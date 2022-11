Sõda ja maailmamajanduse ebastabiilsus on kõikuma löönud ka kindlustusäri

Ajaloolise inflatsioonikasvu mõju on lisaks teistele valdkondadele jõudnud ka kindlustusvaldkonda - hinnatõus on tugevalt mõjutanud varakindlustuse kahjude väljamakseid ning suurt mõju on siin näha just ärikinnisvara puhul, kus mitmetel juhtudel on kindlustusobjektid kujunenud alakindlustatuks, ütles BTA varakindlustuse tootejuht Katrin Stöör.

Kahjude tegelik maksumus kindlustussummast kolmandiku suurem

Ajal, mil ehitushinnaindeks on aastaga tõusnud ligi 19% ning inflatsioon kõigub Balti riikides 25% ümber, on BTA kindlustusel mitmeid näiteid, kus ärihoonete kindlustusjuhtumite taastamistööd on kujunenud eeldatust kallimaks. Ühe viimase näitena kirjeldab BTA kindlustus juhtumit 2022. aasta kevadest, mil tormi tõttu lendas ühelt Eestimaal asuval koolihoonel pealt osa katusest. Katuse taastamiseks tehtavad kulutused kujunesid aga eeldatud summadest oluliselt kõrgemaks. Kui esialgu hinnati võimalikeks kuludeks 30 000 eurot, siis tegelikkuses kujunes katuse osaline taastamine üle 30% kallimaks, küündides koguni 40 000 euroni.

„Nüüd, mil tormid ja muud äärmuslikud ilmastikutingimused on muutumas üha sagedasemaks, on veelgi olulisem, et kindlustusvõtja veenduks nii valitud kindlustustingimustes kui ka selles sisalduvates kindlustussummades, et need vastaksid ka tegelikult ehitise taastamiseks vajaminevatele tegelikult ehitise taastamiseks vajaminevatele summade,“ toonitas Stöör.

Tänases olukorras, kus kogu maailma on räsimas tugev majanduslik surve, näeb BTA kindlustus veelgi olulisemat rolli ka ühel oma strateegia põhifookustest. Nimelt on BTA kindlustuse prioriteediks keskkonnasäästlik mõtteviis, mida lisaks ettevõttesisesele juurutamisele nähakse üha olulisema alustalana ka enda igapäevatöös klientide ja partneritega, sealjuures kahjukäsitluses. Näiteks kahjukäsitluse käigus pööratakse tähelepanu keskkonnasäästlikele lahendustele, mis vastaksid kliendi ootusetele, tagades kahjueelse olukorra taastamise. Küll aga on tänastes, hindade mõttes ebastabiilsetes oludes oht, et lepingus välja toodud kindlustussummad on madalamad kui tegelikud taastamiskulud.

Kahju hüvitamisel võib rakendada kahjusumma vähendamist

„Isegi, kui kindlustuslepingutes on lubatud alakindlustus 10-20%, on tänasel päeval ehitushindade kasv lubatava alakindlustuse määra ületanud. See tähendab, et kahju hüvitamisel rakendatakse ka kahjusumma vähendamist,“ märkis Stöör.

Sellest tingituna on tema sõnul äärmiselt oluline, et iga kindlustuslepingu sõlmimisel, olenemata sellest, kas tegemist on pikenduse või uue lepinguga, tehakse kindlaks võimalik summa, mida on tarvis ehitiste taastamiseks.

Lisaks on sealjuures oluline kontrollida ka summat, millele on kindlustatud vallasvara. Juhul, kui senini on aastate jooksul kindlustuslepingu uuendamisel jäetud summad samaks, siis hetkel valitsevas olukorras on oluline tõdeda, et tõenäoliselt on kindlustatud vara väärtus olulisel määral muutunud. Erandlikest oludest ja kõrgest inflatsioonist tulenevalt tasub üle vaadata ka lepinguid, milles hetkel ei ole vallasvarale kindlustuskaitset valitud ning kaaluda, kas praegusel hetkel tasuks seda siiski teha.

„Veel on ettevõtete kindlustamisel soovitatav valida juurde ka kindlustuskaitse äri katkemisest tekkinud kindlustusjuhtumite vastu. Ilma vajaliku kindlustuskaitseta võib ettevõtja avastada end olukorras, kus tegevus peale kindlustusjuhtumi toimumist osutub võimatuks,“ märkis Stöör.

Vähemalt veerandi võrra on tõusnud ka paljude tarvikute ja seadmete hinnad

Ehitushindade kõrval on tõusvas trendis liikunud ka paljude masinate ja seadmete hinnad, mis võivad omakorda tõsta veelgi uuel kindlustusperioodil taastamistööde elluviimist. Sealjuures on selgelt tõusvas joones liikunud ka erinevate taastamistöödeks vajalike esemete ja tarvikute hinnad. Näiteks ärihoonetes kasutatavate siseuste asendamine on kahe aastaga kallinenud koguni 26%.

Ka ainult klaasi vahetamise hindadest on BTA kindlustusel tuua ilmekas näide, kus sama ettevõtte poolt samale hoone klaasidele tehtud pakkumine 2020. aastal oli 1900 eurot, kuid aastal 2022 juba 4600 eurot. Selliste hinnatõusude tuules suurenevad kindlustusseltsidel ka keskmised kindlustushüvitised, millest tulenevalt tasub lepingut sõlmides mõelda läbi ka hüvitispiirini tehtavad kindlustused, kuna praeguses olukorras võib juhtuda, et ka hüvitispiiri summa jääb taastamistööde tarbeks liiga madalaks.

„Väga oluline on lisaks enda kodule õige kindlustuskaitse valimisele teha seda ka ettevõtete kindlustamise puhul,“ toonitab BTA kindlustus. Täpsemalt tuleks Stööri sõnul siinkohal tähelepanu pöörata taastamistöödeks määratud summale, arvestades sealjuures ka võimaliku alakindlustuse määraga. Üheks võimaluseks on kliendil seda ise otse kindlustusseltsilt uurida või kui klienti esindab kindlustusmaakler, tuleks sellekohast infot temalt küsida. Seda nii uue kindlustuslepingu sõlmimisel kui ka olemasoleva pikendamisel.