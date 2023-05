Kaubamaja juht: valitsus ütles rahvale avalikult, et teid ei saa usaldada raskete otsuste tegemisel

"Ei tohi unustada, et ka avalik kommunikatsioon peab olema aus ja siiras. Kui näiteks kohe ei ole keerulisele probleemile võimalik head lahendust anda, siis nii tulebki sellest rääkida," jagab Kaubamaja juht oma suurimat kommunikatsioonialast õppetundi. Foto: Raul Mee

Kaubamaja juht Erkki Laugus peab valitsuse maksumuudatuste kommunikatsiooni läbikukkunuks ja ei mõista, miks ei oldud raskeid teemasid kommunikeerides siirad ja ausad.

Järgneb intervjuu Erkki Laugusega.

Kuidas muutusi kommunikeerida nii, et kõik osapooled entusiastlikult ühte sammu astuma saada?

Oluline on võimalikult varajases faasis kaasamine. Kui kõik osapooled on algusest peale samas inforuumis ja saavad ka anda oma sisendi, siis ei ole põhjust karta, et ka keerulisi protsesse. Info varjamine või moonutamine loob usaldamatuse õhkkonda.

Muutuste kommunikatsioonis on oluline võimalikult varajases faasis kaasamine. Halvaks näiteks on siin uue valitsuse poolt välja käidud maksumuudatused. Erkki Laugus Kaubamaja juht

Halvaks näiteks on siin uue valitsuse poolt välja käidud maksumuudatused. Nii olulisi asju tuleks alustada laialdase diskussiooni ja kaasamisega. Kui ühiskonnal oleks olnud piisavalt aega mõelda ja kaasa rääkida, oleks ka raskete otsuste tegemisel olnud toetust kergem leida. Aus ja siiras kommunikatsioon oleks kõvasti abiks olnud. Tänane kommunikatsioon on öelnud meile, et valijaid ei saa usaldada raskete otsuste tegemisel. Sellises olukorras on ka valitsusel raske loota oma ideedele laiapõhjalist toetust, paraku ilma selleta ei saa!

Kas Kaubamaja kasutab väliseks kommunikatsiooniks PR firmat või enda suhtekorraldajaid? Või on kõneisikuks tippjuht? Miks selline valik?

Kaubamajas oleme juba viimased kümmekond aastat lahendanud kommunikatsiooniga seonduvad teemad majasiseselt. Esiteks tagab see väga hea operatiivsuse, mis kommunikatsiooni puhul tihti väga oluline. Teiseks on meie meeskonna liikmed kõige paremini kursis ettevõttes toimuvaga ja suudavad alati anda kõige adekvaatsemad vastused. Juhtide puhul on lausa möödapääsmatu olla kommunikatsiooni vaates kõneisiku rollis. Ka keeruliste ja ebamugavate teemade puhul on alati sümpaatne näha just juhte andmas ausaid otsekoheseid kommentaare. Ümmargused ja sisutühjad teated ei paku ju kellelegi huvi ja ei täida ka oma rolli.

Kahepäevane juhtimiskonverents keskendub kommunikatsioonile. Mis on sinu enda suurim kommunikatsiooni õppetund?

Kommunikatsioonis kehtib minu arvates üks oluline põhimõte, mis võib tihti määrata tema tulemuslikkuse. Seda ei saa kunagi olla liiga palju! Tänapäeva kanalite mitmekesisuse juures peab alati jälgima, et kõigile vajalikele gruppidele, kes peaks mingisuguse info saajate hulgas olema oleks ka mingi kindel kanal või väljud, mille kaugu meie poolt saadetud sõnumid neile ka kindlasti kohale jõuavad. Sageli avastame ju, et kuskil Eesti nurgas on midagi väga põnevat toimunud, millest võiks osa saada. Korraldaja on teinud ära suure töö ja kõik on hästi ette valmistatud aga info inimesteni viimine on olnud puudulik ja asi ei tööta. Ja loomulikult ei tohiks unustada, et kommunikatsioon peab olema aus ja siiras. Kui näiteks kohe ei ole keerulisele probleemile võimalik head lahendust anda, siis nii tulebki sellest rääkida.

Arvamuste rohkusest sünnivad uued ärid, tegutsemisviisid. Kuidas innustada oma meeskonda koosolekutel sõna võtma, avalike esinemisi tegema?

Meil Kaubamajas on juba ajalooliselt olnud oluline anda kõigile võimalus olulistes asjades kaasarääkimiseks. Kõik meeskonna liikmed on võrdselt tähtsad ja halvad on ainult need mõtted, mis jäävad välja ütlemata. Oleme loonud ideede korjeks ja tagasiside saamiseks toimiva süsteemi, mis jõuab kõigi meie töötajateni. Kommunikatsioon ja info liikumine ettevõttes on põhjalikult ette valmistatud ja hästi toiminud. Samas oleme alati pidanud oluliseks, et see info liikumine oleks kahesuunaline ja tagasiside ning arvamused jõuaks alati tagasi otsustajate lauale ja oleks arvestatud olulise sisendina. Koostöö ja kaasamine on need võtmesõnad, mis Kaubamajale siin kindlasti kõige olulisemad.

Kuidas juhtida meeskondi ja hoida inimesi, kelle ootused (töötingimustele, – ajale, – kohale ja –meetoditele) võivad olla nii erinevad?

Me kõik oleme väga erinevad. Meil kõigil on oma soovid, unelmad. Kaubamaja on aastaid viljenelenud mitmekesist töökollektiivi. Oleme mitmekesisuse kokkuleppe asutajad ja tõesti usume sellesse. Meie meeskonnas on eri vanuses ja rahvusest inimesi. Me näeme, et mitmekesised meeskonnad töötavad koos väga tulemuslikult. Aga millega võita juurde noori töötajaid? Nende jaoks on märksa olulisem töö tähendus. Senised motivaatorid nagu palk või töötingimused on muutumas hügieenifaktoris. Töö tähendusest on saanud peamine. Kui me tahame, et meie juures töötaks noored, ägedad ja innovatiivsed inimesed, siis me peame leidma tööle tähenduse.

Kuidas juhtida kliendisuhteid nii, et võidaks juurde uusi, aga ei kaotaks ka vanu?

Tänapäeva maailmas on uue kliendi võitmiseks aina tähtsam ettevõtte kuvand ja väärtused. Tooteid on võimalik tellida üle maailma, aga kliendi jaoks on määrav faktor see, kas klient tunneb, et ta ettevõttega samastub ja, kas tema väärtused ettevõttega klapivad. Tihti leitakse uusi kliente aktiivsete kampaaniate raames ja Kaubamajal kogemus näitab, et uusi sõpru leitakse Osturallilt. Olemasolevate klientidega on teisiti. Peame vaatama andmetesse, mida sisse ostame ja mida meie püsiklient vajab. Hästi planeeritud sisseost tagab pikaaegse kliendisuhte.

Kelle esinemist sina ise Pärnu Juhtimiskonverentsil enim ootad ja miks?

Pärnu juhtimiskonverents on alati suutnud pakkuda väga huvitavat ja mitmekesist programmi. Mulle meeldib väga vestlusringide formaat, kus eri valdkonna inimesed tutvustavad oma lähenemisi erinevate probleemide käsitlemisel. Kommunikatsiooni õppetundide vestlusring kõlab juba pealkirjana üsnagi intrigeerivalt. Kindlasti on väga põnev Kristjan Port-i esinemine. Tema lähenemine teemadele on alati väga teaduslik ja innovatiivne.

