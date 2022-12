Ökonahk ja plastpudelitest istmed: millised on valikud, et teha autod loodussõbralikumaks?

Pidevalt uusi tehnoloogiaid ja paremaid lahendusi otsivad autotootjad liiguvad seniselt tootmismudelilt oluliselt jätkusuutlikuma ja väiksema ökoloogilise jalajäljega tootmise suunas. Uusi lähenemisi on nii tarneahelas, jõuajamites kui ka materjalides. Tootjad otsivad vastust küsimustele, millised lahendused annavad parimaid tulemusi ja mis võiks olla tulevikule mõeldes parim valik.

Range Rover Sporti viimistlusdetailid (tootja foto)

Autotööstusel on jalajälje vähendamiseks mitmeid valikuid. Ei saa piirduda vaid sellega, et fossiilkütustel töötavate sõidukite juurest liigutakse elektri- ja vesinikusõidukite suunas. Iga auto ehitamiseks läheb vaja palju erinevaid materjale ja komponente. Nende vahetamine keskkonnasõbralikumate valikute vastu ei ole sama lihtne, kui võtta poes kilekoti asemel riidest kott. Tuleb üles ehitada tarneahelad, leida sobivad partnerid ja ühtlasi tagada, et säiliks kvaliteet.

Range Rover Sport salong (tootja foto)

Esimesed sammud uuenduste suunas tehakse autotööstuses tavaliselt luksussõidukites, kust need siis jõuavad järk-järgult keskklassi sõidukitesse. Briti sportlike luksusautode tootja Jaguar Land Rover teatas juba 2020. aastal, et kõikides uue põlvkonna Jaguari ja Land Roveri mudelites kasutatakse jätkusuutlikke materjale, samuti on tootja juba enam kui aasta jooksul katsetanud lahendusi, mille abil muutuks tarnijate tegevus ja kogu tarneahela läbipaistvamaks.

Autotehas (Shutterstock)

Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini ja materjalide labori projektijuht ja tekstiilidisainer Maria Kristiin Peterson: „Jätkusuutlikumaid ja alternatiivseid materjale kasutatakse autotööstuses juba praegu, näiteks võib tuua vegan-nahast istmed, taaskasutatud materjalidest jalamatid ja uudsed metallilahendused. Arenguruumi on aga palju ning koostöös materjaliteadlaste ja laboritega otsitakse võimalusi uute ja keskkonnasõbralikumate materjalide leidmiseks, alates biopõhinevatest plastidest kuni näiteks korgini välja.“

Jaguar I-PACE laadimas (tootja foto)

Taaskasutus ei tähenda, et kvaliteedis võiks teha järeleandmisi

Tipptasemel kvaliteet koos materjalide taaskasutamisega tekitab paratamatult küsimusi. Kuidas ikkagi on võimalik jäätmetest luua tooteid, mis vastavad kõige kõrgematele nõudmistele ja ootustele? Luksusmaasturite ja sportautode tootja Jaguar Land Rover teeb koostööd oma ala tippudega ning juurutab tootmisahelas uudseid protsesse, et leida oma sõidukitesse uudseid ja keskkonnasõbralikke materjale.

PET-plastik (Shutterstock)

Näiteks saab juba praegu Range Rover Evoque’i, Velarit või täiselektrilist Jaguar I-PACE’i tellides valida loodussõbraliku tekstiilist interjööri või valida salongiviimistluseks 53st taaskasutatud plastikpudelist valmistatud kvaliteetse Kvadrat-villast tekstiili ja seemisnaha kooslus. Range Rover pakub koostöös Ultrafabricsiga ka vegan-nahast interjöörilahendusi. Nende vegan-nahk on tekstuurilt samaväärne pärisnahaga, kuid kaalub 30 protsenti vähem ning õhku jäävad paiskamata saasteained, mis tekivad loomset päritolu naha töötlemisel.

Jätkusuutlikkus (Shutterstock)

Uuskasutus, uudsed lahendused ning jäätmete vähendamine muutub iga aastaga aina olulisemaks. Tekstiilidisainer Maria Kristiin Peterson: „Ringlusse tuleb võtta väga erinevaid jäätmeid ning seetõttu on materjaliteadlased arendanud juba aastaid uusi ja innovatiivseid materjale, mille aluseks on ümbertöödeldud jäätmed. Lisaks tavapärasele mehaanilisele ümbertöötlemisele on lisandunud keemiline ümbertöötlemine, mille tagajärjel saab ringlusse võtta ka keerulise koostisega plaste ja sünteetilisi materjale. Disaineri jaoks on taaskasutatud materjalide kasutusele võtmisel oluline ennekõike uue materjali kvaliteet. Euroopa Komisjoni eesmärke silmas pidades on tähtis ka materjali hilisem ümbertöödeldavus.“

Range Rover Velari istmed (tootja foto)

Võib öelda, et Jaguar Land Rover on aastakümneid teinud seda, mida teised pole julgenud, ning seda ka materjaliteaduse osas. Uute Jaguarite ja Land Roverite sisemustes kasutatakse näiteks uudset Econyl kangast, mis on saadud depolümerisatsiooni ehk nailonjäätmete keemilise ümbertöötluse tulemusel. Nailoni depolümerisatsiooni tulemusel tekkinud toornailonmaterjal töödeldakse Econyl-lõngaks ning seda saab kasutada seniste materjalide asemel. Uudse protsessi tulemusel saab autodes taaskasutada näiteks nailonist kalavõrke, mis võivad loodusesse vedelema jäädes olla loomadele äärmiselt ohtlikud.

Muutuma peavad kõik osad, et muutuks tervik

Jätkusuutlik autotööstus nõuab tootjatelt tähelepanu kõigele, mis mängib rolli lõpptoote valmimisel – alates tarneahelast kuni uute materjalide ja tootmisprotsessideni välja. Väga erinevad tehnoloogilised lahendused võivad osutuda kasulikeks, näiteks Jaguar Land Rover katsetab isegi plokiahelatehnoloogiat, et muuta oma tarneahel läbipaistvamaks. Kõik see on osa tootja pikaajalisest strateegiast.

Ranger Rover Velari salong (tootja foto)

Jaguar Land Roveri tarneahela juht Dave Owen: „“Reimagine“ strateegia osana korraldame praegu oma tarneahelat ümber, keskendudes läbipaistvusele ja jätkusuutlikkusele. See võimaldab meil veelgi parandada näiteks naha tarneahela jätkusuutlikkust, tagades tooraine täieliku jälgitavuse lähtepunktist sõidukini.“

Taaskasutatud materjalid, uued protsessid, tarneahela läbipaistvus ning süsinikuneutraalsus on vaid osa Briti tootja sammudest, mis aitavad neil 2039. aastaks saada kogu väärtusahela, toodete ja tegevuste lõikes nullheitmetega ettevõtteks. „Reimagine“ strateegia raames investeerib tootja jätkusuutlikumate sõidukite ja lahenduste arendamiseks igal aastal ligikaudu 2,9 miljardit eurot.

Legendaarsete luksuslike sportautode tootja Jaguar on juba 2025. aastast vaid elektriliste luksusautode tootja, samas kui maastikuläbivuse ja luksuslikkuse kombineerimise poolest tuntud Land Rover tutvustab 2026. aastaks kuut täiselektrilist mudelit. Täiesti esimene elektriline Land Rover saabub juba 2024. aastal, lisaks on Briti tootjal lai valik hübriid- ja pistikhübriidsõidukeid.