Range Rover ja Range Rover Sport pälvisid Euro NCAP ohutustestides parima võimaliku hinnangu

Hiljuti läbi viidud Euro NCAPi testides pälvisid uus Range Rover ja Range Rover Sport maksimaalse viietärnilise ohutushinnangu. Silmapaistva hinde saanud Land Roveri luksusmaasturite nimekiri, mille tegi lahti 2011. aastal Evoque, täienes veel kahe mudeli võrra.

“Maineka organisatsiooni hinnang on selge tõestus ohutusest. Tänu aktiivsetele juhiabisüsteemidele ja nutikatele tehnoloogiatele, mis eemaldavad reisijateruumist juhi tähelepanu häirivad faktorid, paistavad Range Rover ja Ranger Rover Sport silma tõeliselt ohutute sõidukitena. Seda kinnitavad Euro NCAPi testid,” ütles Jaguar Land Roveri Baltikumi turundusjuht Jakub Brodewicz.

Suurepäraseid tulemusi näidanud maasturitel on selja taga enam kui 50-aastane kogemus turvalisuse, erakordse maastikuvõimekuse ja väljapeetud sõiduelamuse loomisel ning nüüd pakuvad nad nii juhile kui kaasreisijatele veelgi suuremat kindlustunnet. Range Rover saavutas testides lapsreisijate ohutuse kategoorias 87-protsendilise ja haavatavate liiklejate kategoorias 72-protsendilise tulemuse. Range Rover Sport pälvis täiskasvanud reisijate ohutuse eest 85-protsendilise hinnangu. Mõlema maasturi juhiabisüsteeme hinnati kõrge 82-punktilise tulemusega.

• Viimistletud ohutus: Uus Range Rover ja Range Rover Sport saavutasid parima võimaliku Euro NCAP ohutushinnangu. • Kaitstud ja turvaline: Auhinnatud Range Rover pälvis lapsreisijate ohutuse kategoorias 87-protsendilise tulemuse, samas kui Range Rover Sport saavutas 85-protsendilise tulemuse täiskasvanud reisijate ohutuse kategoorias. • Juhiabisüsteemid: Mõlemad mudelid pälvisid oma juhiabisüsteemide eest 82-protsendilise hinnangu, seda tänu laiale hulgale tipptasemel tehnoloogiatele (ADAS). • Elektrifitseeritud: Range Rover ja Range Rover Sport on saadavad pika sõiduulatusega pistikhübriidina, tagades nõnda täienenud efektiivsuse ja väljapeetuse.

Uued luksusmaasturid on loodud paindlikule MLA-platvormile, mis võimaldab pakkuda tipptasemel juhiabi- ja ohutussüsteeme ning tagab turvalise ja mugava sõidukogemuse igas olukorras. Ohutuses mängib olulist rolli ka sõidukite tänapäevane kerearhitektuur – uus nelja-, viie- või seitsmekohaline Range Rover on oma eelkäijast kuni 50 protsenti jäigem, Range Rover Sport on aga eelmisest põlvkonnast 35 protsendi jäigemaks muudetud.

"Suurepärased tulemused oleme saavutanud tänu raskele tööle ja varasematele kogemustele. Meie tugevast metallist MLA-Flex kerearhitektuur loob kindla pinnase teineteist toetavate tipptasemel aktiivsete ohutussüsteemide pakkumiseks, näiteks autonoomne hädapidurdussüsteem (AEB), mis kaitseb nii autos viibijaid kui ka kaasliiklejaid. Nende Range Roverite näol on tegu tõelise tehnoloogilise triumfiga,” ütles Jaguar Land Roveri tootearenduse tegevdirektor Thomas Mueller.

Tipptasemel juhiabitehnoloogiad

Uus Range Rover ja Range Rover Sport on varustatud suure hulga juhti abistavate süsteemidega, mis tagavad sujuva ja ohutu sõidukogemuse nii maanteel kui linnaliikluses, aga ka parkimisplatsil manööverdades või isegi seistes. Juhiabisüsteeme luues on pööratud tähelepanu ka sellele, et maasturite suurus võib piisavate abisüsteemideta ohtu panna nõrgemad liiklejad – näiteks jalakäijad või jalgratturid – seega on mitmed tehnoloogiad suunatud just nende ohutuse tagamisele.

