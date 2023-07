Sisuturundus

iknowa

3. juuli kell 7:23 Kuula







Inglismaal tähelendu tegev Eesti juurtega kinnisvaraidu kutsub investeerima

Nii nagu enamik lääneriike, on ka Suurbritannia seadnud endale eesmärgiks jõuda oma süsiniku jalajäljega aastaks 2050 nulli. Pompöösne ettevõtmine olukorras, kus nende ligi 24 miljonit hoonet vajavad moderniseerimist, ütleb iknowa tegevjuht ja kaasasutaja Allar Klein. Tema ning iknowa teine kaasasutaja, varasemalt IBM energia- ja infrastruktuurisektoris karjääri teinud Keano Chang, on võtnud sihiks korraldada kinnisvarasektoris tõeline rohepööre, tõstes selle energiatõhusust.

iknowa kaasasutajad Keano Chang (vasakul) ja Allar Klein, kes on ka tegevjuhi rollis. Foto: erakogu

Allar Klein, enne kui liigume selle juurde, kuidas iknowa plaanib Suurbritannia kinnisvarasektori roheliseks pöörata, pisut sellest, kes te üldse olete. Internet ütleb, et iknowa on juba paar aastat tegutsenud, aga enamikule eestlastele on see nimi üsna võõras.

Kui ühe lausega iva kokku võtta, siis see kõlaks nõnda: iknowa on kinnisvara- ja ehitusteenuste platvorm, mis pakub täisdigitaalseid lahendusi moderniseerimise ja taastuvenergia valdkonnas.

Põhjus, miks pole meie nimi eestlastele veel väga tuttav, on lihtne: kuna oleme siiani keskendunud Ühendkuningriigi kinnisvaraturu energiatõhususe tõstmisele ja süsiniku jalajälje vähendamisele, pole meil olnud mahti Eestis kanda kinnitada. Teiseks põhjuseks on asjaolu, et suur osa meie energiast ja ressurssidest on kulunud toote arendamisele. Palju võhma on läinud ka partnerlussuhtele. Täna teeme aktiivselt koostööd näiteks Google’i ja Suurbritannias tegutseva nn rohelise kodulaenu pangaga, samuti sealse finantsinspektsiooni ja riikliku kinnisvaraandmebaasiga HM Land Registry. Partnerite list on muidugi märksa pikem ning kel huvi sellega tutvuda, leiab rohkem infot artikli lõpus olevalt lingilt, mis viib investori pakkumise juurde. Nüüd, mil paljud eesmärgid on saavutatud, on aeg laiema avalikkuse ette astuda.

Aga, vähetähtis pole seegi, et tänaseks on energiatõhususega seotud teemad Eestiski aktuaalsed: sarnaselt teiste lääneriikidega on ka meie riik võtnud endale kohustuse jõuda aastaks 2050 oma süsiniku jalajäljega nulli, mis tähendab seda, et energiatõhusus on aktiivselt laual vähemalt järgmised 30 aastat. Me ei saa ju vanu maju lihtsalt maha võtta, seda kasvõi põhjusel, et me ei suuda sellises tempos uusi juurde ehitada.

Inglismaal on seis veelgi nukram, kuna nende hoonete osakaal, mis ehitati enne II maailmasõda, on erakordselt suur. Kusjuures paljud neist on muinsuskaitse all, mistõttu ei tohi nende välisilmet muuta. Nii ei jäägi muud üle, kui vanu hooneid suure hooga moderniseerima hakata.

iknowa rahakaasamises saab osaleda kuni 16.07. Vaata rohkem SIIT!

Ja kuidas iknowa sellesse plaani asetub?

Alustame sellest, mis on kinnisvaraturu peamiseks probleemiks: ühelt poolt ebaselged ja puudulikud kinnisvaraandmed, teisalt aga üha kasvav vajadus hooneid energiatõhususe aspektist moderniseerida. Aga kuidas seda tõhusalt teha, kui algandmed on vildakad?

