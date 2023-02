Sisuturundus

Õpi, edene ja õnnestu koos TalTechiga!

Head gasellid! TalTechi majandusteaduskonnal on väga palju häid ideid ning mitmekülgseid võimalusi ühiseks teekonnaks Teie, kui kiiresti arenevate ettevõtetega.

TalTechi majandusteaduskond on Baltikumi juhtiv kõrghariduse andja majanduse, ärinduse, õiguse ja avaliku halduse valdkonnas. Meilt saad oskuse rakendada innovaatilisi ärivõimalusi ning juhtida tulemuslikult nii protsesse kui meeskondi. TalTechi majandusteaduskond kujundab innovaatilist ja jätkusuutlikku ühiskonda ning ettevõtlikku hoiakut, mille tagab praktiline õppetöö ning tihe koostöö ettevõtetega.

TalTechis on laiaulatuslikud koostöövõrgustikud ning ettevõtluskeskused, nagu Tehnopol ja Mektory, kus üliõpilased, teadlased ja ettevõtjad loovad elulistele tootearendusprobleemidele praktilisi lahendusi. Majandusteaduskond on kõige rahvusvahelisem kõrgharidusüksus Eestis: meie õppejõudude hulgas on rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlased, oma valdkonna silmapaistvad praktikud ning teaduspreemia laureaadid, mitte ainult Eestist, vaid ka välismaalt. 30% teaduskonna töötajatest on pärit välisriikidest.

Meie teadlaste ja õppejõudude soovitused gasellidele

Dr Enn Listra, TalTechi majandusteaduskonna dekaan: "Nagu ikka, peitub edu võti inimestes. Gasellide puhul eriti, sest eduks peavad nendel inimestel lisaks oskustele olema ka raudsed närvid ja juhtidel tipposkused inimesi motiveerida. Peame olema õnnelikud, et vaatamata eestlaste üldisele alalhoidlikkusele on meil siiski hulganisti inimesi, kes on valmis hüppama tühja basseini ja suudavad selle lennu pealt edukaks ujumiseks vett täis kühveldada.“

Dr Maris Zernand-Vilson, TalTechi majandusteaduskonna organisatsiooni ja juhtimise valdkonna vanemlektor: „Inimesi juhtides ja suunates oled sa nagu ratsanik. Kui ratsanik tunneb ennast sadulas natuke halvasti, siis tema juhitud hobune tunneb ennast väga halvasti. Hoia ennast edasi liikudes hästi sadulas, nii hoiad ka enda inimesi!“

Dr Katrin Arvola, TalTechi majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi lektor ja programmijuht:„Ettevõtte kiireks kasvuks on võtmetähtsusega võimalikult ettevõtlikud töötajad. Ettevõtlik töötaja on pädev enesejuhtimises, sotsiaalsete olukordade lahendamises, väärtust loovas mõtlemises ja lahenduste leidmises ning äriidee elluviimises. Kõik need pädevuste valdkonnad on tervikliku ettevõtluspädevuse omandamiseks vajalikud, arendatavad ja omavahel tihedalt põimunud. Süsteemselt oma meeskonnas neid pädevusi arendades ja hinnates on võimalik meeskonnana saavutada gasellidele omaseid kõrgeid eesmärke.“

Dr Mike Franz Wahl, TalTechi majandusteaduskonna organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent ja õppetöö juht: „Saada gaselliks on pigem erand kui reegel, nad on olnud õigel ajal õiges kohas. Kasv ei saa jätkuda igavesti, aga inimeste areng võib tuua tasakaalu ja jätkusuutliku edukuse. Eesmärgistatud arengu aluseks on õppimine, kas siis enda vigadest võis siis, mis veelgi parem, teiste vigadest. Siin tulevad appi teooriad, mudelid ja tüpoloogiad - Corde et mente et manu!“

Dr Helena Rozeik, TalTechi majandusteaduskonna ettevõtluskoostöö koordinaator: „Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond hindab kõrgelt koostööd ettevõtetega, kes vajavad teaduspõhiseid uuenduslikke lahendusi. Meie teadlased saavad olla abiks ettevõtte ärimudeli arendamisel digipöörde elluviimisel ja jätkusuutliku äri kasvatamisel. Ettevõtted on oodatud meiega ühendust võtma, kui on tekkinud katsumus, millele ei suuda ise lahendust leida. Ülikooli poole tasub pöörduda ka siis, kui ei oska tõstatada konkreetset probleemi, aga on tunne, et midagi oleks tarvis muuta. Sellisel juhul kaardistame ettevõtte hetkeolukorra, teeme analüüsi ning pakume välja võimalikud lahendused.“

Tule, teeme koostööd!

Tehnikaülikooli majandusteaduskond on avatud koostööks erinevate ettevõtetega ja ühiskonna huvigruppidega. Meie seniste koostööpartnerite seas on nii suuri kui ka väikeseid ettevõtteid Eestist ja välismaalt, kohalikke omavalitsusi, ministeeriumeid, erialaliite, mõttekodasid ja mittetulundusühinguid. Kiire tehnoloogia arengu ajastul seome teadusuuringuid ning praktilisi ühiskondlikke ja majandusprobleeme interdistsiplinaarselt osaledes samal ajal aktiivselt rahvusvahelistes teadusprojektides ja –võrgustikes. Pakume juhtimiskoolitusi ning rätsepkoolitusi just Sinu ettevõttele: https://taltech.ee/majandus/ettevotluskoostoo

Oled juht või tööandja ja otsid oma ettevõttesse praktikanti

Majandusteaduskond on hea talendibaas oma ettevõttesse ambitsioonikate töötajate leidmiseks. Teaduskonnas on kõrged sisseastumislävendid, mis tähendab, et meil õpib nutikate Eesti noorte koorekiht. Lisaks kodumaistele tudengitele õpib majandusteaduskonnas üle 400 välistudengi enam kui 60st riigist. See on intellektuaalne ressurss, mida võiks Eesti majanduse arendamiseks rohkem rakendada.

Lihtsaim ja kiireim viis uute talentide leidmiseks on oma kuulutus sisestada või üles laadida majandusteaduskonna praktikaportaali . Ettevõtte saab kuulutuse portaali lisada tasuta ja see võtab vaid mõne minuti.

Oled majandusteaduskonna vilistlane

Majandusteaduskonna vilistlased on edukad ning ühiskonnas mõjukad kõneisikud. Soovid oma teadmisi ja kogemusi jagada, laiendada oma tutvusringkonda ja erialast võrgustikku? Tule ja ühine meie vilistlasportaaliga ning ole kursis uuemate teadussaavutuste, uudiste ja üritustega.

Tule täienda oma teadmisi!

Kui aega on vähe, aga eelnevalt omandatud kõrgharidus vajab värskendamist, on alati võimalus liituda meie avatud ülikooliga või tulla õppima mikrokraadiõppesse. Täienduskoolitustel on võimalik osaleda kõikidel huvilistel, kes vajavad teadmisi ja oskusi ametialase karjääri edendamiseks või lisaeriala omandamiseks. Tükike tarkust juures, mis võib Sinu edu mitmekordistada!