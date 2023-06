Sisuturundus

Ehitusektori laenusummad on kahekordistunud

Ärilaenu- ja faktooringuvahenduse platvormi furo statistika näitab, et ehitussektori keskmine küsitud laenusumma on aastaga kasvanud 97%.

Furo tegi viimase nelja kuu (1. veebruar – 31. mai) põhjal laenuturu statistika ülevaate ja oodatult on kõige aktiivsem ärilaenude ja faktooringu kasutaja ehitussektor.

Ehitussektori keskmine küsitud laenusumma on aastaga kasvanud koguni 97%, 12 800 euro pealt 26 000 euroni ja keskmine laenuperiood langenud 30 kuu pealt 26 kuuni. Kui aasta varem moodustas ehitussektor 34% kõikidest laenupäringutest, siis nüüd on see number tõusnud 43 protsendini. Suurema osa moodustavad isikliku käendusega väikelaenud, aga kasutatakse ka suuremaid tagatisi nõudvaid hüpoteeklaene.

Laenupäringutes teise koha on haaranud kaubanduse sektor (20%). Põllu- ja metsamajandus ning kinnisvara jagavad 3.-4. kohta (11%). Järgnevad hotellid, restoranid ja catering ning teenussektor laiemalt. Veondus ja laondus on kukkunud teiselt kohalt viimaste sekka, 17% pealt 2,7 protsendini.

Ehitussektor on ka kõige aktiivsem faktooringus. Viimase nelja kuu jooksul on täpselt pooled ehk 50% furo vahendatud faktooringutehingutest teinud just ehitussektoris tegutsevad ettevõtted.

Kogu väikeettevõtjate laenusektorit vaadates on 2023. aasta veebruari algusest kuni 2023. aasta mai lõpuni olnud keskmine küsitud laenusumma 25 203 eurot (aasta varem 14 037 eurot), saadud laenusumma aga 21 262 eurot (aasta varem 11 220 eurot).

Ettevõtjad küsivad keskmiselt laenuperioodiks 35 kuud (aasta varem 40 kuud), sõlmitud lepingute keskmine laenuperiood on aga 30 kuud (aasta varem 28 kuud).