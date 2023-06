Sisuturundus

Uus iseteenindussüsteem võimaldab restoranis nii tellida kui ka maksta nutitelefoni abil

Tänu kaupluste iseteeninduskassadele ning mugavatele taksorakendustele on inimesed aina enam valmis kasutama iseteenindust ka mujal, näiteks toitlustuskohtades. St. Patrick’s restoranid on esimeste seas võtnud klientide kiiremaks teenindamiseks ning teenindussektori tööjõupuuduse leevendamiseks kasutusele programmi, kus kliendid saavad oma tellimuse esitada ja selle eest tasuda nutitelefoni abil.

„Kuna juba aastaid on Eestis tööjõupuudus, olime pikalt mõelnud lahendusele, kus kliendid saaksid mugavalt oma tellimusi esitada ning arvet tasuda läbi nutirakenduse. Olime just teinud otsuse, et alustame oma tarkvara arendamist telefoniga lauast tellimiseks, kui saime teada, et Eesti tarkvaraettevõte Ektaco on samalaadse toote arendamisega jõudmas lõpusirgele,” räägib St. Patrick's juhatuse liige Priit Vahe.

Kuna ettevõtteid seob omavahel üle 20-aastane koostöö ja uus arendus ühildub Ektaco loodud ja restoranides kasutusel oleva kassasüsteemiga, siis oli otsus kiire ja lihtne: alustati koostööd ka uue lahenduse kasutamisel. Täna on see kasutamisel mõlemas St. Patricks'i restoranis Tallinnas Narva maanteel ja Supluse puiesteel.

„See programm on tõesti suureks abiks just kiiretel aegadel nagu lõunapausid või nädalavahetuste õhtud, kui teenindus muutub suurema koormuse ajal aeglasemaks. Inimene saab teha ise lauast oma telefoniga tellimuse ja selle eest ka maksta, ootamata teenindajat,” räägib Vahe. „Noorte inimeste jaoks on telefoni kasutamine erinevate teenuste kasutamisel väga loomulik ja igapäevane asi. Kuna meie tellimissüsteem on lihtne, siis on kliendid selle lahenduse võtnud vastu rahulikult ja loomulikult. Meie kogemus on tõesti positiivne! Eestlased on nutirahvas ja kui asi töötab hästi, siis seda ka kasutatakse.”

Ta arvab, et uus programm leevendab kindlasti ka tööjõupuudusega seonduvaid probleeme. „Meie usume, et tulevikus hakkab üha enam kliente nägema sellises teenuses plusse. Mida rohkem on teenust kasutavaid kliente, seda väiksem on koormus teenindajatele.”

Makselahendus võimaldab ka jootraha jätta

Ektaco juht Rain Ruven lisab, et iseteenindusvõimaluste lisandumine on klientide jaoks suurepärane võimalus tihedal lõunapausil saada kiirelt tellimus kätte ning teenindajat ootamata selle eest ka tasuda. „Täna võib küll öelda, et lauast nutitelefoni teel toidu tellimine ei ole Eestis veel nii populaarne, sest inimesed on harjunud personaalse teenindusega ning soovivad teenindajalt toidu kohta lisainfot küsida. Samas näeme, et nooremate hulgas tõuseb trend tehnoloogia abil kiirelt tellida ning tore on inimestele seda võimalust pakkuda. Suvehooaeg on alanud ning kindlasti suurendab selline süsteem klientide rahulolu näiteks niisugustes toitlustuskohades, mis avavad suviti terrassid ning kus teenindajad ei pruugi iga minut iga kliendini jõuda.”

Tema sõnul tekkis mõte nutitelefoni abil arve maksmist võimaldada klientide igapäevasest vajadusest. „Meie käest on tegelikult seda teenust mitmeid kordi küsitud. Usun, et iga inimene on olnud olukorras, kus toit on söödud ning tahaks lahkuda, aga tuleb oodata, et teenindaja tooks arve. Nüüd saab ühe klikiga arve maksa ära kas telefoni QR-koodi abil või pangaülekandega. Samuti on väga mugav teenindajale jootraha jätta, mida kaardimakseterminali puhul väga palju ei kasutata.”

Ka Ruven leiab, et iseteenindusvõimalused toitlustuskohtades leevendavad tööjõukriisi teenindussektoris ning lihtsustavad teenindajate tööd. „Programmi sisestatud tellimus jõuab ju otse kööki, kus alustatakse tellimuse valmistamist või baari, kust teenindaja joogid kiirelt lauda ära toimetab. See tähendab, et oleme hoidnud kokku nii teenindajate ajakulu kui ka kõndimisvaeva. On tore, kui tehnoloogia abil saab inimeste tööd lihtsustada!”