Meie platvorm pakub lahendust mõlemale probleemile. Lihtsustatult on meie missiooniks tõsta hoonete – olgu see erakätes või avalikes – energiaefektiivsust ja vähendada seeläbi süsiniku jalajälge, mis on üsna arvestatav osa kogu potist. Et selleni jõuda, on vaja astuda hulk samme: esmalt on vaja teha audit – korrektsed algandmed kaardistada –, et üldse aru saada, mis seis on. Ligi 99% inimestel puudub igasugune arusaam, milline on nende kinnisvara tegelik olukord – isolatsiooni, akende, ventilatsiooniga jne –, eriti siis, kui nad on oma kodu ostnud järelturult. Arusaadav, teema pole ju glamuurne, kuniks vaatab vastu jahmatav kommunaalarve.

Kui tulla tagasi küsimuse juurde, kuidas iknowa sellesse plaani asetub, siis meie ei paku mitte jupikest kogu protsessist, vaid lahendame terve probleemide rägastiku, mis on seotud kinnisvara moderniseerimisega. Ehitame nimelt maailma esimest „Tea oma kinnisvara“ (Know Your Property) teenust, mille abil töödelda ja analüüsida kinnisvara andmeid, et saada adekvaatne pilt hoone ja selle ümbruse kohta. Eriliseks teeb meid see, et iknowa ei kasuta üksnes riikliku andmebaasi infot, vaid ka oma platvormi unikaalseid lahendusi, mis kokku annavad kinnisvarast põhjaliku ülevaate ning lubab olemasolevaid, samuti riiklikke andmeid täiendada ja korrigeerida. Kui kinnisvaraga seotud andmed on töödeldud, tekib ülevaade ja plaan lahenduskäikudest, kuidas hoone energiaefektiivsust tõsta ja süsiniku jalajälge vähendada, seda kas läbi taastuvenergia või mõne muu moderniseerimistöö. See protsess aitab säästa aega ja vaeva muude päringute tegemiseks ning annab selge ülevaate võimalustest, kuidas kinnisvara väärtust kasvatada.

Tegelikult ei piirdu meie ampluaa üksnes selle keskkonnaga, mis on seinte ja lagede vahel. Energiatõhusust ja kinnisvara väärtust annab tõsta väga mitmel viisil ning teinekord on üheks variandiks vaadata, kuidas kasutada seda osa varast, mis jääb hoonest väljapoole, nii et see ei jääks ette loodusele ega seadusele.

iknowa „Tea oma kinnisvara“ (Know Your Property) teenus aitab töödelda ja analüüsida kinnisvara andmeid, et saada tervikpilt hoone ja selle ümbruse kohta.

Eesmärk on üllas, aga kuna roheteema on end juba üsna pikalt kerinud, siis usutavasti on selliseid platvorme maailmas omajagu.

Võiks tõesti arvata, et analoogseid platvorme on nüüdseks sündinud kui seeni peale vihma, aga see pole teps mitte nii. On mõned firmad, kes teevad midagi sarnast, aga nad keskenduvad pigem ärikinnisvara haldustele.

Mõnes mõttes on see suisa üllatav, et meil puuduvad tõsised konkurendid. Kui vaadata kasvõi Ühendkuningriigi kinnisvaraturgu, siis pilt on katastroofiline: 30 miljonist hoonest – siia alla lähevad nii elamu- kui ka äripinnad – vajavad ligi 24 miljonit moderniseerimist, kusjuures neist ligi 15 miljonit juba aastaks 2030, siin nimetatakse seda retrofitting’uks.

Üksnes sel aastal kulub hoonete moderniseerimisele ligi 30 miljardit naela. Teisisõnu: turg on üüratu ja meil on plaanis siin oma kand tugevalt maha panna. Selle sama Suurbritannia pangaga, keda eelnevalt mainisin, on meil koostöö juba jooksmas ja mis siin salata: meie jaoks peitub selles meeletu potentsiaal. Nad vaatavad kodulaenu puhul hoone energiatõhusust ja kui see ei küündi C-ni, annab pank kliendile suurema laenu, et seda läbi retrofitting’u tõsta. Järgmised kolm aastat oleme meie need, kes seda retrofitting’ut teostavad. Selle koostöölepingu koguväärtus on 165 miljonit naela.

Tõsiseid konkurente teil pole, aga see ei taga veel automaatselt unikaalsust. Räägi palun pisut lähemalt, mis teid unikaalseks teeb.

