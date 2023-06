Turismi roheteemade eestvedaja Imbi Lepik-Martinson: Rohetiigri Akadeemia andis ettevõtjatele uue tööriista

Rohetiigri Akadeemias osalenud Visit Estonia tiim töötas välja kestliku turismi sammuseadja turismiettevõtetele, kes soovivad saada ülevaadet, kui kaugel kestlike põhimõtete rakendamisega ollakse ja mida võiks järgmisena ette võtta.

EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakond (Visit Estonia) on riiklikus turismiarenduses kestlike teemade eestvedaja. “Pakume turismiettevõtjatele Green Key märgist ning turismisihtkohtade rohelise arengu edendamiseks oleme liitunud globaalse algatusega Green Destinations. Nagu toodete ekspordis on kestlikkuse teemad peagi hügieenifaktor ehk sind ei valita partneriks, kui nendega pole asjad korras, on sarnane olukord turismis. Kõik viimaste aastate uuringud näitavad, et külastajate ja reisiettevõtjate otsustes on kestlikel väärtustel aina suurem kaal,” räägib Imbi Lepik-Martinson. Niisiis on turismiarendajatel kaks eesmärk: nügida Eesti turismiettevõtlust kestlikumas suunas ning saada välisturgudelt rohkem teadlikke ja hoolivaid külastajaid.

Kuigi Green Key ja Green Destinations toimivad, võttis turismitiim ette teekonna Rohetiigris, sest tundis, et midagi on puudu. “Tõdesime, et turismisektori rohepöörde teenused on osaliselt olemas, kuid puudub terviksüsteem, mis võimaldaks nii ettevõtetel kui külastajatel kestlikust pakkumisest selgelt aru saada. Rohetiigri Akadeemia disainisprindis mõistsime aga, kui suure eesmärgi olime endale seadnud. Niisiis jagasime “elevandi” tükkideks ja võtsime käsile ettevõtte kõige esimese sammu ehk ettevõtja enesehinnangu tööriista loomise,” selgitab Imbi Lepik-Martinson valikut.

Sammude lugemine sobib ka väiksele ettevõttele

Kestliku turismi eksperdi sõnul on olnud aastaid tunda, et rahvusvaheliselt tunnustatud standardid ja auditeerimine tunduvad kestliku arenguga startijale liialt keerulised. Seetõttu programmi mitte ei jäeta pooleli, vaid sellega pigem ei liitutagi. Eriti kehtib see väikeste ettevõtete kohta, keda on turismis tegutsejate seas palju. “Lahenduse idee pärines meie suurimate saarte turismi arendava organisatsiooni välja töötatud miniauditist, mis oli turismiettevõtete seas leidnud sooja vastuvõtu. Enda testimine tundub teemaga tutvumiseks esiotsa lihtsam kui kohe mõne tunnustatud kvaliteedimärgisega liitumine,” kirjeldab Lepik-Martinson.

Lisaks olid sammuseadja loomisel eeskujuks kestliku turismi rahvusvahelised standardid (nt Global Sustainable Tourism Council, Biosphere). Rohetiigri Akadeemias tehti algust ja valiti kõige olulisemad tegevused, mis ühel turismiettevõtjal kestlikul teel käimiseks vaja. Sammuseadjas jagati rohestandardite pikad ja keerulisena tunduvad kriteeriumid lihtsateks ja praktilisteks näideteks, kus ettevõtja saab kaardistada, mida ta juba teeb, aga samal ajal ka inspiratsiooni uuteks sammudeks. Edaspidi on plaanis hakata neid igal aastal uute tegevustega täiendama.

Turismieksperdi sõnul tekitasid kõige suuremat heameelt kohtumised ettevõtetega, kes sammuseadjale esmast tagasisidet andsid: “Saime nii kriitikat kui kiitust ning veendusime, et oleme õigel teel ja ajame õiget asja.”

Sammud tulevad kokku ainult külastajat ja kogukonda kaasates

Kestlikust turismist rääkides tuleb harilikult esimesena pähe ettevõtja tegevus: kas ta sorteerib prügi, kasutab LED-valgusteid ja tarbib rohelist energiat. Et piisab, kui hommikused pirukad elektriautoga kohale tuua ning üks hüpe kestlikkuses on taas saavutatud. Tegelikult mitte – sammuseadjas on ettevõtja tegevuste kõrval samaväärsena esile toodud külastajate ja kogukonna kaasamine ning neile rolli pakkumine.

Näiteks rätikute vahetus, konditsioneeri kasutus või linade vahetus hotellitoas. Ettevõtja saab peale informeerimise ka premeerida pikemalt viibivaid külastajaid energiasäästliku käitumise puhul üllatuse, mõne teenuse sooduskupongiga vms. Nii saab jagada vastutust keskkonna hoidmise eest ja tekitada külastajates motivatsiooni seda teha.

Ka igapäevast toakoristust saab vaadata nagu plastkoti ostu praegusel ajal: vaikimisi oleks norm, et tellitakse juurde, kui vajatakse, mitte see pole alati vaikimisi olemas. Sedagi annab suunata külastaja premeerimisega.

Ettevõtete kodulehtedel pole veel tavapärane, et parkimisinfo asemel on esiplaanil hoopis see, kuidas saab pärale jalgratta ja/või ühistranspordiga. Tõuke- ja elektrirataste laadimispunktid ettevõtte territooriumil ja info selle kohta aitavad samuti turismi rohepöördele kaasa.

Sammuseadja kutsub ka mõtlema, kui sageli on suuremate sündmuste puhul ümbruskonna inimesed korralikult ette teavitatud, räägitud muudatustest müratasemes, parkimise korralduses, kui palju kohalikke kaasatud sellesse, et nad tajuksid üritust tulu-, mitte segava ettevõtmisena, pakkudes neile soodushinnaga piletit, kutsudes neid vabatahtlikuks, kauplema jne.

Kestliku lähenemisega haakub seegi, et teavitustööd ei peeta turismiinfopunkti asjaks, vaid kõik ettevõtte töötajad ja miks mitte kogukond laiemalt oskavad külastajatele soovitada piirkonna vaatamisväärsusi ja kohalike teenusepakkujate teenuseid.