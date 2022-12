Kuidas hankida endale tööd iGaming sektoris

Ilmselt võib paljude jaoks tekitada küsimusi, mis asi üldse on iGaming. Põhimõtteliselt võib öelda, et tegemist on ettevõtetega, kes tegelevad hasartmängude sektoris. Järjest enam on online kasiinod kogumas populaarsust ning tänu sellele on ka oluliselt tõusmas nõudlus töötajate järgi. Näiteks kuulub iGamingu alla mängude tootmine, nende reklaamimine ning lisaks ka affiliate turundus.

Tihti otsitakse enda ridadesse juurde SEO kogemusega inimesi, kes suudaksid luua sisu, mis otsingumootorites oleks heal kohal. Selliselt on võimalik maksimaalselt palju inimesi enda veebilehele kutsuda ning tutvustada enda häid teenuseid ja tooteid. Kui tunnete ennast internetimaailmas hästi, siis tõenäoliselt on võimalik kiirel õppijal leida endale koht ka iGaming sektoris. Kindlasti on tegemist huvitava ja väga mitmekülgse tööga.

Millised on enimlevinud töökohad iGaming sektoris

Kui teil puudub varasem kogemus iGaminguga, siis on ilmselt hea enda jaoks selgeks teha mõned punktid. Kas teile näiteks üldse sobib kasiinodega töötamine ning see ei ole teie vaadete vastane. Samuti ei tee paha, kui tutvute hasartmänguseadusega , teete enda jaoks selle maksimaalselt selgeks. Ilma varasemate teadmisteta on äärmiselt keeruline osadest nüanssidest aru saada ning see võib kaasa tuua palju segadust.

Kõige lihtsam ja mõistlikum on alustada sisuloomega. Selle käigus on teil võimalik külastada väga paljude erinevate mängutootjate lehti, mänge tasuta proovida ning peale seda kirjutada nende kohta näiteks arvustus. Samuti on sisuloome vajadus pidevalt kasvamas, kuna järjest tiheneva konkurentsi tõttu peab oluliselt rohkem enda sisuloomesse panustama.

Kui sisuloome on väga konkreetne valdkond, siis üleüldiselt turundus ja klientidega suhtlemine on kindlasti järgmine variant, kus enda oskused ja teadmised proovile panna. Klientide ja koostööpartneritega suhtlemine on äärmiselt oluline ning sellele pannakse kõvasti rõhku.

Kust otsida iGaminguga seotud töökohti

Hetkel ei ole Eestis iGaming väga populaarne ning kohati ei nimetata seda nii. Tihti võib leida erinevatest tööportaalidest pakkumisi kasiinos töötamisele. Eelkõige peame silmas online kasiinosid , mis otsivad enda ridadesse uusi inimesi. Olgu selleks klienditeenindaja, arendaja või hoopis sisuhaldur. Kuna tegemist on kiiresti areneva sektoriga, siis tekivad juurde ka täiesti uued töökohad. Tegemist on sektoriga, kus on võimalik hästi teenida.

Teine lihtne variant on avada sotsiaalmeedia ning otsida inglise keeles iGaming töid. Kohati võivad rahvusvahelised ettevõtted enda ridadesse otsida uusi töötajaid, kes teeksid tööd Eesti keeles. Kindlasti peate olema suuteline vabalt suhtlema ka inglise keeles, sest peamiselt on kollektiivid rahvusvahelised. Ühtlasi on tegemist hea võimalusega arendada enda inglise keele oskust.

Üldiselt erinevatest töödest iGaming sektoris

Kuna tegemist on äärmiselt kiiresti kasvava sektoriga, siis on palgatase küllaltki hea. Isegi madalama klassiga töötajad võivad teenida 20-25 tuhat eurot aastas. Võrreldes klassikalise töökohaga võib tekkida võimalus seda teha ka kodust või osaliselt kodust. Selliselt saab ettevõtte hoida raha kokku kontori rentimiselt ning teil jääb mugavus töötada kohast, mis teile meeldib.

Küll aga tuleb kindlasti arvestada sellega, et tegemist on rahvusvahelise sektoriga, kus kõik toimub ööpäevaringselt. Sellega arvestades tuleb kohati teha ületunde ka öisel ajal või väga vara hommikul. Tegemist on küll harva juhuga, kuid sellegipoolest on inimesed tihti selles üllatunud. Küll aga on saadaval ka motiveerivad lisad, mis kompentseerivad kõik negatiivsed pooled. Igavust ei ole vaja kunagi tolereerida ning saate enda oskused globaalselt proovile panna.