Näiteks suudab autonoomne hädapidurdussüsteem ettepoole suunatud radarite ja kaamerate abil tuvastada sõidukeid, jalakäijaid ja jalgrattureid ka siis, kui juht teeb parajasti vasak- või parempööret. Süsteem tuvastab võimalikud ohud ja rakendab vajadusel iseseisvalt pidurid, et avariid vältida või selle tõsidust märkimisväärselt vähendada. Uued mudelid on varustatud tehnoloogiatega, mis igal ajahetkel hoolitsevad juhi, reisijate ja kaasliiklejate ohutuse eest.

Maanteel, kus kiirused on suured, võib ka sekundi murdosa osutuda määravaks. Selleks, et Range Roveri juht ja kaasreisijad alati mugavalt ja ohutult sihtkohta jõuaks, on uued mudelid varustatud nii sõidureahoidja kui ka abisüsteemidega, mis hindavad juhi seisundit ja kaitsevad ka tagaistmel reisijaid. Häda- ja tavaolukordade jaoks kohandatud reahoidja jälgib pidevalt teemärgiseid ja -ääri ning korrigeerib vastavalt vajadusele rooli. Kui sõiduk peaks ootamatult oma sõidurajalt kõrvale või tee äärele liialt lähedale kalduma, juhivad abisüsteemid sõiduki tagasi oma sõidurajale.

Olukorras, kus maastur tuvastab kokkupõrkeohu tagant läheneva sõidukiga, hoiatab tagumine kokkupõrkeseiresüsteem koos reisijate kaitsesüsteemiga ohu eest ning valmistab sõiduki kokkupõrkeks ette – pingutab turvavööd, sulgeb aknad ja panoraamkatuse, liigutab peatoed ettepoole ja vilgutab vajadusel ohutulesid. Niisamuti lülitub vedrustussüsteem kokkupõrke toimumise eel end automaatselt dünaamilisele režiimile, muutes vältivad manöövrid kiiremaks ja lihtsamaks.

Pikkadel sõitudel saavad uue Range Roveri ja Range Rover Sporti juhid nautida adaptiivse püsikiirusehoidja ja juhtimisassistendi tööd. Esimene hoiab juhi määratud kiirust ning võtab automaatselt hoogu maha, kui eespool tuvastatakse aeglasemalt liikuv sõiduk. Juhtimisassistent aitab väikeste roolikorrigeerimistega hoida sõidukit sõiduraja keskel.

Ükski juhiabisüsteem ei asenda aga juhi tähelepanelikkust, mistõttu on maasturid varustatud ka juhi väsimust jälgiva süsteemi ja tähelepanu tõstvate süsteemidega. Kui juht ei reageeri juba mitmendale audiovisuaalsele märguandele, peatab väsimuse tuvastanud süsteem sõiduki ja lülitab sisse ohutuled.

Parklates ja tänavatel saavad uue Range Roveri ja Range Rover Sporti juhid kasutada parkimise abisüsteemi ja 3D Surround Camera kaamerasüsteemi, mis loob 360-kraadise vaate ümber sõiduki ja suudab manööverdamisel kuvada puuteekraanil mitut vaadet korraga, andes juhile üksikasjalikku teavet ümbritseva keskkonna ja liikluse kohta. ClearSight Ground View võimaldab samal ajal näha varjatud ala otse kapoti ees ja all – nii ei jää midagi märkamata.

Parkimisassistent tuvastab vabad parkimiskohad ja manööverdab sõiduki iseseisvalt paralleelselt ja risti asetsevatele parkimiskohtadele. Park Assist juhib sõidukit manöövri ajal, kasutades roolimist, kiirendamist, käiguvalikut ja pidurdamist.

Mõlemas sõidukis on saadaval ka uudne Cabin Air Purification Pro2 süsteem, mis tagab reisijateruumis parima võimaliku õhukvaliteedi. PM2,5-filter ja Nanoe™-X tehnoloogia aitavad vähendada ebameeldivate lõhnade, bakterite ja allergeenide hulka ning parandavad samal ajal juhi heaolu ja valvsust, jälgides CO₂-taset ja lisades õhuringlusesse vajaduse korral automaatselt värsket välisõhku.