Mis teeb meid unikaalseks? Esiteks: meie tehnoloogia eripära on see, et oleme oma praegustele ja tulevikutehnoloogiatele taotlenud 6 erinevat ülemaailmset patenti. Teiseks: me ei lähtu ühest infoallikast, vaid kasutame ka sertifitseeritud oskustööliste ja kinnisvaraomanike abi, et andmeid täiendada. Kolmandaks: kasutame andmete töötlemiseks ja analüüsiks tehisintellekti, mis aitab meil teha paremaid otsuseid.

Ja kuna lava ja mikrofon on minu päralt, pole põhjust seniste saavutustega end tagasi hoida.

1. 2021 valiti meid Google for Startups Euroopa raames 800 kandidaadi seast TOP 30 innukamate idufirmade hulka, millega kaasnes ka rahaline toetus.

2. 2022 tõsteti iknowa esile kui üks Euroopa kinnisvara- ja ehitussektori mõjukaim idufirma.

3. 2023 valiti iknowa 300 kandidaadi seast Geovationi programmi (koostöös HM Land Registry ja Ordenance Survey’ga). Meil ja veel vaid kaheksal ettevõttel avaneb seeläbi ligipääs kogu Suurbritannia kinnisvaraandmetele, lisaks toetus sellistele valdkondadele nagu turundus, klientuur, arendus jne.

Ma saan aru, et teie platvorm toob kokku kaks osapoolt: kinnisvaraomaniku, kes soovib oma vara energiatõhusust tõsta, ning sertifitseeritud tööjõu, kes kliendi sellest protsessist läbi veab. Mõneti nagu töökuulutuste platvorm?

Oi ei, kaugel sellest. Platvormi selle osa eesmärk, loogika ja ülesehitus on siiski märksa rafineeritum. Ja seda kahel põhjusel. Esiteks: elu on kirju – seda nii kliendi kui ka oskustöölise ehk sertifitseeritud tööjõu vaatest, kes tuleb sulle näiteks päikesepaneeli paigaldama.

Ütleme, et analüüs on tehtud, plaan on paigas ja nüüd on vaja leida keegi, kes seda ka realiseeriks. Tavaliselt tähendab see seda, et läheb suureks sahmimiseks: võtad pakkumisi mitmest firmast ja kratsid lõpuks ahastusest kukalt, sest neid on võimatu omavahel võrrelda. Meie platvorm loob kliendile kõik pakkumised samas vormis, mis teeb protsessi märksa läbipaistvamaks ja lihtsamaks.

Teine teema, mis elu keeruliseks ajab, on raha. Küll jääb klient teenusepakkujale võlgu – näiteks Suurbritannias ripub tehtud tööde eest üleval ligi 30 miljardi jagu võlgu –, küll kaob ehitusmees ära, küll ei ole tellija tehtud tööga rahul ja keeldub maksmast. Meie platvormil on sellised asjad välistatud. Esiteks: igale projektile genereeritakse oma deposiitkonto, kuhu tellija kannab raha. See annab pakkujale kindlustunde, et ta ei jää oma tasust ilma. Ka siis, kui ta on alltöövõtja, sest meie platvormil saab tasu see, kes tegi konkreetse pakkumise. Iga projekt jagatakse etappideks ning peale iga etapi lõppu on kliendil õigus raha tööde teostajale, ka allhankijale vabastada. Kui ennist oli juttu Suurbritannia finantsinspektsioonist, siis just see on see koht, kus meie teed sõbralikult ristuvad: meie tegevus on nende poolt reguleeritud, mis annab meile õiguse klientide raha käidelda.

Lisaks loob platvorm absoluutse läbipaistvuse, kontrollitavuse ja ajaloolise vaate. Iga projekt salvestatakse, selle kohta tehakse enne ja pärast pildid ning seda igas etapis. See säästab ka tellija aega ja vaeva, kuna ta ei pea pidevalt kohapeal jõlkuma, tal on asjade seisust platvormi abil jooksvalt pilt ees.

Sinu jutust jooksis läbi sõnapaar „sertifitseeritud tööjõud“. Kust sa tead, et need inimesed, kes teie platvormil teenuseid pakuvad, ka tegelikult asja jagavad?

