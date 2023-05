Äripäev: rohemõtlemine on vääramatu megatrendiga, millel pole mõistlik sabas sörkida. Ei võida ka need, kes kaasa jooksevad

Meie soov on integreerida jätkusuutlikkuse põhimõtted igasse oma tegevusvaldkonda ning suurendada teadlikkust oma töötajate seas. Oleme pühendunud pidevale arengule ja parimate tavade rakendamisele, et saaksime olla eeskujuks teistele ettevõtetele jätkusuutliku ja vastutustundliku tegutsemise valdkonnas.

Astusime möödunud sügisel Roheakadeemiasse eesmärgiga õppida roheliseks muutumist ja tuua ettevõttesse roheteadmisi. Esimesed rohealged olid meil juba olemas. Meie emaettevõte Bonnier mõõdab igal aastal Äripäeva jalajälge, kontoris sorteeritakse prügi ja kasutatakse erinevaid energiat säästvaid meetodeid.

Roheakadeemia käigus sündisid kaks eesmärki – juurutada ettevõttes kestlikkuse põhimõtteid ja vastata Rohelise Kontori tingimustele, vähendades sealjuures enda jalajälge aastaks 2030 kaks korda. Teine eesmärk on seotud meie lugejate ja klientidega. Meediaettevõttena saame oma tegevuse kaudu toetada kõigi Eesti ettevõtete teekonda kestliku majandamise suunas.

Julgustame ja koolitame oma töötajaid jätkusuutliku mõtteviisi ja käitumise osas. Juhendame, kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge, ja teeme koolitusi, mõistmaks keskkonnaalaseid riske ja nende vähendamist.

Töötamise korraldamisel lähtume juba täna paindliku töötamise põhimõtetest, kuid soovime muutuda töökorralduslikult veelgi paindlikumaks. Kuidas me muudatused ellu viime, on veel planeerimisel.

Töökeskkonda kujundades võtame arvesse töötajate heaolu ja kasutame säästvaid meetmeid nagu taaskasutamine, energiasääst, veekasutuse vähendamine, jäätmete sorteerimine jms.

Usume, et jätkusuutlikkusele keskendumine aitab meil hoida ja tööle meelitada kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, tugevdada oma brändi ja mainet ning olla jätkuvalt edukad.

Meie äri sisuks on info ja teadmised, seega on meediaettevõttena meie mõju avalikkusele väga suur. Seetõttu on meie jaoks oluline, et valdaksime teemat üle keskmise hästi.

Ettevõtjate teadlikkuse kasvu saame tõsta tänu roheteemadele tähelepanu tõstatamisele – edulugude ja väljakutsete kajastamise kaudu uudisveebides ja raadios ning tänu probleemlugude üleskergitamisele uuriva ajakirjanduse kaudu.

Teadmiste kasvu selles valdkonnas saavad toetama Äripäeva raamatud , meie korraldatavad koolitused ja konverentsid teabevara keskkond jpm. Kuivõrd ESG ja rohetemaatika, jalajälje mõõtmised jms toovad kaasa omajagu segadust, siis on meie ambitsiooniks kasutada ära enda tugevusi ning tuua sellesse valdkonda rohkem selgust ja läbipaistvust, viies läbi ettevõtete hindamisi, luues andmebaase ja andes välja sertifikaate.

Äripäeva Raadiol on juba valminud saatesarjad "Rohepöörde praktikud" ning "Jätkusuutlik ja roheline", kus eri sektorite ettevõtjad jagavad enda kogemust, mis motiveerib kestlikult ja loodust säästvalt majandama, kuidas seda täpselt tehakse ning millised on plaanid tulevikuks.

Toimunud on mitmed edukad veebiseminarid ja tulemas Äripäeva Akadeemia koolitus teemal "ESG ja jätkusuutlikkuse teadlik juhtimine ettevõttes". Samuti oleme välja töötanud e-koolituse "Roheoskused kontoritöötajale", tänu millele on võimalik ettevõtetel teadlikkust roheteemadel töötajate seas kasvata. Äripäevas, Meditsiiniuudistes ja teemaveebides on loodud uudiste teemalehed Rohepööre. Oleme võtnud suuna, et erinevates segmentides rohetoodete arvu kasvatada.

Äripäevale on Rohetiigri Akadeemias osalemine olnud tõeliselt väärtuslik kogemus. See on andnud meie meeskonnale võimaluse avastada uusi ideid, arendada teadmisi ja oskusi ning luua olulisi sidemeid jätkusuutlikkuse ja keskkonnateadlikkuse valdkonnas.

Rohetiigri Akadeemia on tõesti avardanud meie silmaringi ja toonud kaasa uuenduslikke lähenemisviise, mis aitavad meil olla vastutustundlikud äriliidrid tänases keskkonnateadlikus maailmas. Äripäeva Rohetiigri tiim