loodi keskuse osaks keretehnikute õppetöökoda ning Benefit Autoklassika töökoda klassikaliste ja hobiautode restaureerimiseks.

Kuna olulise osa firma tegevusest moodustab endiselt kereremondi ja värvimise seadmete, tehnoloogia ja materjalide müük, on väärtsõidukite taastamine ja eriprojektid need, mis aitavad spetsialistidel kätt soojas hoida ja uusi tehnoloogiad katsetada.

Benefit sõlmis mullu koostööleppe eritellimus-Porschede ehitaja Jan Kalmari ettevõttega Kalmar Automotive, kellele valmistatakse Benefiti töökojas kuni 10 eksklusiivset autokeret aastas. Foto: Benefit

Restaureerimisega tegeletakse juba enam kui 20 aastat ja selle tegevuse head tulemused ning referents väljaspool Eestit viisid mullu huvitava koostööni – nimelt sõlmis Benefit koostööleppe eritellimus-Porschede ehitaja Jan Kalmari ettevõttega Kalmar Automotive, kellele valmistatakse Benefiti töökojas kuni 10 eksklusiivset autokeret aastas.

Benefiti asutajad Peeter Neil Sarevet ja Sulev Narusk nimetavad uut, pigem laborit meenutavat töökoda naljatlemisi "turundusosakonnaks" ning näitavad seda meelsasti kõigile oma koostööpartneritele ja klientidele. Benefit Autoklassika osakond on varustatud parimate seadmete ja professionaalse meeskonnaga ning sellises koostöös valmivadki unikaalsed Porsched ning muudki rariteetsed restaureeritud sõidukid.

"Kuigi oleme mitukümmend aastat oma töökojas klassikaautosid taastanud, võtsime Jan Kalmarilt koostööpakkumist saades siiski mõtlemisaja. Sellisele lepingule, mille sisuna valmiv auto maksab üle poole miljoni euro, ei saa liiga kergekäeliselt alla kirjutada,” ütleb Sarevet. Pärast mitmeid põhjalikke arutelusid ja oma võimete ning oskuste hindamist said pooled omavahel detailid kokku lepitud ning käed löödud.

Töö on keerukas ja ajakava pingeline, samas aga hästi põnev. Prototüübi tegemisel on vaja lahendusi aeg-ajalt parendada ning pidevalt suhelda erinevate osade valmistajatega üle maailma, et lõpptulemus oleks perfektne. Sel aastal on Benefiti keretöökoja tegevusest 60% seotud Porschedele kerede ehitamisega.

Kuidas Porsched valmivad?

"Meie ülesandeks on valmistada unikaalse disainiga autole jooniste järgi terasest, alumiiniumist ja süsinikkiust eritellimuskere, mille aluseks on 90aastate viimase õhkjahutusega Porsche 993 kandmik. Sellest on firma omanik Jan Kalmar koos disainerite ja eri sõlmede valmistajatega kujundanud tulevasele kliendile väljanägemiselt atraktiivse, 70ndate Porschet meenutava superauto. Loomulikult peitub tegelik ilu ja võimekus pinna all ja nii sisaldab superauto oma ala tippude poolt valmistatud mootorit ja jõuülekannet, sildade lahendust, interjööri ja palju muid olulisi komponente,” nendib Sarevet.

Avariivigastusteta toorik-auto tuleb riigist, kus korrosioon pole probleemiks – peamiselt USA-st Californiast. Benefiti jõuab Kalmar Automotive Pärnu tehases lahtivõetud kere, mida kontrollitakse ja mõõdistatakse elektroonilise Car-O-Liner Vision X3 mõõtesüsteemiga. Seejärel tehakse esimesed lõiked ning muudatused – kaovad esi- ja tagatiivad, katuseluukide konstruktsioonid, katuse veerennid, esi -ja tagapaneel.

Benefiti jõuab Kalmar Automotive Pärnu tehases lahtivõetud kere, mida kontrollitakse ja mõõdistatakse elektroonilise Car-O-Liner Vision X3 mõõtesüsteemiga. Foto: Benefit

Autokeres keevitatakse ligi sada ava ja mittevajalikku läbiviiku, muudetakse oluliselt armatuuri ja taga-aknalaua kuju. Lisaks saab kere jäigaks Porsche ralli- ja rajaautode puhul kasutatud nn RS- keevitusega. Puhastamiseks saadetakse toorikkered Saksa koostööpartnerile, kes puhastab need spetsiaalsete võtetega ning katab kere epoksiid-kruntvärviga. Protsess ja lõpptulemus on samaväärne uute Porschede valmistamisega tehases.