Me teeme koostööd erinevate riiklike ja erasektori koolituspartneritega, kes korraldavad energiatõhususalaseid koolitusi oma valdkonna ekspertidele. Kusjuures riik toetab iknowa’t rahaliselt, et neid koolitusi oskustöölistele pakkuda. Üks meiepoolne tingimus on see, et värskelt koolitatud litsentseeritud oskustööline teostab meie platvormil aasta jooksul vähemalt kolm oma pädevusele vastavat tööd. See on see, mis meelitab teenusepakkujaid meie platvormiga liituma. Teisalt joonistub siit välja ka meie plaan teenida igal sammul alates koolitustest ja sertifitseerimisest kuni tööde läbiviimiseni.

Suurbritannias on üldse kõikvõimalikud sertifikaadid väga olulised. Näiteks väljastab sealne taastuvenergia tarbijakaitseamet oma sertifikaadi, mis aitab siis, kui kliendi ja teenusepakkuja vahel tekib erimeelsus või tegemist on kindlustusjuhtumiga. Kui sul on teenusepakkujana nende sertifikaat taskus, on kogu protsess konkreetne: sõltumatu ja kompetentne amet on see, kes lahendab olukorra. Meie platvormiga on liitunud need teenusepakkujad, kelle on olemas nii oma valdkonna kui ka taastuvenergia tarbijakaitseameti sertifikaat. Kui midagi lähebki viltu, pole seda tavapärast jama, mis rullub lahti siis, kui klient suhtleb teenusepakkujaga otse.

Räägime lõpetuseks sellest, millised on teie tulevikuplaanid. Kuhu edasi?

Plaanime järgmise aasta lõpuks kasvu neljakordistada, jõuda 5000 kliendi ning 7000 teenusepakkujani. Ärilises vaates teenib see eesmärk meile tuleva aasta lõpuks ligi 2,2 miljonit naela.

Eraldi eesmärgid oleme seadnud juba jooksvatele koostööprojektidele. Näiteks on meil tulevikus plaanis teha veelgi tihedamat koostööd Suurbritannia ametlike registritega, et meie auditid oleksid võimalikult täpsed, sisukad. Ühe koostööprojekti raames, mida tasub veel eraldi mainida, loome esimest tehnoloogiapõhist tarbijakoodi, mis võimaldab meil teenida lisakäivet iga koolitatud teenusepakkuja pealt.

Hetkel on meie platvormil siiski veel mõningaid piiranguid, mis pärsivad koostööd ja kasvamist. Nende kitsaskohtadega tuleb tegeleda, et seda unikaalset turupositsiooni ja ajastust maksimaalselt realiseerida.

Mille taha on need arendused siiani jäänud?

Mis siin ikka pikalt keerutada: raha ja veel kord raha. Tegeleme hetkel aktiivselt selle piduri likvideerimisega. Kuni juulini on meil käimas pre-seed rahastusvoor, et kaasata 1 miljon naela – veel on võimalus selle vooru lõpus kaasa lüüa.

Kusjuures siin jõuame tagasi intervjuu alguses püstitatud väite juurde, et eestlased pole meie tegemistega kursis. Üle poole eelnevalt kaasatud rahastusest on tulnud Eestist, mis on üsna kõva tulemus n-ö tundmatu tegija kohta. Osalt on siinsete väikeinvestorite huvi muidugi ka mõistetav, sest teist nii magusat, aga ka aktuaalset võimalust oma portfelli kasvatada turult naljalt ei leia.

iknowa peakontor on küll Suurbritannias, aga Eestis toimetab meie ambassador’ina Regina Pikalev, kes on ilmselt nii mõnelegi juba tuttav nimi, ning kelle käest saab alati täpsustavaid küsimusi küsida. Oleme ka juuli alguses investeerimisfestivalil kohal, kus saab taas üle pika aja Londoni tolmu ja tahma asemel puhast, mõnusalt investeerimishõngulist õhku kopsudesse tõmmata. Kes aga soovib nüüd ja kohe peagi lõppeva rahastusvooruga end kurssi viia, saab rohkem infot siit