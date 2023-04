75 aastat Land Roverit: Lego toob turule klassikalise Defender 90 mudelikomplekti

Lego Group ja Defender tähistavad Land Roveri 75. sõnnipäeva seiklusega, mille saab ise kokku panna – Lego Icons Classic Land Rover Defender 90 mudelikomplektiga. Uus komplekt koosneb 2336 osast ja komplekti kuuluvad kõik lisad, mida võib maastikusõidul tarvis minna. Komplekt on nii-öelda kaks ühes, ehk igaüks saab ise valida, kas klotsidest valmib tavaliiklusesse sobilik sõiduk või soovitakse sõiduk valmis seada tõeliseks seikluseks.

Hetke pealt äratuntavad Defenderid on maastikke vallutanud juba 75 aastat ning see aeg on olnud täis ainulaadseid saavutusi, nii seiklusi, humanitaarabi kohale toimetamist kui raskete tööülesannete täitmist. Seniseid saavutusi peegeldab 32 sentimeetri pikkune mudel, mille juurde kuuluvad ka katuseraam, kõrgemal paiknev õhuvõtuava, töötava vintsiga põrkeraud, küljereelingud, tööriistakast ja haardeplaadid, mille abil on võimalik läbida muda ja liiva. Mudelil on töötavad roolimis- ja vedrustusmehhanism, avatavad uksed ja kapott ning interjöör, mille detailid on loodud klassikaliste Defenderite eeskujul.

• Juubelimudel: Uus Lego Icons Classic Land Rover Defender 90 tähistab Land Roveri 75. sünnipäeva • Valikuvabadus: komplekt koosneb 2336 osast ja komplekti kuuluvad ka kõik vajalikud lisad, et võtta ette maastikuretk • Varsti saadaval: Müügil alates 1. aprillist

„Defender on seikluse võrdkuju ja uus Lego-komplekt väljendab suurepäraselt selle peatamatu ja võrreldamatu automaailma ikooni iseloomu, tuues samas meieni ka sõiduki mängulist poolt,“ ütles Land Rover Classicu juht Paul Barritt.

5 fotot

„Klassikalise Defenderi taasloomine klotside abil polnud kerge. Defender suudab viia kõikjale ning meie soov oli süstida seiklusvaimu ka mudelikomplekti. Me ei jõua ära oodata, mida fännid sellest arvavad,“ ütles Lego Design Master Kurt Kristiansen.

Uue Lego-komplekti esitlemiseks paigutas Lego grupp ühe klassikalise Defenderi Šoti mägismaale ning sellest sai maailma kõige raskemini ligipääsetav Lego-pood. Seiklejad Raha Moharrak ja Aldo Kane jõudsid esimestena kohale, leidsid Defenderi ja panid kokku esimese Lego-Defenderi. Vaata videot: