Telia Digital Hub avalikustas esimesed esinejad: kohtume tõeliste tipptegijatega

Novembris kogunevad ärijuhid ja IT-valdkonna otsustajad juba neljandat korda, et saada uusi ideid, innustust ja infot konverentsilt Telia Digital Hub. Esimeste avalikustatud kõnelejate seas on USA ühe suurima eraomanduses oleva äri üks asutajaid Howard Brodsky ning üle 45 000 IKT-ettevõtet koondava liidu DIGITALEUROPE peadirektor Cecilia Bonefeld-Dahl.

Telia korraldab 9. novembril koos Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga taas konverentsi Telia Digital Hub. Tänavuse Telia Digital Hubi fookuses on äri, IT-lahenduste ja tehnoloogia kestlikkus, inspiratsiooni leiab nii ettevõtte tegevjuht, IT juht kui ka IT-spetsialist. Suursündmus leiab aset Kultuurikatlas, põnevaid arutelusid ja ettekandeid saab jälgida kokku viielt lavalt. Tänavu on konverentsile oodata ligi tuhandet otsustajat, juhti ja spetsialisti - selline talentide koondumine annab hindamatu võimaluse networkinguks.

Teiste seas astub konverentsil ettekandega mõjukas üles USA ärimees Howard Brodsky. CCA Global Partners kaasasutaja ja juhatuse esimees Brodsky suutis luua USA ühe suurima eraomanduses oleva äri, mille aastakäive on ca 12 miljardit dollarit. Seda on ta saavutanud järgides kogukondlikke ja kestlikke äripõhimõtteid. Brodsky on ühiskondlikult väga aktiivne, ta edendab üle maailma ühistulist äritegevust, mille parimaks näiteks Eestis on Coop. Brodsky kuulub Ameerika Ühendriikide Ettevõtjate Kuulsuste Halli koos selliste märkimisväärsete liidritega nagu Michael Dell ja Starbucksi Howard Schultz.

Digital Hubil räägib ka DIGITALEUROPE peadirektor Cecilia Bonefeld-Dahl.

DIGITALEUROPE on IKT-ettevõtete liit, mis esindab üle 45000 IKT-ettevõtet Euroopas.

Cecilia Bonefeld-Dahl on Euroopa Komisjoni tööstusfoorumi ja Euroopa standardimise foorumi liige ning ENISA (Euroopa Liidu küberturvalisuse agentuuri) sidusrühmade küberturvalisuse sertifitseerimisrühma liige. Varem oli Cecilia Bonefeld-Dahl NATO peasekretäri uuenduslike tehnoloogiate nõuanderühma liige. Ta oli ka Euroopa Komisjoni tehisintellekti eksperdirühma liige, samuti B20 digitaalse ümberkujundamise töörühma liige, Euroopa Komisjoni digitaaloskuste ja töökohtade koalitsiooni ning Euroopa Parlamendi juhitud Euroopa Interneti-foorumi juhatuse liige. Cecilia Bonefeld-Dahlil on enam kui 25-aastane kogemus IKT-tööstuses ning ta on töötanud ettevõtetes IBM, Oracle jt.

Konverentsil osaleb ka Allison Kirkby. Kirkby on Telia Company president ja tegevjuht, peale selle töötab ta sõltumatu juhtkonnavälise direktorina Suurbritannia rahvusvahelises telekomiettevõttes BT Group. Varem töötas ta 20 aastat juhtivatel ametikohtadel rahvusvahelises tarbekaupade ettevõttes Procter & Gamble. 2010. aastal liitus ta Virgin Mediaga, olles seejärel 21st Century Foxi allüksuse Shine Group finantsjuht. Aastatel 2015–2018 töötas ta Tele2 AB Groupi tegevjuhina ning enne Teliasse suundumist oli Kirkby aasta Taani suurima telekommunikatsiooniettevõtte TDC Group president ja tegevjuht. Ta valiti 2017. aastal kõige mõjukamaks Rootsis tegutsevaks naisjuhiks.

Eesti tegijatest saab kuulda Ericsson Eesti tegevjuhi Sirli Männiksaare mõtteid. Ericssonis on Männiksaar alates 2004. aastast ning oma karjääri jooksul töötanud tarneahela, strateegia ja juhtimiskvaliteediga. Viimased kolm aastat töötas ta Ericssoni globaalses digitaaliseerimise kiirenduse üksuses, juhtides muudatusi tarneahela digitaliseerimises, luues oma tiimiga muuhulgas masinõppe mudeleid. Peale seda juhtis Männiksaar Ericsson Eesti innovatsioonikeskust – uute toodete testimise ja arenduse keskust ja Tallinna tehast. Tallinna tootmisüksusel on Ericssoni strateegias võtmeroll järgmise põlvkonna tehnoloogiate arendamisel.

Konverentsil astub üles ka Ott Velsberg, kes on Eesti andmete valdkonna juht. Velsberg vastutab andmete valdkonna strateegilise juhtimise ja koordineerimise eest, sh andmehalduse, tehisintellekti ja avaandmete valdkonna eest. Velsberg lähtub enda tegevuses visioonist, et Eesti avaliku sektori tehtavad otsused tehakse andmepõhiselt, teenused toimivad ilma lõppkasutajat koormamata ning riik toetaks avatud innovatsiooni ja kogukondlikku arendamist. Lisaks andmete valdkonna juhtimisele töötab ta Umea ülikoolis doktorandina informaatika teaduskonnas, kus tema teadustöö keskendub asjade internetile.

Toetajapileti ostja edendab kestlikku arengut ja naiste osakaalu IKT sektoris

Telia Digital Hub leiab aset 9. novembril.

Tänavu saab toetajapiletiga hoogu anda kahele projektile, mis edendavad jätkusuutlikku innovatsiooni ning naiste suuremat osakaalu tehnoloogiasektoris.

Eestis on puudu nii inseneridest kui IKT-spetsialistidest, ent naisi on tehnoloogiasektoris vaid viiendik. Telia missioon on panustada ühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui töötamiseks, seega saab 50% toetajapileti hinnast sel aastal suunata projekti Women in Tech toetuseks. Teine variant on panna õlg alla kestlikku tehnoloogiat esindavale algatusele Solaride. See on päikeseauto arendamisest välja kasvanud interdistsiplinaarne haridus- ja koostööprojekt, mille põhifookuseks on tulevikutalentide arendamine ning tehnoloogiahariduse populariseerimine.