Seejärel komplekteeritakse Benefitis Jan Kalmari disaini ja tellija soovide järgi kerekandmikule uued detailid, paigaldatakse süsinikkiust esi- ja tagatiivad, mootori- ja pagasiruumi katted ning "kaitserauad“. Ohutusnõuetest lähtuvalt säilitatakse ainsana uksed – kõik ülejäänud detailid valmistatakse Itaalias süsinikkiust selleks otstarbeks valmistatud vormides. Kõige nõudlikum osa on välisdetailide kinnitamine, sest tulemus peab olema tehniliselt sama tugev kui teraskere ning detailid peavad perfektselt sobima. Kered ja detailid värvitakse Porsche AG heakskiidetud Saksa värvisüsteemide valmistaja Standox tehnoloogiaga ning seejärel antakse auto kere üle Kalmar Automotive Pärnu spetsialistidele, kes paigaldavad mootori, käigukasti, sillad, elektrisüsteemi ja eritellimusel valminud interjööri.

"Jan Kalmari kindel idee on valmistada parim klassikalise kujuga Porsche, mis peab olema disainilt unikaalsem ja tehnoloogiliselt parem, kui teised tollal toodetud sõidukid,” selgitab Sarevet. "Samuti on oluline keskkonnasõbralikkus – võimalusel detailid taastatakse ja taaskasutatakse. Eesmärgiks on saavutada võimalikult suur kaalusääst ja osade taaskasutuse protsent. Järgmisena on koostöös Itaalia kereosade valmistajaga plaanis hakata tootma keresid süsinikkiu asemel taimsest kiust. Plant-fiber on superautode kereosade valmistamise moodsaim tehnoloogia ka esimesed katsed meie töökojas on olnud paljulubavad.“

Ta lisab, et sisuliselt valmistatakse prototüüpe. "Janil on enda loodud disain ning hoolikalt valitud alltöövõtjate ring, kelle tihedas koostöös prototüübid valmivad. Meil on suur au olla Euroopa kuulsaimate autoehitajatega ühes rivis. Süsinikkiust kereosade tulevad Itaalia juhtivalt tegijalt, kes valmistab osi paljudele maailma võidusõidutiimidele ja näiteks Bugatti Rimacile. Mootor tuleb oma ala spetsialistidelt Prantsusmaalt, summutisüsteemid Hollandist, pidurid Saksamaalt, rattad Kanadast. Kogu kere ehitamise eest vastutab Benefit ja lõplikult kokku pannakse masinad Pärnus Kalmari Automotive töökojas. Usun, et tellijate jaoks on selline kooslus tõeliselt unikaalne – just see, et nende autod valmivad nii paljude tipptasemel ettevõtete koostööna!”

Jan Kalmar endise Porsche töötaja ja võidusõitjana ning tema äripartner, Le Mans’i 24 tunni sõidu üheksa korda võitnud Taani võidusõitja Tom Kristensen juba teavad, milline üks hea kiiresõidu auto olema peab!

Alguses pani Benefiti mehi veidi imestama, kui palju on maailmas neid inimesi, kes ihaldavad omale sellist kallist ja eksklusiivset Porschet. Tegelikult on aga auto kontseptsioon suurepärane – Jan Kalmar endise Porsche töötaja ja võidusõitjana ning tema äripartner, Le Mans’i 24 tunni sõidu üheksa korda võitnud Taani võidusõitja Tom Kristensen juba teavad, milline üks hea kiiresõidu auto olema peab!

Benefiti ärihoone Tallinnas Härgmäe 22. Foto: Benefit

Klient ei vaja ainult purgitäit värvi, vaid terviklahendust

20 esimest aastat omas Benefit enda avariiremondi töökoda, mis sai küll aastaid tagasi müüdud, kuid töökoja pidamine on Naruski sõnul olnud suureks abiks. "Tänu sellele on meil adekvaatne nägemus, kuidas plekksepad, maalrid ja meistrid mõtlevad. Meie eesmärgiks on nende tööd lihtsustada ja töökoda omanike jaoks efektiivselt tööle panna. Õigesti valitud seadmepark toodab ennast kindlalt tagasi. Sellest tõekspidamisest on tänaseks välja kasvanud meie võimekus pakkuda klientidele kereremondikeskuse loomiseks tervikahendust – alustades tehnoloogia projekteerimisest kuni töötava tootmisüksuse üle andmiseni ehk „võtmed kätte“”.

Sellele lisandub seadmepargi hilisem hooldus, varustamine tehnoloogia ja kulumaterjalidega ning töötajate koolitamine. Benefiti valikus olevad seadmed, tehnoloogia ja materjalid on valitud põhjalikult alates käsitööriistast kuni värvimiskambriteni. "Müüme klientidele ainult neid seadmeid ja lahendusi, mida oma töökojas kasutaksime, mis on suurel koormusel testitud ning mille suhtes saame olla kindlad,” selgitab Narusk.

Ta nendib, et oleks võimatu teha ka ülalmainitud Porschesid, kui töökojal puuduks vastav seadmepark ja korralikud tööriistad. "Me ei saa riskida, et kord kuus mõni seade ei tööta! Soodsa hinnaga saadud toote eufooria raugeb reeglina esimeste probleemide tekkides. Ka töömees vaatab esmajärjekorras seadmeparki ja kehva tööriistaga enam head töötajat ei palka. Lisaks vastutame ju enda müüdud ja üles pandud töökodade kõikide sõlmede sujuva toimimise eest. Kiirelt kallinevate energiahindade juures on väga oluliseks muutunud ka seadmete energiasäästlikkus, oleme seetõttu keskendunud just lahendustele, mis võimaldavad tööprotsessi kiirendada ja energiakulusid vähendada.”

