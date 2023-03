Tuntud Eesti ettevõtted toetavad „Lapsed söönuks“ heategevuslikku õhtusööki

Tänavune heategevuslik õhtusöök “Lapsed söönuks” Toidupanga toetuseks toimub 30. märtsil. Foto: lapsedsoonuks.ee

Neljas 100% heategevuslik õhtusöök “Lapsed söönuks” Toidupanga toetuseks toimub juba 30. märtsil. Sündmus on ainulaadne, sest kõik sellesse panustajad teevad seda heategevusena. Toetajate seas on mitmeid Eesti tuntud ettevõtteid, kes peavad loomulikuks suunata oma abi sinna, kus seda enim vaja on.

Toidupangal aitavad missiooni täita oma aja, ametioskuste ja hea tahtega Nordic Catering, Siidrifarm, FruitXpress, Hansabuss, Veho, Prike, Heleri Rande, Optimist, Ellington, In Deco, Namespace OÜ ja Harviker.

Mis ajendas teid „Lapsed söönuks“ projekti toetama?

FruitXpress on olnud projekti pikaajaline toetaja ja kogu meeskonnaga leitakse, et oleks patt, mitte aidata, kui selleks on võimalus ja vahendid. „Lapsed söönuks projektis osalevad inimesed ja ettevõtted, kelle soov on aidata. Lapsed on meie kõigi tulevik ning keegi ei soovi näha kannatamas neid, kellel väga abi vaja,“ selgitas FruitXpressi müügijuht Triin Saarna.

Kriisid, mis on meie ühiskonda viimase kolme aasta jooksul raputanud, on oluliselt kasvatanud puudust kannatavate inimeste arvu. Kaisa Tiik Nordic Cateringi tegevjuht

Ka sündmuse kordaminekut toetava Nordic Cateringi tegevjuhi Kaisa Tiiki sõnul innustas neid toetama projekti oluline mõju Eesti ühiskonnale. "Kriisid, mis on meie ühiskonda viimase kolme aasta jooksul raputanud, on oluliselt kasvatanud puudust kannatavate inimeste arvu. Seepärast peamegi oluliseks, et kui on miski, mida saame omalt poolt ära teha, et võimalikult paljud inimesed saaksid kasvõi korra päevas sooja toitu süüa, siis oleme valmis aitama,“ sõnas Tiik.

Siidrifarmi peremehe Aivar Kuuse sõnul ajendas teda projekti toetama tingimus, et kõik panustajad aitavad lapsi heategevusena. „Neli aastat tagasi sündmust esmakordselt korraldades oli minu tingimuseks, et kõik ürituse toetajad panustaksid vabatahtlikult. See on hoidnud toetajatel silma säramas ning päriselt kõik tulevadki kokku heast tahtest, et laste elu paremaks muuta,“ sõnas Kuusk.

Lisaks toiduvaldkonna ettevõtetele panustab oma aja ja oskustega ka tarkvaraettevõte Namespace, mille esindajad Lenno Nagel ja Madis Väin leiavad, et algatus adresseerib Eesti ühiskonnas olulist probleemi ning on kantud väärtustest, mis neile südamelähedased on. „Olulist rolli mängis algatuse eestkõneleja ja käivitaja Kristjan Peäskega ühte ruumi sattumine, kelle tugev missioonitunne, värske lähenemine ja ambitsioon meid kannustas oma panusega liituma,“ kirjeldas Nagel.

Kuidas saavad Eesti ettevõtted aidata toidupuudust vähendada?

Tiik toob välja, et nii ettevõtetel kui ka üksikisikutel on võimalus oma tarbimisharjumused üle vaadata ning nii oma toidukordasid kui ka oste paremini planeerida. „Igaühel on võimalik kaaluda annetamist omale sobilike vahenditega - annetada kaupasid, rahalisi vahendeid või oma vaba aega ja energiat,“ sõnas ta.

„Nordic Cateringis algab kogu protsess menüü pakkumise koostamisest. Rõõm on näha, et läbi aastate on ka klientide teadlikkus seoses toiduraiskamisega tõusnud ja aina enam mõeldakse selle peale, et toitu sündmustele ülearu ei tellitaks,“ kirjeldas Tiik.

FruitXpressi esindaja sõnul algab kõik rohujuure tasandilt. „Tihti jääb nii jaekettidest ja hulgiladudest järgi toitu, mis on veel tarbimiskõlbulik. Ehkki selle toidu suunamine abivajajateni vajab ettevõtetelt veidi süvenemist ja lisaaega, aitab see päästa korraliku toitu. Abivajajad saavad maitsva ja toitva roa lauale ning ettevõtte jäätmete käitlemise tasud vähenevad,“ kirjeldas Saarna. „Suhtumine „ise ei taha ja teistele ka ei anna“, võiks tänases Eestis olla minevikumentaliteet,“ lisas ta.

Nagel tõi aga esile vajadust erasektori ja riigi koostööks. „Näeme end kui ettevõtjaid osana suuremast süsteemist. Komplekssete probleemide lahendamiseks nagu laste vaesus ühiskonnas on vaja rohkem riigi, mittetulundusühingute ja erasektori koostööd. Kui riigil endal ei ole piisavalt ressursse, on äärmiselt oluline eemaldada erinevad õiguslikud takistused ja lahendada maksuküsimused, mis võimaldaks mittetulundusühingutel nagu Toidupank oma põhitegevusele keskenduda ja oma energia suunata sinna, kus see kõige rohkem väärtust loob,“ sõnas Namespace’i esindaja.

Ka Kuuse sõnul oleks tarvis probleemi lahendamiseks laiemat sekkumist. „Vaja oleks laiemat koosmõtlemist ja avalikku dialoogi. Täna jõuab prügikasti jõuab muljetavaldav kogus toitu. Müts maha Toidupanga ees, kes leiab väga suurele kogusele muidu prügikasti minevale toidule suud ülesse. Kuid sellest probleemist tuleks veel rohkem rääkida ja teadlikkust tõsta, et vähem toitu raisku läheks,“ sõnas ta.

Oma panuse annavad ka transpordisektori ettevõtted nagu Hansabuss, kelle jaoks on inimestest hoolimine, inimlik suhtumine ning abistav käitumine ettevõtte väärtuste alustalad ning VEHO AS, kes peab oluliseks jätkusuutlikku mõtlemist ja soovi abistada.