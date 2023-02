Freedom Finance Europe uus teenus – varajane kauplemine börsil!

Freedom Finance Europe on loonud oma klientidele uue võimaluse, milleks on turueelne aktsiate ostu-müügi teenus juba enne ametliku avaliku kauplemise algust. Freedom24 kasutajad saavad nüüd limiithinnaga ordereid kasutades juba paar tundi enne Ameerika börsi avamist hakata soovituslike hindadega kauplema.

Uue teenuse peamine erinevus on see, et turueelsel ajal soetatud aktsiatele ei kehti sulgemisperiood. Neid saab müüa ükskõik millal, nii enne kui ka pärast avaliku kauplemisperioodi algust.

Varajase kauplemise plussiks on ka see, et puudub minimaalne osalussumma nõue. Eelturult saab aktsiad soetada seega ükskõik millise summa eest. Kui soovituslik aktsiahind peaks tõusma õiglasest väärtusest märkimisväärselt kõrgemale, saab eelturul nende suhtes lühikese positsiooni kasuks otsustada.

Kauplemise avapäeval on vajalik sajaprotsendiline tagatis, mida kohandatakse jooksvalt ning tasu eelturu tehingute eest on täpselt sama nagu tavalisegi börsitehingu puhul.