Suuremates kereremondikeskustes remonditakse täna 250-400 avariilist sõidukit kuus ja päeva seisak tähendab märkimisväärset saamata jäänud tulu. Benefit ei saa riskida, et kord kuus mõni seade ei tööta. Ka töömees vaatab esmajärjekorras seadmeparki ja kehva tööriistaga enam head töötajat ei palka.

Suuremates kereremondikeskustes remonditakse täna 250-400 avariilist sõidukit kuus ja päeva seisak tähendab märkimisväärset saamata jäänud tulu. "Meie peamine ülesanne on luua töökoda, mis võimaldaks jääva kvaliteediga remontida ajas rohkem autosid ja teha seda väiksemate kuludega,” ütlevad Sarevet ja Narusk.

Lisaks sellele, et Benefiti käsi on olnud mängus enamike Eesti autokeskuste rajamisel, on nad vallutamas ka Rootsi turgu. "Oleme Rootsi ehitanud juba üle kümne autoremondi keskuse. Meie "võtmed kätte“-kontseptsioon on seal atraktiivne. Rootsis omas firmaomanik arvamust, et ostes vajalikud seadmed eri tarnijatelt, kontrollib ta finantseerimist ja hoiab kulud madalal. Seejärel põrkus ta aga asjaoluga, et kogu seadmepark tuli siduda üheks tervikuks ja see polnud enam nii lihtne. Omanik leidis end projektijuhi ametikohalt ja seda ta tegelikult ei soovinud,” räägib Narusk. "Meie oleme ehitanud kümneid ja kümneid töökodasid, tema aga oma elu jooksul võib-olla ühe-kaks. Kogemuste ja oskuste pagas on lihtsalt nii erinev.

Kohe meie esimesest referents-projektist Varbergis sai edulugu ja meie projekteeritud ning seadmestatud ettevõte võitis 2020. aasta Rootsi parima avariiremondi töökoja auhinna. Info levis ja nii me nüüd Rootsi turul aina aktiivsemalt tegutsemegi. Muu hulgas oleme rajanud värvimiskeskuse ka ettevõttele, kes vastutab kõigi uute Koeningsegg eksklusiivautode värvimise eest tootmises.”

Kui arhitekt teeb tavaliselt tellijale tootmishoone kesta, siis Benefit aitab planeerida tehnoloogia ja seadmed sisaldades kõiki seotud küsimusi – kuidas peaks liinitöö käima, kus peaks paiknema värvimiskambrid ja eeltööalad ning kus toimuma sõidukite demontaaž ja montaaž. Koostöö algab lähteülesande koostamisest - kui palju on soov autosid töökojas remontida ning milline on perspektiiv tulevikuks. Lisaks teab Benefit tänu oma pikale kogemusele, kuidas keretöökodasid erinevate autotootjate spetsiifika järgi kujundada.

Muu hulgas on Benefit Rootsis rajanud värvimiskeskuse ka ettevõttele, kes vastutab kõigi uute Koeningsegg eksklusiivautode värvimise eest tootmises. Foto: Benefit

Nutikas tarkvara aitab leida ja eemaldada remondiprotsessi pudelikaelad

Ühtegi suurtootmist ei ole tänapäeval võimalik efektiivselt juhtida ilma arvutitarkvara abita. Seega oli loogiline lisada seadmete ja tehnoloogia tarnele nutikad tarkvaralahendused. Benefit on tänaseks avariiremondi ettevõtete tööprotsessi planeerimise tarkvara CAB Plan esindaja ja tugi Baltimaades.

"Tarkvara aitab juhtida igapäevast remonditavate sõidukite voogu protsesside kaupa ja tõhustab töökoja tööd märgatavalt. Alati on eesmärgiks tõsta efektiivsust, kuid ilma reaalajas info ja kiire analüüsita ei saa ju öelda, kus täpselt pudelikaelad töökojas asuvad. CAB Plan leiab vead protsessis või töötajates ning ettevõtjate sõnul on nad seda rakendades suutnud efektiivsust parandada isegi kuni 30 protsendi võrra,” ütleb Narusk. Kereremonditöökoda koos oma keeruka ja energiamahuka seadmepargiga on kindlasti üks suuremaid kuluartikleid eelseisval talvel ja CAB Plani kasutusele võtmine võimaldab viia tööprotsessi efektiivsuse maksimaalselt kõrgele. Samuti on remondiprotsessi ülevaatlikkus oluliselt parem ka kliendi ehk autoomaniku jaoks.

Narusk ja Sarevet nendivad, et tegelikult on Eesti keretöökojad väga tublid ja innovatiivsed ning nendega koos töötada ning neid teenindada on puhas rõõm. Mitmete Eesti juhtivate autoesindustega on koostöö väldanud üle kahekümne aasta ja see on Benefiti jaoks eriti suur tunnustus.